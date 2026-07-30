Norelco laajentaa Norjaan – ennätykselliset sähköverkkoinvestoinnit avaavat suomalaiselle huippuosaamiselle uusia kasvumahdollisuuksia

Norja on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista sähkö- ja energiainfrastruktuurin markkinoista. Maan sähköverkkoa uudistetaan vauhdilla, datakeskusinvestoinnit kasvavat voimakkaasti ja teollisuuden sähköistyminen sekä vetyteollisuuden hankkeet lisäävät kysyntää uusille sähkönjakeluratkaisuille.

Norjan kantaverkkoyhtiö Statnett suunnittelee investoivansa seuraavan kymmenen vuoden aikana jättimäiset 150–200 miljardia Norjan kruunua eli noin 17 miljardia euroa kantaverkon vahvistamiseen ja uusien sähköasemien rakentamiseen. Investoinneilla lisätään siirtokapasiteettia, parannetaan toimitusvarmuutta sekä mahdollistetaan uusien datakeskusten, teollisuusinvestointien ja uusiutuvan energian liittäminen sähköverkkoon.

"Näemme Norjan erittäin kiinnostavana kasvumarkkinana. Sähköverkkojen kehittäminen, datakeskusten rakentaminen sekä teollisuuden ja logistiikan sähköistyminen luovat merkittävää kysyntää korkealaatuisille sähkönjakeluratkaisuille. Norelcolla on mahdollisuudet menestyä Norjan markkinoilla samoilla vahvuuksilla kuin mitä meillä on Suomessakin", sanoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Norelco voi toimittaa norjalaisille asiakkaille sähköasemia, keskijännite- ja pienjännitekojeistoja sekä räätälöityjä sähkönjakeluratkaisuja energia-, teollisuus-, infrastruktuuri- ja datakeskushankkeisiin.

"Norjan markkinoille pääsy edellyttää paikallisen toimintaympäristön tuntemusta, oikeita kumppaneita ja kykyä täyttää asiakkaiden korkeat laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. Olemme valmistautuneet tähän huolellisesti, ja uskomme, että pitkä kokemuksemme vaativista sähköverkkoratkaisuista sekä joustava toimintatapamme antavat meille erinomaiset edellytykset rakentaa pitkäjänteistä liiketoimintaa Norjassa. Tavoitteemme on olla norjalaisille asiakkaille luotettava kumppani koko hankkeen elinkaaren ajan", Hämäläinen sanoo.

Norelcon Norjan liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalla Geir Elsebutangenilla on pitkä kokemus Norjan energia-alasta. Hän on toiminut muun muassa energiayhtiö Kragerø Energin toimitusjohtajana, toiminut useissa vastuullisissa tehtävisssä ABB:lla usealla eri mantereella, vastannut Telenorilla energia-alan asiakkuuksista sekä toimii nykyisin Aejo AS toimitusjohtajana. Hänen vahva markkinatuntemuksensa ja laajat verkostonsa energia- ja verkkoyhtiöissä tukevat Norelcon tavoitteita rakentaa pitkäjänteinen asema Norjassa.

Business Development -roolissaan Elsebutangen vastaa markkinoillemenostrategiasta, uusien asiakkuuksien kehittämisestä, kumppanuuksien rakentamisesta sekä sähköverkkoihin, datakeskuksiin, teollisuuden sähköistämiseen ja uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta.

Osana markkinoillemenoa Norelco osallistuu 24.–27. elokuuta Stavangerissa järjestettäville ONS 2026 -messuille, joka kokoaa yhteen yli 70 000 kävijää, noin 1 100 näytteilleasettajaa ja energia-alan keskeiset päätöksentekijät yli sadasta maasta. Tapahtuma tarjoaa Norelcolle tärkeän mahdollisuuden tavata asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja alan johtavia toimijoita.

"ONS on meille erinomainen lähtölaukaus Norjan markkinoille. Haluamme tavata asiakkaita siellä, missä tulevaisuuden energia- ja sähköverkkohankkeista päätetään. Tavoitteemme on rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia ja kasvaa merkittäväksi toimijaksi Norjan sähköinfrastruktuurin kehittämisessä", Hämäläinen sanoo.

Norelcon tavoitteena on rakentaa vahva asema Norjassa erityisesti sähköverkkojen, datakeskusten, teollisuuden sähköistämisen, vetyteollisuuden sekä kriittisen infrastruktuurin hankkeissa. Yhtiö uskoo, että suomalainen suunnittelu- ja valmistusosaaminen, korkea laatu sekä kyky toimittaa kokonaisvaltaisia sähköasemaratkaisuja muodostavat vahvan kilpailuedun nopeasti kasvavilla Norjan markkinoilla.