Norelco laajentaa Norjaan – ennätykselliset sähköverkkoinvestoinnit avaavat suomalaiselle huippuosaamiselle uusia kasvumahdollisuuksia
30.7.2026 08:00:00 EEST | Norelco | Tiedote
Suomalainen sähköasemien ja sähkönjakeluratkaisujen valmistaja Norelco vahvistaa kansainvälistä kasvustrategiaansa laajentumalla Norjan markkinoille. Yhtiö on nimittänyt kokeneen norjalaisen energia-alan asiantuntijan Geir Elsebutangenin vastaamaan liiketoiminnan aloittamisesta ja kehittämisestä Norjassa.
Norja on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista sähkö- ja energiainfrastruktuurin markkinoista. Maan sähköverkkoa uudistetaan vauhdilla, datakeskusinvestoinnit kasvavat voimakkaasti ja teollisuuden sähköistyminen sekä vetyteollisuuden hankkeet lisäävät kysyntää uusille sähkönjakeluratkaisuille.
Norjan kantaverkkoyhtiö Statnett suunnittelee investoivansa seuraavan kymmenen vuoden aikana jättimäiset 150–200 miljardia Norjan kruunua eli noin 17 miljardia euroa kantaverkon vahvistamiseen ja uusien sähköasemien rakentamiseen. Investoinneilla lisätään siirtokapasiteettia, parannetaan toimitusvarmuutta sekä mahdollistetaan uusien datakeskusten, teollisuusinvestointien ja uusiutuvan energian liittäminen sähköverkkoon.
"Näemme Norjan erittäin kiinnostavana kasvumarkkinana. Sähköverkkojen kehittäminen, datakeskusten rakentaminen sekä teollisuuden ja logistiikan sähköistyminen luovat merkittävää kysyntää korkealaatuisille sähkönjakeluratkaisuille. Norelcolla on mahdollisuudet menestyä Norjan markkinoilla samoilla vahvuuksilla kuin mitä meillä on Suomessakin", sanoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Norelco voi toimittaa norjalaisille asiakkaille sähköasemia, keskijännite- ja pienjännitekojeistoja sekä räätälöityjä sähkönjakeluratkaisuja energia-, teollisuus-, infrastruktuuri- ja datakeskushankkeisiin.
"Norjan markkinoille pääsy edellyttää paikallisen toimintaympäristön tuntemusta, oikeita kumppaneita ja kykyä täyttää asiakkaiden korkeat laatu- ja toimitusvarmuusvaatimukset. Olemme valmistautuneet tähän huolellisesti, ja uskomme, että pitkä kokemuksemme vaativista sähköverkkoratkaisuista sekä joustava toimintatapamme antavat meille erinomaiset edellytykset rakentaa pitkäjänteistä liiketoimintaa Norjassa. Tavoitteemme on olla norjalaisille asiakkaille luotettava kumppani koko hankkeen elinkaaren ajan", Hämäläinen sanoo.
Norelcon Norjan liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalla Geir Elsebutangenilla on pitkä kokemus Norjan energia-alasta. Hän on toiminut muun muassa energiayhtiö Kragerø Energin toimitusjohtajana, toiminut useissa vastuullisissa tehtävisssä ABB:lla usealla eri mantereella, vastannut Telenorilla energia-alan asiakkuuksista sekä toimii nykyisin Aejo AS toimitusjohtajana. Hänen vahva markkinatuntemuksensa ja laajat verkostonsa energia- ja verkkoyhtiöissä tukevat Norelcon tavoitteita rakentaa pitkäjänteinen asema Norjassa.
Business Development -roolissaan Elsebutangen vastaa markkinoillemenostrategiasta, uusien asiakkuuksien kehittämisestä, kumppanuuksien rakentamisesta sekä sähköverkkoihin, datakeskuksiin, teollisuuden sähköistämiseen ja uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta.
Osana markkinoillemenoa Norelco osallistuu 24.–27. elokuuta Stavangerissa järjestettäville ONS 2026 -messuille, joka kokoaa yhteen yli 70 000 kävijää, noin 1 100 näytteilleasettajaa ja energia-alan keskeiset päätöksentekijät yli sadasta maasta. Tapahtuma tarjoaa Norelcolle tärkeän mahdollisuuden tavata asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja alan johtavia toimijoita.
"ONS on meille erinomainen lähtölaukaus Norjan markkinoille. Haluamme tavata asiakkaita siellä, missä tulevaisuuden energia- ja sähköverkkohankkeista päätetään. Tavoitteemme on rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia ja kasvaa merkittäväksi toimijaksi Norjan sähköinfrastruktuurin kehittämisessä", Hämäläinen sanoo.
