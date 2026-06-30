Keskustan Siika-aho: hallituksen on lopulta pakko avata Garden -hankkeen taustat
30.6.2026 10:27:33 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho arvioi, että Garden Helsinki -hankkeen ympärille syntynyt kohu vaikuttaa ratkaisevasti hallituksen toimintakykyyn loppuvaalikaudeksi.
- Kokoomus hyväksikäytti hallituskumppaneita omien intressiensä edistämiseen siinä määrin, että hallituksen uskottavuus talouden sopeuttajana on menetetty. Kuinka hallitus voi puhua talouskurista, kun rahaa syydetään holtittomasti sinne ja tänne?
- Erityisen nöyryytyksen kokivat perussuomalaiset, jotka kuittasivat mukisematta kokoomuksen junailemat 35 miljoonan euron tukiaiset. Samaan aikaan valtiovarainministeri Riikka Purra yrittää esiintyä uskottavana leikkaajana. Tuokin uskottavuus meni lopullisesti Garden-sotkun vuoksi.
Keskustan Siika-aho uskoo, että Orpon ja Purran on lopulta avattava koko Garden Helsinki -hankkeen tukeen johtaneet taustat.
- Kokoomus ja perussuomalaiset tietävät, että riskinä on esimerkiksi oikeuskanslerin tutkinta ja jopa eduskunnan koollekutsuminen. Parasta aikaa hallituksen sisällä mietitään varmasti kuumeisena, että kuka ottaa roolin maalitauluna eli taustojen avaajana. Erikoista on, että tähän asti eniten julkisuudessa on puhunut entinen pormestari Jan Vapaavuori. Onko hänet nimitetty hallituksen puhemieheksi?
Keskustan puoluesihteeri korostaa, että Garden Helsinki -hankkeella on epäilemättä perusteensa, mutta päätösten täytyy tapahtua reiluihin pelisääntöihin nojaten ja hyvää hallintotapaa noudattaen.
- Orpolla ja Purralla riittää rahaa jaettavaksi Helsingin hankkeille. Kehä kolmosen ulkopuolelle ei tukea tule. Oikeudenmukaisuus on yhtä hukassa kuin Garden-hankkeen hakemuspaperit.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
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