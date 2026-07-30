Kaikkien aikojen comeback on täällä – Big Brother Suomi palaa kotiin!
3.8.2026 12:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Maailman suurin realityohjelma, ikoninen Big Brother, aloittaa uuden aikakautensa MTV:llä.
Yli 25 vuotta katsojia maailmanlaajuisesti viihdyttänyt, ihastuttanut ja puhuttanut menestysformaatti Big Brother rikkoo edelleen ennätyksiä: vuonna 2025 ohjelmaa esitettiin peräti 27 maassa, yhteensä 35 tuotantokauden verran. Tänä syksynä Big Brother aloittaa uuden odotetun aikakautensa myös Suomessa.
”Big Brotherin suosio maailmalla on huipussaan. Formaatti on palannut juurilleen alkuperäiseen ideaansa, eli kertomaan mitä tapahtuu, kun toisilleen vieraat henkilöt tutustuvat ja asuvat yhdessä ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. Big Brother peilaa omaa aikaansa ja paljastaa ihmisistä ja ilmiöistä sen, keitä olemme, miten elämme ja mikä meitä juuri nyt puhuttaa. Siksi se tuntuu niin ajankohtaiselta”, kuvaa Banijayn Finlandin toimitusjohtaja Tatu Ferchen.
Joukko toisilleen vieraita ihmisiä tekee elämänsä hypyn tuntemattomaan muuttaessaan Big Brother -taloon. Luvassa on ikimuistoisia hetkiä; riemua ja yllätyksiä, vastoinkäymisiä, omien rajojen koettelua sekä uusia ystävyyssuhteita. Poikkeukselliset olosuhteet sekä luovuutta ja heittäytymistä vaativat viikkotehtävät paljastavat, miten ihmiset ryhmäytyvät aikana, jolloin yhä suurempi osa arjen kohtaamisista tapahtuu ruutujen välityksellä.
”Big Brother on populaarikulttuurin monialustainen suurilmiö ja ainutlaatuinen suoratoiston ja tv-kanavien liitto, joka tarjoaa myös poikkeuksellisen katseluelämyksen. Maailmanlaajuinen menestys osoittaa, että formaatti on yhä ajankohtainen ja kiinnostava, joten nyt Big Brother Suomen on oikea aika palata kotiin MTV:lle”, iloitsee MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.
Päivittäiset koostelähetykset, 24/7-livestream sekä viikoittaiset suorat häätölähetykset tempaavat katsojat mukaansa talon tapahtumiin. Big Brother Suomi on mahdollisuus nähdä ja kokea ihmiset aidoimmillaan kiillotetun todellisuuden ja somearjen ulkopuolella.
Haku ohjelmaan on nyt käynnissä osoitteessa mtv.fi/haemukaan.
Big Brother Suomi alkaa MTV:llä myöhemmin syksyllä.
Facebook, Instagram ja Tiktok:
@bigbrothersuomi #BBSuomi
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Ellinoora Uusi-Kartano, ellinoora.uusi-kartano@mtv.fi
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Banijay Finland, vastaava tuottaja, Ville Panhelainen, ville.panhelainen@banijay.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
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