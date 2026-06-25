// KORJATTU TIEDOTE // poistettu virke tilanteesta, jos myyjä tai sen edustaja ei tullaa lähetystä // Uusi tullimaksu tulee heinäkuussa tullattaville verkkokauppaostoksille
26.6.2026 14:32:17 EEST | Tulli | Tiedote
1.7.2026 alkaen kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista täytyy maksaa tullimaksu. Muutoksen vuoksi yksityishenkilöt eivät voi myöskään enää itse tullata lähetyksiä, joista arvonlisävero on maksettu jo ostoksen yhteydessä. Varaudu siihen, että kuljetusyritys voi joutua palauttamaan lähetyksen takaisin myyjälle.
Heinäkuusta alkaen kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista täytyy maksaa tullimaksu. Tullimaksu on kolme euroa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä, jos lähetys maksaa enintään 150 euroa ilman kuljetuskustannuksia. Heinäkuuhun asti tullimaksu täytyy maksaa vain verkkokauppaostoksista, jotka maksavat yli 150 euroa.
Muutoksissa on kyse EU:n päätöksestä, jolla puututaan EU:n ulkopuolelta tilattavien halpatuontilähetysten määrän räjähdysmäiseen kasvuun ja ylikulutuksen seurauksiin ympäristölle, kuluttajille ja yritysten kilpailukyvylle koko EU:n alueella. Halpatuontilähetyksiksi voidaan kutsua esimerkiksi lähetyksiä, jotka maksavat enintään 150 euroa. Muutokset ovat osa laajempaa EU:n tulliuudistusta, joka toteutetaan vaiheittain.
Kaikkia lähetyksiä ei voi enää itse tullata heinäkuusta lähtien
Heinäkuusta alkaen yksityishenkilö ei voi enää tullata kaikkia lähetyksiä itse. Jatkossa yksityishenkilö ei voi enää tullata lähetyksiä, joista he ovat maksaneet arvonlisäveron myyjälle jo ostoksen yhteydessä. IOSS (Import One Stop Shop) -erityisjärjestelmään kuuluvat myyjät ovat vastuussa tällaisten lähetyksen tullaamisesta ja uuden tullimaksun maksamisesta.
Tullauksen ja tullimaksun voi hoitaa myös kuljetusyritys, joka edustaa myyjää. Jotta myyjä pystyy kattamaan uuden tullimaksun aiheuttamat kulut, se saattaa esimerkiksi nostaa tuotteidensa hintoja.
– Yksityishenkilö ei voi enää tullata tällaista lähetystä itse, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka sanoo.
Muut verkkokauppaostokset yksityishenkilö voi tullata itse kuten aiemminkin. Tällöin asiakas maksaa sekä uuden tullimaksun että arvonlisäveron vasta tullauksen yhteydessä.
Uusi tullimaksu täytyy maksaa, jos tullauksen tekee heinäkuussa
Tullauksen tekemisen päivämäärä ratkaisee, joutuuko enintään 150 euroa maksavasta verkkokauppalähetyksestä maksamaan tänä kesänä tullimaksun. Tullimaksu täytyy maksaa, jos lähetyksen tullaa 1.7. tai sen jälkeen.
– Jos asiakas tullaa paketin heinäkuun puolella, tullimaksu täytyy maksaa, vaikka verkkokauppatilaus olisi tehty jo kesäkuussa tai aiemmin, Hästbacka sanoo.
Tullauksen voi kuitenkin aloittaa vasta, kun kuljetusyritys lähettää asiakkaalle tullauspyynnön. On myös mahdollista, että kuljetusyritys tullaa paketin kokonaan asiakkaan puolesta, jolloin tullauspyyntöä ei tule ollenkaan.
Osa EU:n ulkopuolella olevista myyjistä voi tuoda tavaroita etukäteen EU:n alueelle.
– Tällöin myyjä tullaa tavarat sekä maksaa tullimaksun ja arvonlisäveron, jos tavarat myydään EU-alueen kuluttajille tullauksen jälkeen. Ostovaiheessa kuluttajan ei enää tarvitse miettiä tullausta eikä maksaa tullimaksua, koska myyjä on jo tullannut tavarat EU:n alueelle, Hästbacka sanoo.
Lisätietoja
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tulliylitarkastaja Antti Hästbacka
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