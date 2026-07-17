Elinvoimakeskus jakoi 2,26 miljoonaa euroa yhdeksän maakunnan alueelle kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja
23.7.2026 08:15:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö myönsi toimialueelleen Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan yhteensä noin 2,26 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.
Kalastonhoitomaksuista sai tukea 115 kalataloutta edistävää hanketta
Hankehakemuksia lähetettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukselle yhteensä 150 kpl ja avustuksia haettiin yhteensä noin 1 212 000 euroa. Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi avustusta 115 hankkeelle yhteensä noin 560 000 eurolla. Hankkeiden omarahoitusosuus (toteuttajan oma raha tai talkootyö) oli keskimäärin 45 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hakuaika on vuosittain tammikuussa.
Tukea myönnettiin mm. kalastusharrastuksen edistämiseen (210 000 €), viestintä- ja tiedotushankkeisiin (64 000 €), kalakantojen ja kalastuksen seurantaan (42 000 €), kalastuksen yhtenäislupa-alueiden kehittämiseen (30 000 €), kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämiseen ja muihin hankkeisiin (30 000 €) sekä kalastuksen valvontaan (184 000 €). Tarkempi erittely avustusta saaneista hankkeista maakunnittain löytyy tiedotteen liitteenä.
Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan ja korvauksia vesialueiden omistajille
Hankeavustusten lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi toimialueensa 40 kalatalousalueelle yhteensä lähes 487 000 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan vuodelle 2026. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen ja toimeenpano. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.
Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Näitä korvauksia maksettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueelle yhteensä noin 1 211 000 euroa. Elinvoimakeskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille.
Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–69-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta yhdellä vavalla. Maksun suuruus on 47 euroa/vuosi, 16 euroa/viikko ja 6 euroa/päivä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa esim. Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kautta tai luvanmyyntipisteissä.
Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden, jonka mukana tulee kalastuskortti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, kalatalousyksikkö
ryhmäpäällikkö Mikko Koivurinta
puh. 0295 021 080
mikko.koivurinta@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinvoimakeskukset
Läntiseen Suomeen ennustettu runsaita sateita viikonlopulle17.7.2026 15:39:30 EEST | Tiedote
Sateet pyyhkäisevät läntisen Suomen poikki viikonloppuna lisäten todennäköisyyttä paikallisille tulville. Ennusteiden perusteella tämä näkynee etenkin pohjoisessa Satakunnassa ja pohjoisen Pirkanmaan pienemmissä vesistöissä paikoitellen nousevina vedenpintoina ja jokien voimakkaina virtauksina. Esimerkiksi Kankaanpään ja Parkanon seuduille ennustetaan jopa yli 50 mm sadekertymiä viikonlopun aikana.
Rikliga regn har förutspåtts för det kommande veckoslutet i de österbottniska landskapen17.7.2026 15:24:41 EEST | Pressmeddelande
Under det kommande veckoslutet kommer det eventuellt att regna mycket rikligt i de österbottniska landskapen. Enligt nuvarande väderprognoser kan nederbördsmängden under veckoslutet på många ställen överstiga 50 mm. Enligt prognoserna infaller regnen huvudsakligen på söndagen.
Viikonlopulle on ennustettu runsaita sateita pohjalaismaakuntiin17.7.2026 15:24:41 EEST | Tiedote
Tulevana viikonloppuna pohjalaismaakunnissa sataa mahdollisesti hyvinkin runsaasti. Tämän hetken sääennusteiden mukaan viikonlopun sademäärä saattaa monin paikoin ylittää 50 mm. Sateiden ennustetaan ajoittuvan pääosin sunnuntaille.
Stöd beviljades till tolv projekt för att främja strukturförändringen inom vattentjänster och utveckla regionalt samarbete1.7.2026 10:31:11 EEST | Pressmeddelande
De 12 projekt som beviljats stöd främjar sammanslagning av vattentjänstverk och samarbetet inom vattenförsörjningen.
Tukea kahdelletoista hankkeelle vesihuollon rakennemuutoksen edistämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön1.7.2026 10:03:40 EEST | Tiedote
Avustuksen saaneet 12 hanketta edistävät vesihuoltolaitosten yhdistymisiä ja vesihuollon yhteistyötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme