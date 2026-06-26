SDP:n Timo Harakka: Tekoälyn on tuotettava parempia palveluita, ei vain säästöjä
26.6.2026 16:03:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Timo Harakan mukaan tekoälyn mahdollisuudet julkisella sektorilla tulee nähdä ennen kaikkea keinona parantaa palveluiden laatua, työelämää ja yhteiskunnan toimivuutta, ei ensisijaisesti henkilöstövähennysten tai menoleikkausten välineenä. SDP korostaa, että tuottavuuden kasvun tavoitteena tulee olla parempi hyvinvointivaltio, ei pienempi julkinen sektori.
SDP julkaisi keskiviikkona 24.6. Porin SuomiAreenassa oman tekoälyavauksensa: https://www.sdp.fi/ajankohtaista/sdpn-harakka-viisi-konkreettista-keinoa-joilla-tekoaly-voi-parantaa-palveluita-ja-tuottavuutta/
Julkisessa keskustelussa tekoälyn tuottavuushyödyt on viime aikoina esitetty ennen kaikkea säästökeinona. Tämä näkökulma on liian kapea ja johtaa helposti harhaan, sanoo kansanedustaja Timo Harakka (sd).
Tekoäly voi lisätä julkisen sektorin tuottavuutta merkittävästi ilman, että palveluita heikennetään. Tuottavuuden kasvu tarkoittaa kahta mahdollista asiaa: joko nykyiset palvelut tuotetaan halvemmalla tai samalla rahalla voidaan tarjota aiempaa parempia palveluita. SDP:n tavoitteena on jälkimmäinen, Harakka kertaa.
Harakan mukaan tekoälyn mahdollisuuksia ei pidä tarkastella vain nykyisten toimintatapojen tehostamisena, vaan osana laajempaa yhteiskunnallista uudistumista.
– Teknologiset murrokset muuttavat aina yhteiskuntaa tavoilla, joita emme osaa etukäteen ennustaa. Jos keskitymme vain säästöihin, menetämme mahdollisuuden rakentaa kokonaan uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuoltoon, vanhuspalveluihin, koulutukseen ja liikkumiseen.
Harakan mukaan henkilöstövähennyksiin perustuva tekoälypuhe on myös haitallista.
– Jos ihmisille kerrotaan, että tekoäly vie heidän työpaikkansa, ei ole ihme, että sen käyttöönottoa vastustetaan. Parempi vaihtoehto on palkita työntekijöitä siitä, että he hyödyntävät tekoälyä rutiinitöiden automatisointiin ja voivat käyttää enemmän aikaa asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.
Harakka korostaa, että Suomi tarvitsee mittavia panostuksia tekoälyosaamiseen ja jatkuvaan oppimiseen, jotta teknologinen murros voidaan hyödyntää koko yhteiskunnan hyväksi.
Hän muistuttaa myös, että tekoäly ei voi korvata ihmisen vastuuta julkisessa päätöksenteossa.
– Tekoäly voi tukea viranomaisten työtä, mutta se ei voi kantaa virkavastuuta eikä tehdä yhteiskunnallista harkintaa ihmisten puolesta. Vastuu päätöksistä kuuluu aina ihmisille. Ajatus yhteiskunnasta autopilotilla olisi vaarallinen.
Harakan mukaan tekoäly ei ole uhka, vaan väline, jonka vaikutukset riippuvat siitä, miten sitä käytetään.
– Parhaimmillaan tekoälyn tuottavuushyöty tarkoittaa parempia palveluita, parempia työoloja ja uusia sosiaalisia innovaatioita. Sellaisen tulevaisuuden rakentamiseen Suomen kannattaa suunnata voimansa.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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