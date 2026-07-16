Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Petteri Orpo, miksi rahaa riittää kavereiden hankkeille mutta ei suomalaisille?

21.7.2026 11:51:25 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Petteri Orpolta vastauksia Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvään päätöksentekoon. Hallitus päätti puoliväliriihessä varata hankkeelle 35 miljoonan euron tuen, vaikka virkamiesarvio hankkeesta oli kielteinen eikä hanke edennyt normaalin valmistelun kautta. Eilen Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeen valtiontukea.

Kuva: Outi Neuvonen

Eduskunta kokoontuu tiistaina käsittelemään hallituksen toimintaa Garden Helsinki -hankkeeseen liittyvän kohun vuoksi. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitäneen Koskelan mukaan suomalaisilla on oikeus odottaa, että veronmaksajien rahaa käytetään avoimesti, tasapuolisesti ja yhteisen edun mukaisesti.

– Ilmoittamalla, että valtiontukea ei enää edistetä, Orpo ja kokoomus käytännössä myönsivät toimineensa asiassa väärin. Tämä on paradoksaalista, sillä viimeisten viikkojen kuluessa Orpo on yrittänyt osoittaa, että mitään väärää ei olla tehty.

Koskelan mukaan 35 miljoonan euron tukipäätös näyttäytyy erityisen räikeänä siksi, että sama hallitus on perustellut mittavia leikkauksia sillä, ettei rahaa ole.

– Tällä hallituskaudella on leikattu sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta. Hyvinvointialueita on pakotettu karsimaan palveluitaan ja ihmisiltä on viety toimeentuloa. Hallitus on toistuvasti vedonnut siihen, että julkinen talous vaatii vaikeita päätöksiä. Samaan aikaan yhdelle hankkeelle olisi löytynyt kuitenkin 35 miljoonaa euroa, vaikka virkamiehet eivät pitäneet hanketta tukikelpoisena, Koskela toteaa.

Koskelan mukaan kyse ei ole yksittäisestä rahoitusratkaisusta vaan siitä, miten hallitus kohtelee eri ihmisryhmiä ja toimijoita.

– Suhmurointi on lähtökohtaisesti aina väärin, mutta erityisen väärin se on silloin, kun samaan aikaan pienituloisilta, sairailta, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan. Hallitus on vaatinut suomalaisilta vyönkiristystä, mutta omille verkostoille ja hyväosaisten hankkeille näyttää löytyvän poikkeuksia. Tämä on ennen kaikkea kysymys oikeudenmukaisuudesta ja siitä, sovelletaanko samoja sääntöjä kaikkiin, Koskela sanoo.

Yhteyshenkilöt

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