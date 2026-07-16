Euroopan keskuspankin 23.7.2026 korkokokouksen ennakko - EKP pitämässä korot ennallaan heinäkuun kokouksessaan
20.7.2026 10:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Euroopan keskuspankki (EKP) pitää todennäköisesti korot ennallaan tämän viikon kokouksessaan. Lähi-idän konfliktin uusi eskaloituminen on lisännyt taas inflaatioriskejä, mutta arvioimme EKP:n jäävän vielä tarkkailemaan hintakehitystä. S-Pankki odottaa EKP:n nostavan korkoja syyskuun kokouksessa.
EKP:n rahapolitiikan päättäjät kokoontuvat tällä viikolla, ja korkopäätös julkaistaan torstaina 23. heinäkuuta. Kesäkuussa EKP nosti talletuskoron 2,25 prosenttiin Lähi-idän sodan aiheuttamien inflaatiopaineiden vuoksi. Koronnoston perusteluissa energiahintojen nousun odotettiin vauhdittavan jossain määrin myös elintarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen inflaatiota. EKP nosti kokouksessa myös euroalueen inflaatioennusteitaan. Heinäkuun 9. päivänä julkaistut EKP:n kesäkuun kokouksen pöytäkirjat osoittivatkin, että päättäjien huoleksi oli noussut energiashokin muuttuminen aiemmin oletettua pysyvämmäksi.
EKP:n kesäkuun kokouksen jälkeen inflaationäkymä on kuitenkin kohdannut muutoksia. Ensin kesäkuun puolivälissä öljyn hinta laski selvästi Yhdysvaltojen ja Iranin päästyä sotatoimet päättäneeseen aiesopimukseen. Lisäksi euroalueen inflaatio hidastui kesäkuussa markkinaodotuksia enemmän 2,8 prosenttiin toukokuun 3,2 prosentista. Näiden seurauksena EKP:n koronnosto-odotukset ehtivät jo hieman vaimentua.
Viime päivinä öljy on kuitenkin jälleen kallistunut, kun Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin ja kommentointi on muuttunut uhkaavan sävyiseksi. Tämän seurauksena epävarmuus on taas lisääntynyt ja lähiajan inflaatio- sekä koronnosto-odotukset ovat jälleen voimistuneet.
”EKP todennäköisesti painottaa tulevassa kokouksessaan yhä inflaatioriskejä ja valmiutta tarvittaessa nostaa korkoja lisää. Arvioimme EKP:n kuitenkin haluavan seurata Lähi-idän tilanteen uusimman eskaloitumisen vaikutuksia hintanäkymiin ennen uusia koronnostopäätöksiä, ja siten pitävän korot vielä ennallaan”, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen ennakoi.
S-Pankki arvioi energiahintojen nousun välittyvän edelleen muihin hintoihin siinä määrin, että odotuksissamme on EKP:ltä vielä yksi koronnosto. Etenkin kun Lähi-idän tilanteen eskaloituminen on taas muuttanut inflaatioriskejä hieman korkeamman inflaation suuntaan.
”Ennustamme EKP:n nostavan korkojaan seuraavan kerran syyskuun kokouksessa. Myös tuolloin julkaistavat EKP:n uudet talousennusteet antavat hyvää nojaa päätöksenteolle”, Ronkanen arvioi.
Euriborkorot nousseet koronnosto-odotusten voimistumisen myötä
Korkomarkkinoilla odotukset EKP:n koronnostoista olivat jo hieman vaimentuneet, mutta ne voimistuivat taas sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Irania vastaan 7. heinäkuuta. Korkomarkkinoilla ei kuitenkaan uskota koronnostoon tulevassa kokouksessa, vaan EKP:n seuraava koronnosto on odotuksissa syys-lokakuussa. Myös tämän jälkeen uusi koronnosto on palannut odotuksiin, ja se on hinnoiteltu täysimääräisesti vuoden 2027 ensimmäiseen kokoukseen helmikuun alkuun.
Koronnosto-odotusten voimistumisen seurauksena myös euriborkorot ovat liikahtaneet uudestaan ylöspäin. 12 kuukauden euriborkorko on noussut jälleen 2,90 prosentin tuntumaan. 3 kuukauden euribor on puolestaan lähestynyt 2,50 prosenttia ja on nyt korkeimmillaan sitten maaliskuun 2025.
”12 kuukauden euriborissa on nyt lähipäivinä nousupainetta, jos Brent-öljyn hinta jatkaa vielä nousuaan maanantaiaamun noin 90 dollarin tynnyrihinnasta. 12 kuukauden euriborin selvä lisänousu edellyttäisi kuitenkin öljyn hinnalta uutta tuntuvaa nousua. 3 kuukauden euribor todennäköisesti jatkaa vielä nousussa ja siten lähestyy vähitellen 12 kuukauden euriboria”, Ronkanen arvioi.
Lähiajan korkonäkymiä määrittävät kuitenkin edelleen pitkälti Lähi-idän tapahtumien vaikutukset energiahintoihin sekä välillisesti muiden hyödykkeiden hintoihin. Epävarmuus on suurta ja korkonäkymä voi muuttua nopeastikin kumpaankin suuntaan.
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Yhteyshenkilöt
Janne RonkanenekonomistiPuh:010 767 9260janne.ronkanen@s-pankki.fi
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