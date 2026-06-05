Kemianteollisuus päästökauppaesityksestä: Hyvä pohja jatkovalmistelulle – hiilivuotosuoja ja investointien edellytykset varmistettava
20.7.2026 12:00:02 EEST | Kemianteollisuus ry | Tiedote
Euroopan komissio julkaisi 17. heinäkuuta esityksensä päästökauppadirektiivin (ETS) uudistamiseksi kaudelle 2030–2040. Kyseessä on yksi tämän vaalikauden merkittävimmistä energia- ja ilmastopoliittisista esityksistä, ja se vaikuttaa suoraan Suomen kemianteollisuuden kilpailukykyyn, investointeihin ja toimialan transitioon kohti hiilineutraaliutta.
Päästökauppadirektiivi on EU:n keskeisin keino vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä, ja se kattaa muun muassa koko energiaintensiivisen teollisuuden, energiantuotannon ja meriliikenteen. Päästökauppaa ollaan myös laajentamassa polttoaineen jakelijoille.
Komission esitys jatkaa odotetusti päästövähennysuraa vuoteen 2040 asti. Esitetty päästövähennysura on komission mukaan linjassa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa, mikä on toimialamme kannalta oleellinen lähtökohta. On tärkeää, että samaan aikaan varmistetaan riittävä hiilivuotosuoja teollisuudelle. Lisäksi lainsäädännön on laajasti tuettava teollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaliutta.
Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että päästökauppadirektiivissä turvataan teollisuuden kilpailukyky niin kauan kuin päästöille ei ole globaalia hintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävää maksuttomien päästöoikeuksien tasoa ja epäsuorien vaikutusten huomioimista. Maksuttomien päästöoikeuksien määrä vähenee myös jatkossa, mutta komissio olisi mahdollistamassa oikeuksia vielä 2040 jälkeen, mikä on perusteltua. Suomessa epäsuorat kustannukset voitaisiin kompensoida järkevästi laaditulla sähköistämistuella. On hyvä, että komissio velvoittaisi jäsenmaat käyttämään huutokauppatuloja yhä enemmän päästökauppasektorin toimiin, mistä raha on myös peräisin.
– Direktiiviesitys antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää teollisuuden siirtymän tarpeisiin ja hiilivuodon torjuntaan, jotta tarvittavat investoinnit saadaan maaliin, jolloin myös päästövähennysura on realistinen, sanoo johtava asiantuntija Tuomas Tikka Kemianteollisuus ry:stä.
Myönteistä esityksessä on, että se edistää hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen (CCU) asemaa osana päästökauppaa. Jatkovalmistelussa onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että päästövähenemät saadaan integroitua mahdollisimman toimivasti ja laajasti osaksi päästökauppaa. Toimiva CCU-sääntely on tärkeä kannustin investoinneille.
Puhdas siirtymä vaatii kuitenkin valtavia investointeja, ja ne toteutuvat vain, jos toimintaympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Se edellyttää kokonaisvaltaista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jonka keskeinen osa komission nyt ehdottama päästökauppadirektiivin muutos on. Kemianteollisuus toivoo päättäjiltä vastuullista ja kokonaisuuksia hahmottavaa valmistelutyötä direktiivin jatkokäsittelyssä, jotta teollisuuden investoinnit saadaan toteutumaan Eurooppaan.
LISÄTIEDOT:
Tuomas Tikka
Johtava asiantuntija
Kemianteollisuus ry
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Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.
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