Yli 3,8 miljoonaa suomalaista seurasi FIFAn jalkapallon MM-kilpailuja MTV:llä
20.7.2026 12:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Suomalaiset seurasivat tiiviisti jalkapallon miesten MM-lopputurnausta. MTV:n MM-ohjelmiston katsotuimmaksi otteluksi nousi Englannin ja Argentiinan välieräottelu, jota seurasi yli 1,6 miljoonaa suomalaista.
MTV:n ottelulähetykset FIFAn jalkapallon MM-kilpailuista tavoittivat MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla yli 3,8 miljoonaa suomalaista – eli jopa 70 % väestöstä. MTV esitti viisi ja puoli viikkoa kestäneen ennätyspitkän turnauksen otteluista puolet, aina avauspotkusta pronssiotteluun saakka.
Turnauksen kokonaistavoittavuus oli samalla tasolla Leijonien mestaruusjuhliin huipentuneiden kevään jääkiekon MM-kisojen kanssa. Jääkiekon MM-turnauksen ottelut tavoittivat MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla niin ikään 3,8 miljoonaa suomalaista.
MTV:n ottelulähetyksistä 14 tavoitti yli miljoona katsojaa. Katsotuimmaksi otteluksi kohosi Englannin ja Argentiinan välieräottelu, joka tavoitti MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla yli 1,6 miljoonaa suomalaista.
"On hienoa, että saimme välittää, värittää ja valottaa historian suurimman MM-turnauksen tapahtumia suomalaisille viiden viikon ajan. Kiitos tämän tehtävän hoitamisesta koko jalkapallotiimillemme”, MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero sanoo. ”Urheilu on kerännyt suomalaiset yhteen viimeisen kahden kuukauden aikana – ensin jääkiekon, sitten jalkapallon MM-kisojen pariin. Tällaisten yhteisten kokemusten ja elämysten välittäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme."
Jalkapallojuhla jatkuu MTV:llä myös MM-turnauksen jälkeen. Parhaillaan MTV Katsomossa seurataan viikoittaisia Ruotsin pääsarja Allsvenskanin otteluita, ja syksyllä käynnistyvät Mestarien liiga, Serie A sekä UEFA Nations League. Syyskauden avaa 12. elokuuta pelattava UEFA Super Cup.
Lähde: Finnpanel Oy, TotalTV-mittaus, kaikki 3+ vuotiaat, tavoittavuus = vähintään 1 minuutti yhtäjaksoista katselua
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Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
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