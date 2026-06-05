Kemianteollisuus päästökauppaesityksestä: Hyvä pohja jatkovalmistelulle – hiilivuotosuoja ja investointien edellytykset varmistettava

Päästökauppadirektiivi on EU:n keskeisin keino vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä, ja se kattaa muun muassa koko energiaintensiivisen teollisuuden, energiantuotannon ja meriliikenteen. Päästökauppaa ollaan myös laajentamassa polttoaineen jakelijoille.

Komission esitys jatkaa odotetusti päästövähennysuraa vuoteen 2040 asti. Esitetty päästövähennysura on komission mukaan linjassa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa, mikä on toimialamme kannalta oleellinen lähtökohta. On tärkeää, että samaan aikaan varmistetaan riittävä hiilivuotosuoja teollisuudelle. Lisäksi lainsäädännön on laajasti tuettava teollisuuden siirtymää kohti hiilineutraaliutta.

Kemianteollisuus ry pitää tärkeänä, että päästökauppadirektiivissä turvataan teollisuuden kilpailukyky niin kauan kuin päästöille ei ole globaalia hintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävää maksuttomien päästöoikeuksien tasoa ja epäsuorien vaikutusten huomioimista. Maksuttomien päästöoikeuksien määrä vähenee myös jatkossa, mutta komissio olisi mahdollistamassa oikeuksia vielä 2040 jälkeen, mikä on perusteltua. Suomessa epäsuorat kustannukset voitaisiin kompensoida järkevästi laaditulla sähköistämistuella. On hyvä, että komissio velvoittaisi jäsenmaat käyttämään huutokauppatuloja yhä enemmän päästökauppasektorin toimiin, mistä raha on myös peräisin.

– Direktiiviesitys antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää teollisuuden siirtymän tarpeisiin ja hiilivuodon torjuntaan, jotta tarvittavat investoinnit saadaan maaliin, jolloin myös päästövähennysura on realistinen, sanoo johtava asiantuntija Tuomas Tikka Kemianteollisuus ry:stä.

Myönteistä esityksessä on, että se edistää hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen (CCU) asemaa osana päästökauppaa. Jatkovalmistelussa onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että päästövähenemät saadaan integroitua mahdollisimman toimivasti ja laajasti osaksi päästökauppaa. Toimiva CCU-sääntely on tärkeä kannustin investoinneille.

Puhdas siirtymä vaatii kuitenkin valtavia investointeja, ja ne toteutuvat vain, jos toimintaympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Se edellyttää kokonaisvaltaista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jonka keskeinen osa komission nyt ehdottama päästökauppadirektiivin muutos on. Kemianteollisuus toivoo päättäjiltä vastuullista ja kokonaisuuksia hahmottavaa valmistelutyötä direktiivin jatkokäsittelyssä, jotta teollisuuden investoinnit saadaan toteutumaan Eurooppaan.

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Tuomas Tikka

Johtava asiantuntija

Kemianteollisuus ry

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