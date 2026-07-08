VAS Andersson: EU:n ilmastopolitiikkaa heikennetään keskellä tappavia helleaaltoja
17.7.2026 14:42:00 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson, joka toimii kokonaisuudessa vasemmistoryhmän neuvottelijana, pitää uudistusta kokonaisuudessa suurena heikennyksenä, jossa komissio taipuu Euroopan saastuttavan teollisuuden ja oikeiston painostuksen alla.
Komissio palkitsee saastuttavan teollisuuden kovan lobbauksen esittämällä päästövähennysten tahdin hidastamista, ilmaisten päästöoikeuksien jatkamista useilla toimialoille sekä sallimalla teollisuuden päästöjen jatkumisen pidemmälle 2040-luvulle. Taustalla ovat myös vihreässä siirtymässä hitaasti edenneiden Italian ja Puolan kaltaisen suurten jäsenmaiden sekä parlamentissa kokoomuksen EPP-ryhmän vaatimukset.
- Päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi, joka on tällä vuosituhannella auttanut puolittamaan päästöt sen kattamilla sektoreilla, erityisesti energiasektorilla. Samalla se on tuonut rahoitusta ilmastotoimiin ja energiasiirtymään. Vähentämällä riippuvuutta fossiilienergiasta sekä edistämällä vihreitä innovaatioita, järjestelmä tarjoaa Euroopalle energiaturvallisuutta, kohtuuhintaista energiaa sekä teollisuuden kilpailukykyä. Komission on todella vastuuttomalla heikennysten tiellä, Andersson toteaa.
Vaikka esimerkiksi lentoliikenteen päästökaupan laajentaminen ja jätteenpolton sisällyttäminen järjestelmään ovat askeleita oikeaan suuntaan, Andersson korostaa, että ehdotus on jatkoa tällä parlamenttikaudella nähdylle linjalle, jossa komissio yhdessä parlamentin oikeisto- ja laitaoikeistoryhmien kanssa systemaattisesti vesittää EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.
- Tämä on Suomen edun ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vastaista. Monet yritykset ovat jo tehneet päästövähennyksiä ja vihreitä investointeja, mutta nyt fossiilienergiassa pysyneet saavat uuden etumatkan. Päästövähennysten tahdin hidastaminen ja fossiilienergiatukien lisääminen tarkoittaa, että Eurooppa jatkaa päästöjen tuottamista pidempään. Tähän täysin väärään suuntaan myös Suomen hallituksen tulee reagoida päättäväisesti, Andersson linjaa.
Tulevissa neuvotteluissa Andersson ajaa järjestelmän vahvistamista seuraavilla toimilla:
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Päästökattoa ei tule löysätä, vaan mahdolliset muutokset on toteutettava lisäämättä päästöoikeuksien kokonaismäärää tai heikentämättä järjestelmän ilmastovaikutusta.
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Teollisuuden vähähiilisiä investointeja hidastavasta päästöoikeuksien ilmaisjaosta tulee luopua suunnitellusti. Mahdollinen jäljelle jäävä ilmaisjako tulisi sitoa tiukasti todellisiin ilmastoinvestointeihin.
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Kansainvälisiä päästöhyvityksiä tai hiilenpoistoja ei tule sisällyttää EU ETS:ään, jotta hiilen hinta kannustaa edelleen todellisiin päästövähennyksiin ja eurooppalaisia vähennyksiäe ei voida korvata hyvityksillä.
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Markkinavakausvarannon (MSR) toimintaa ei tule heikentää ja siihen kertyvien ylimääräisten päästöoikeuksien poistamista tulee jatkaa.
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Päästökaupan tuottoja tulee käyttää johdonmukaisesti ilmastotoimiin, kuten teollisuuden vähähiilistämiseen, energiasiirtymään sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen, ei niiden käyttöä tukeviin toimenpiteisiin.
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Päästökaupan kattavuutta tulee laajentaa, erityisesti ilmailussa ja meriliikenteessä, jotta kaikki merkittävät päästäjät maksavat aiheuttamistaan päästöistä täysimääräisesti.
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ETS2-järjestelmään ei tule koskea tämän uudistuksen yhteydessä.
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Yhteyshenkilöt
Li AnderssonEuroparlamentaarikkoPuh:+358 40 508 8697li.andersson@ep.europa.euliandersson.fi
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