Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
29.6.2026 01:41:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 29.6.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Hankasalmi
Ei rakennuspaloa Hankasalmella Hankasalmentiellä. Kyseessä risujen polttoa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote27.6.2026 13:00:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 27.06.2026 Räjähdys/ sortuma: keskisuuri. Sykeraitti, Jyväskylä. Jyväskylässä Sykeraitilla sijaitseva jalkapallon pelaamiseen tarkoitettu kuplahalli (ylipainehalli) on tyhjentynyt perjantaiyön aikana. Pelastuslaitoksen toimiessa kohteessa havaittiin, että yksi hätäpoistumisteistä oli auki, joka on aiheuttanut tyhjenemisen. Hallissa ei ollut ihmisiä tyhjenemisen aikana. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteeseen hälytettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.6.2026 16:13:34 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.6.2026 MAASTOPALO VIITASAARI Pelastuslaitos hälytettiin klo 14.50. keskisuurelle maastopalolle Kiminkiniementielle Viitasaarelle. Viime viikolla poltetun risukasan pohja syttynyt uudestaan ja levinnyt maastoon kesämökin pihapiirissä. Naapurit olivat havainneet palon ja saaneet sen alkusammutuksella hallintaan. Pelastuslaitos kasteli palaneen alueen huolellisesti. Palanut alue oli noin 20 neliömetriä. Välitöntä vaaraa rakennuksiin leviämiseen ei ollut, mutta navakka tuuli nopeutti palamista. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. Näistä kolme yksikköä toimi kohteessa sammutustöissä. Toiminta kohteessa päättynee tunnin sisällä.
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