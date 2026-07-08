Jalkapallon MM-finaali tavoitti 2,1 miljoonaa suomalaista Ylen kanavilla
20.7.2026 12:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Suomalaiset seurasivat miesten jalkapallon MM-kisoja ahkerasti. Ylen Futistietäjässä rikottiin ennätyksiä.
Kaikkien aikojen suurimmat jalkapallon MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntaina Ylen tv-kanavilla ja Yle Areenassa. Sunnuntaina pelattu finaali tavoitti kokonaisuudessaan 2,1 miljoonaa suomalaista ja sitä seurasi keskimäärin 1,5 miljoonaa suomalaista. Finaalin ja muiden Ylen näyttämien otteluiden tunnelmiin ja parhaisiin hetkiin voi palata Yle Areenassa.
Yli kuukauden kestänyt kisarupeama tavoitti valtaosan suomalaisista. Ylen kanavissa MM-kisasisältöjä seurasi 4,2 miljoonaa suomalaista. Yhteensä 17 lähetystä ylsi yli miljoonan katsojan tavoittavuuteen.
”Jalkapallon MM-kisat keräsivät koko maailman katseet laajemmin kuin mikään muu tapahtuma. Katsojaluvut kertovat, että lähetyksemme ovat olleet tärkeitä valtaosalle suomalaisista. Kisat tarjosivat draamaa, säkenöiviä supertähtiä, yllättäviä ilmiöitä ja kiistanalaisia päätöksiä. Kiitos koko futistiimillemme, joka käsitteli kisojen puheenaiheet monipuolisesti kaikissa välineissämme”, sanoo Yle Urheilun päätoimittaja Joose Palonen.
Ylen klassikkopeli Futistietäjä nousi kahdeksanvuotisen historiansa ennätyslukemiin, kun sitä pelasi 124 891 pelaajaa. Futistietäjässä tehtiin yhteensä 9,5 miljoonaa veikkausta, ja se nosti Yle-sovelluksen kuukausitavoittavuuden kaikkien aikojen ennätyslukemiin yli 1,1 miljoonalla uniikilla käyttäjällä.
Otteluita jännitettiin yhdessä myös Yle Areenan chateissa, joita järjestettiin 22 ottelun yhteydessä. Chatteihin lähetettiin yhteensä 106 852 viestiä ja ne keräsivät erityisesti nuoria suomalaisia otteluiden pariin, kun jopa puolet (50 %) viestien lähettäjistä oli 15–29-vuotiaita.
“Suomalaiset ovat ottaneet omakseen yhteisöllisen tavan elää mukana jalkapallohuumassa. Futistietäjä on kasvanut hittituotteeksi, jossa jännitetään kisojen tuloksia yhdessä kavereiden ja perheenjäsenten kanssa”, Palonen kertoo.
Yle ja MTV jakoivat kisojen esitysoikeudet Suomessa. Yle näytti kisojen 104 ottelusta 52 ja MTV 52.
Kaikki Ylen näyttämät 52 kisaottelua olivat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa, Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa.
Lähde: TV-mittaritutkimus, TotalTV-tutkimus (Finnpanel Oy) kohderyhmänä 3 vuotta täyttäneet ja Ylen kulutusdata.
Yhteyshenkilöt
Sami LainepäätuottajaYle Urheilusami.laine@yle.fi
Marjukka Mäkinentiiminvetäjä, PR ja some, YlePuh:+358 44 421 6597marjukka.makinen@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Ansvariga chefredaktören för Yle Nyheter och sport Panu Pokkinen har avlidit8.7.2026 14:04:09 EEST | Pressmeddelande
Pokkinen dog till följd av ett hjärtstillestånd på sjukhus i Helsingfors den 8 juli.
Yle Uutiset ja urheilu -yksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on menehtynyt8.7.2026 14:04:09 EEST | Tiedote
Pokkinen menehtyi sydänpysähdyksen seurauksena sairaalassa Helsingissä 8.7.2026.
MM-jalkapallo innostaa kotikatsomoissa: huippufutis on Ylen kanavilla tavoittanut jo 3,3 miljoonaa suomalaista29.6.2026 11:26:03 EEST | Tiedote
Jalkapallon miesten MM-kisojen 2026 alkulohkojen otteluita on kahden ensimmäisen viikon aikana seurannut Ylen kanavilla 3,3 miljoonaa suomalaista. Futistietäjä rikkoi jo ensimmäisinä päivinä ennätyksiä.
Undersökning: Konsumtionen av Yles webbnyheter minskar inte konsumtionen av kommersiella mediers nyheter på webben23.6.2026 11:59:21 EEST | Pressmeddelande
Undersökningen visar att det finns ett positivt samband mellan konsumtionen av Yles och kommersiella mediers nyheter.
Tutkimus: Ylen verkkouutisten kuluttaminen ei vähennä kaupallisen median verkkouutisten kulutusta23.6.2026 11:59:21 EEST | Tiedote
Ylen ja kaupallisen median uutisten kulutuksella on tutkimuksen mukaan positiivinen yhteys.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme