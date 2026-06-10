EU:n päästökaupan on tuettava teollisuuden uudistumista ja reilua kilpailua

EU:n päästökauppa on keskeinen väline teollisuuden päästöjen vähentämisessä. Sen kehittämisessäon varmistettava, että eurooppalainen teollisuus pystyy investoimaan vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja kilpailemaan globaaleilla markkinoilla myös silloin, kun kilpailijoilla ei ole vastaavia hiilikustannuksia.

Metsäteollisuus toimii globaaleilla markkinoilla, joissa investoinnit ja tuotanto voivat siirtyä Euroopan ulkopuolelle, jos toimintaympäristö heikkenee kilpailijoihin nähden. Vertailuarvoihin perustuva maksuttomien päästöoikeuksien jako ehkäisee hiilivuotoa ja kannustaa samalla vähentämään päästöjä.

Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että maksuttomien päästöoikeuksien jakoa jatketaan niin kauan kuin eurooppalaisten ja EU:n ulkopuolisten tuottajien ilmastokustannukset eivät ole tosiasiallisesti samalla tasolla.

Vaikka komissio esittää järjestelmän jatkamista, se jättää edelleen korjaamatta merkittävän epäjohdonmukaisuuden. Päästökaupan ulkopuolelle jäävät edelleen kaikkein ilmastotehokkaimmat tuotantolaitokset, joiden energiankäytöstä yli 95 prosenttia perustuu biomassaan.

– On mahdotonta perustella, että juuri kaikkein vähäpäästöisimmät laitokset jäävät edelleen päästökaupan ja siten maksuttomien päästöoikeuksien ulkopuolelle. Metsäteollisuus Suomessa on edennyt määrätietoisesti omien fossiilisten päästöjen vähentämisessä kohti nollaa. Nykyinen järjestely rankaisee edelläkävijöitä ja muodostaa suoranaisen kannustinloukun loppujen päästöjen leikkaamiseksi, Metsäteollisuus ry:n ilmasto- ja energia-asioista vastaava johtaja Ville Hulkkonen sanoo.

Teknisille hiilidioksidipoistoille tarvitaan uskottava markkina

Komission ehdotus avaa mahdollisuuden liittää teknisiä ja pysyviä hiilidioksidipoistoja osaksi päästökauppaa. Tämä voi lisätä kysyntää uusille ratkaisuille ja vauhdittaa investointeja hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen ja pysyvään varastointiin.

Suomen metsäteollisuudella on merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa tulevaisuudessa lisäilmastohyötyjä bioperäisen hiilidioksidin talteenoton ja pysyvän varastoinnin avulla. Toimiva markkina auttaisi muuttamaan nämä mahdollisuudet investoinneiksi ja uusiksi ilmastoratkaisuiksi.

– Pysyville hiilidioksidipoistoille tarvitaan uskottava ja pitkäjänteinen liiketoimintamalli. Päästökauppa voi olla osa ratkaisua, jos se onnistutaan rakentamaan tavalla, joka luo yrityksille riittävän ennakoitavuuden investointien tekemiseen, Hulkkonen painottaa.

Talvimerenkulun erityisolosuhteet on huomioitava pysyvästi

Talvimerenkulkuun liittyvien erityisolosuhteiden tunnistaminen on kriittistä koko Suomen vientiteollisuuden kannalta. Jääolosuhteet lisäävät energiankulutusta tavalla, jota ei voida poistaa tavanomaisilla energiatehokkuustoimilla. Metsäteollisuus korostaa, että talvimerenkulun huomioinnin tulee olla pysyvä. Komissio esittää talvimerenkulun huomioinnin jatkoa vuoteen 2035 asti.

Metsäteollisuus ry arvioi komission ehdotuksen yksityiskohtaisia vaikutuksia yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden on jatkokäsittelyssä varmistettava, että päästökauppa vähentää päästöjä kustannustehokkaasti, ehkäisee hiilivuotoa ja luo edellytykset uusille vähäpäästöisille investoinneille Euroopassa.

Lisätietoja:

Ville Hulkkonen, Metsäteollisuus ry, ilmasto- ja energia-asioista vastaava johtaja, ville.hulkkonen@forestindustries.fi, +358 440 777 226