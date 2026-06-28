Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 25.6.2026 16:13:34 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 25.6.2026 MAASTOPALO VIITASAARI Pelastuslaitos hälytettiin klo 14.50. keskisuurelle maastopalolle Kiminkiniementielle Viitasaarelle. Viime viikolla poltetun risukasan pohja syttynyt uudestaan ja levinnyt maastoon kesämökin pihapiirissä. Naapurit olivat havainneet palon ja saaneet sen alkusammutuksella hallintaan. Pelastuslaitos kasteli palaneen alueen huolellisesti. Palanut alue oli noin 20 neliömetriä. Välitöntä vaaraa rakennuksiin leviämiseen ei ollut, mutta navakka tuuli nopeutti palamista. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä Keski-Suomesta ja Pohjois-Savosta. Näistä kolme yksikköä toimi kohteessa sammutustöissä. Toiminta kohteessa päättynee tunnin sisällä.