Norelcon tavoitteena on rakentaa vahva asema Norjassa erityisesti sähköverkkojen, datakeskusten, teollisuuden sähköistämisen, vetyteollisuuden sekä kriittisen infrastruktuurin hankkeissa. Yhtiö uskoo, että suomalainen suunnittelu- ja valmistusosaaminen, korkea laatu sekä kyky toimittaa kokonaisvaltaisia sähköasemaratkaisuja muodostavat vahvan kilpailuedun nopeasti kasvavilla Norjan markkinoilla.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Geir ElsebutangenBusiness Development Director, NorwayPuh:+4793428455geir.elsebutangen@norelco.fi
Linkit
Tietoa Norelcosta
Norelco Group on energia-alan näkemyksellinen uudistaja ja kasvava teknologiayritys, joka yhdistää syvällisen sähkönjakelun asiantuntemuksen, korkean laadun ja modernin teknologian innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yli 60 vuoden kokemuksella yhtiö suunnittelee, valmistaa ja ylläpitää sähkönjakeluratkaisuja teollisuuden, datakeskusten, uusiutuvan energian hankkeiden sekä rakennus- ja infrastruktuurikohteiden tarpeisiin.
Ratkaisuvalikoimaan kuuluvat keski- ja pienjännitekojeistot, muuntamot ja sähköasemat, jotka varmistavat turvallisen ja häiriöttömän sähkönjakelun myös pohjolan vaativissa olosuhteissa. Tuotteet valmistetaan neljässä tehtaassa Savonlinnassa ja Kuopiossa, joissa 320 ammattilaista kehittää ratkaisuja asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.
Norelco Oy on osa Norelco Group -konsernia, jonka liikevaihto on 40 M€. Lisätietoja: www.norelco.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Norelco
Norelco Expands into Norway – Record Investments in Power Infrastructure Create New Opportunities for Finnish Expertise30.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Norelco, a Finnish manufacturer of substations and power distribution solutions, is strengthening its international growth strategy by expanding into the Norwegian market. To support this initiative, the company has appointed experienced Norwegian energy industry professional Geir Elsebutangen to lead the establishment and development of its business operations in Norway.
Norelco Steps into the Big League – TAS-Power Acquisition Strengthens Growth21.7.2026 12:03:24 EEST | Tiedote
Following the acquisition of TAS-Power Oy in June 2026, Norelco Group has further strengthened its position as a significant player in the electrical distribution and automation systems market in Finland and across the Nordic region. Through its products and services, the Group has joined the ranks of major industrial companies in its field. “Norelco Group is on its journey to becoming the most preferred partner for electrical and automation solutions in the Nordic countries, pursuing growth through both organic development and potential future acquisitions,” says Ari Hämäläinen, CEO of Norelco Group.
Norelco nousi isojen joukkoon – TAS-Power-yrityskauppa vahvisti kasvua16.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Norelco Group on kesäkuussa 2026 toteutuneen TAS-Power Oy -yrityskaupan myötä entistä merkittävämpi toimija sähkönjakelu- ja automaatiojärjestelmien markkinoilla sekä kotimaassa että Pohjoismaissa. Konserni on noussut alallaan suurten teollisuustoimijoiden joukkoon tuotteillaan ja palveluillaan. ”Norelco Group on matkalla Pohjoismaiden halutuimmaksi sähkö- ja automaatioratkaisujen kumppaniksi yhtiön hakiessa kasvua sekä orgaanisesti että mahdollisten uusien yrityskauppojen kautta”, sanoo Norelco Groupin toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Norelco Group strengthens its growth – TAS-Power Oy joins the Group2.6.2026 11:15:00 EEST | Tiedote
Norelco Group Oy has acquired the entire share capital of TAS-Power Oy. Based in Kirkkonummi, TAS-Power employs 23 people and specialises in electrical automation design as well as demanding automation solutions for industry and the marine sector. The acquisition represents a significant step in executing the Group’s growth strategy and further strengthens Norelco’s position as a provider of comprehensive electrical and energy technology solutions.
Norelco Group vahvistaa kasvuaan – TAS-Power Oy osaksi konsernia2.6.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Norelco Group Oy on ostanut TAS-Power Oy:n koko osakekannan. Kirkkonummella toimiva TAS-Power työllistää noin 23 henkilöä ja on erikoistunut sähköautomaatiosuunnitteluun sekä teollisuuden ja meriteollisuuden vaativiin automaatioratkaisuihin. Yrityskauppa on merkittävä askel Norelco Group-konsernin kasvustrategian toteuttamisessa ja vahvistaa entisestään Norelcon asemaa sähkö- ja energiateknologian kokonaisratkaisujen tarjoajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme