KHO:n muu päätös, joka koskee radion antennikapasiteetin vuokrausta ja radiolähetyspalveluiden hinnoittelua

KHO:n muu päätös, joka koskee vakuuden määrä kaivostoimintaa lopetettaessa, väliaikainen määräys (Pahtavaaran kaivos) 1.7.2026 09:16:05 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus myönsi Rupert Finland Oy:lle valitusluvan ja tutki asian. Asiassa oli Rupert Finland Oy:n valituksesta ratkaistavana, onko aluehallintovirasto voinut esittämillään perusteilla korottaa yhtiön voimassa olevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa määrätyn vakuuden määrää yhtiön haettua ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista. Korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 28 ja palautti asian lupamääräyksen 28 osalta aluehallintoviraston sijaan tulleelle Lupa- ja valvontavirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus antoi samalla asiassa väliaikaisen määräyksen. Väliaikainen määräys, asian tausta, korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun perustelut ovat luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla julkaistusta päätöksestä. KHO 1.7.2026 T 1830