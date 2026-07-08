Jalkapallon MM-finaali tavoitti 2,1 miljoonaa suomalaista Ylen kanavilla

Kaikkien aikojen suurimmat jalkapallon MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntaina Ylen tv-kanavilla ja Yle Areenassa. Sunnuntaina pelattu finaali tavoitti kokonaisuudessaan 2,1 miljoonaa suomalaista ja sitä seurasi keskimäärin 1,5 miljoonaa suomalaista. Finaalin ja muiden Ylen näyttämien otteluiden tunnelmiin ja parhaisiin hetkiin voi palata Yle Areenassa.

Yli kuukauden kestänyt kisarupeama tavoitti valtaosan suomalaisista. Ylen kanavissa MM-kisasisältöjä seurasi 4,2 miljoonaa suomalaista. Yhteensä 17 lähetystä ylsi yli miljoonan katsojan tavoittavuuteen.

”Jalkapallon MM-kisat keräsivät koko maailman katseet laajemmin kuin mikään muu tapahtuma. Katsojaluvut kertovat, että lähetyksemme ovat olleet tärkeitä valtaosalle suomalaisista. Kisat tarjosivat draamaa, säkenöiviä supertähtiä, yllättäviä ilmiöitä ja kiistanalaisia päätöksiä. Kiitos koko futistiimillemme, joka käsitteli kisojen puheenaiheet monipuolisesti kaikissa välineissämme”, sanoo Yle Urheilun päätoimittaja Joose Palonen.

Ylen klassikkopeli Futistietäjä nousi kahdeksanvuotisen historiansa ennätyslukemiin, kun sitä pelasi 124 891 pelaajaa. Futistietäjässä tehtiin yhteensä 9,5 miljoonaa veikkausta, ja se nosti Yle-sovelluksen kuukausitavoittavuuden kaikkien aikojen ennätyslukemiin yli 1,1 miljoonalla uniikilla käyttäjällä.

Otteluita jännitettiin yhdessä myös Yle Areenan chateissa, joita järjestettiin 22 ottelun yhteydessä. Chatteihin lähetettiin yhteensä 106 852 viestiä ja ne keräsivät erityisesti nuoria suomalaisia otteluiden pariin, kun jopa puolet (50 %) viestien lähettäjistä oli 15–29-vuotiaita.

“Suomalaiset ovat ottaneet omakseen yhteisöllisen tavan elää mukana jalkapallohuumassa. Futistietäjä on kasvanut hittituotteeksi, jossa jännitetään kisojen tuloksia yhdessä kavereiden ja perheenjäsenten kanssa”, Palonen kertoo.

Yle ja MTV jakoivat kisojen esitysoikeudet Suomessa. Yle näytti kisojen 104 ottelusta 52 ja MTV 52.

Kaikki Ylen näyttämät 52 kisaottelua olivat katsottavissa suorina lähetyksinä Yle Areenassa, Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa.

Lähde: TV-mittaritutkimus, TotalTV-tutkimus (Finnpanel Oy) kohderyhmänä 3 vuotta täyttäneet ja Ylen kulutusdata.

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