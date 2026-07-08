VAS Andersson: EU:n ilmastopolitiikkaa heikennetään keskellä tappavia helleaaltoja

Komissio palkitsee saastuttavan teollisuuden kovan lobbauksen esittämällä päästövähennysten tahdin hidastamista, ilmaisten päästöoikeuksien jatkamista useilla toimialoille sekä sallimalla teollisuuden päästöjen jatkumisen pidemmälle 2040-luvulle. Taustalla ovat myös vihreässä siirtymässä hitaasti edenneiden Italian ja Puolan kaltaisen suurten jäsenmaiden sekä parlamentissa kokoomuksen EPP-ryhmän vaatimukset.

- Päästökauppajärjestelmä on EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi, joka on tällä vuosituhannella auttanut puolittamaan päästöt sen kattamilla sektoreilla, erityisesti energiasektorilla. Samalla se on tuonut rahoitusta ilmastotoimiin ja energiasiirtymään. Vähentämällä riippuvuutta fossiilienergiasta sekä edistämällä vihreitä innovaatioita, järjestelmä tarjoaa Euroopalle energiaturvallisuutta, kohtuuhintaista energiaa sekä teollisuuden kilpailukykyä. Komission on todella vastuuttomalla heikennysten tiellä, Andersson toteaa.

Vaikka esimerkiksi lentoliikenteen päästökaupan laajentaminen ja jätteenpolton sisällyttäminen järjestelmään ovat askeleita oikeaan suuntaan, Andersson korostaa, että ehdotus on jatkoa tällä parlamenttikaudella nähdylle linjalle, jossa komissio yhdessä parlamentin oikeisto- ja laitaoikeistoryhmien kanssa systemaattisesti vesittää EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

- Tämä on Suomen edun ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vastaista. Monet yritykset ovat jo tehneet päästövähennyksiä ja vihreitä investointeja, mutta nyt fossiilienergiassa pysyneet saavat uuden etumatkan. Päästövähennysten tahdin hidastaminen ja fossiilienergiatukien lisääminen tarkoittaa, että Eurooppa jatkaa päästöjen tuottamista pidempään. Tähän täysin väärään suuntaan myös Suomen hallituksen tulee reagoida päättäväisesti, Andersson linjaa.

Tulevissa neuvotteluissa Andersson ajaa järjestelmän vahvistamista seuraavilla toimilla: