Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautuksen käsittelyssä

Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen rakennustyömaalla 3.7.2026 12:09:26 EEST | Tiedote

Rakennustyömailla käytetään monenlaisia nostoapuvälineitä, kuten nostoliinoja, kettinkirakseja, teräsvaijereita, nostopuomeja, nostosaksia sekä muita käyttötarkoitukseen soveltuvia välineitä. Nostoapuvälineen tulee aina olla käyttökuntoinen ja tarkoituksenmukainen juuri kyseiseen nostoon. Oikean nostoapuvälineen valinta on keskeinen osa turvallista nostotyötä. Nostoapuväline on laite tai väline, jota käytetään nostolaitteen (esimerkiksi nosturin) ja nostettavan taakan välissä helpottamaan taakan kiinnittämistä, nostamista ja kannattamista. Ennen nostoapuvälineen käyttöönottoa on varmistettava mm. sen rakenne ja kunto. Tästä käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan mm. mahdolliset havaitut puutteet ja viat sekä tieto siitä, milloin ne on korjattu. Ohjeet nostoapuvälineiden tarkastukseen ja käyttöön rakennustyömaalla Käyttöönottotarkastus tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottotarkastuksen saa suorittaa vain henkilö, joka on perehtynyt nostoapuväline