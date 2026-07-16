Minja Koskela: Petteri Orpo, miksi rahaa riittää kavereiden hankkeille mutta ei suomalaisille?
21.7.2026 11:51:25 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Petteri Orpolta vastauksia Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. Hallitus päätti puoliväliriihessä varata hankkeelle 35 miljoonan euron tuen, vaikka virkamiesarvio hankkeesta oli kielteinen eikä hanke edennyt normaalin valmistelun kautta. Eilen Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeen valtiontukea.
Eduskunta kokoontuu tiistaina käsittelemään hallituksen toimintaa Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvän kohun vuoksi. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitäneen Koskelan mukaan suomalaisilla on oikeus odottaa, että veronmaksajien rahaa käytetään avoimesti, tasapuolisesti ja yhteisen edun mukaisesti.
– Ilmoittamalla, että valtiontukea ei enää edistetä, Orpo ja kokoomus käytännössä myönsivät toimineensa asiassa väärin. Tämä on paradoksaalista, sillä viimeisten viikkojen kuluessa Orpo on yrittänyt osoittaa, että mitään väärää ei olla tehty.
Koskelan mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttäytyy erityisen räikeänä siksi, että sama hallitus on perustellut mittavia leikkauksia sillä, ettei rahaa ole.
– Tällä hallituskaudella on leikattu sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta. Hyvinvointialueita on pakotettu karsimaan palveluitaan ja ihmisiltä on viety toimeentuloa. Hallitus on toistuvasti vedonnut siihen, että julkinen talous vaatii vaikeita päätöksiä. Samaan aikaan yhdelle hankkeelle olisi löytynyt kuitenkin 35 miljoonaa euroa, vaikka virkamiehet eivät pitäneet hanketta tukikelpoisena, Koskela toteaa.
Koskelan mukaan kyse ei ole yksittäisestä rahoitusratkaisusta vaan siitä, miten hallitus kohtelee eri ihmisryhmiä ja toimijoita.
– Suhmurointi on lähtökohtaisesti aina väärin, mutta erityisen väärin se on silloin, kun samaan aikaan pienituloisilta, sairailta, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan. Hallitus on vaatinut suomalaisilta vyönkiristystä, mutta omille verkostoille ja hyväosaisten hankkeille näyttää löytyvän poikkeuksia. Tämä on ennen kaikkea kysymys oikeudenmukaisuudesta ja siitä, sovelletaanko samoja sääntöjä kaikkiin, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Antoiko pääministeri Orpo eduskunnalle väärää tietoa?16.7.2026 13:16:38 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii pääministeri Petteri Orpoa vastaamaan kysymyksiin Garden Helsinki -tapaukseen liittyen. Oppositio pyytää eduskuntaa koolle käsittelemään pääministerin toimintaa asiassa.
Pia Lohikoski: Työttömiä ei saa mielivaltaisesti rangaista vapaaehtoistyöstä13.7.2026 12:46:39 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii työministeri Matias Marttista (kok.) selvittämään työttömien vapaaehtoistyön säännöt. Työvoimaviranomaisten mielivaltaiset tulkinnat on välittömästi korjattava sitovilla valtakunnallisilla ohjeilla.
Aino-Kaisa Pekonen: Hallitus uhkaa luoda Suomeen kahdet lääkehoidot – yhdet rikkaille, toiset köyhille10.7.2026 11:19:57 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jätti tänään perjantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kalliiden lääkkeiden Kela-korvattavuudesta. Pekonen pitää täysin kohtuuttomana Kelan korvauskäytännön muutosta, joka voi johtaa siihen, että kalliiden lääkkeiden saatavuus riippuu potilaan maksukyvystä ja hoitopaikasta.
Pia Lohikoski Petteri Orpolle: Annoitteko eduskunnalle väärää tietoa?8.7.2026 13:26:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski jätti tänään keskiviikkona eduskunnassa kirjallisen kysymyksen pääministeri Petteri Orpon Helsinki Garden -hanketta koskevasta vastauksesta eduskunnalle. Lohikoski kysyy, antoiko pääministeri eduskunnalle virheellistä tai puutteellista tietoa.
Minja Koskela: Pääministeri Orpon on aika jättää hallituksen eronpyyntö7.7.2026 08:57:24 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää Garden Helsinki -hankkeen käänteitä raskauttavina. Etenkin viimeiset tiedot osoittavat kokoomusvetoisen hallituksen toiminnassa vakavia puutteita demokratian toteutumisen näkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme