Elinvoimakeskus jakoi 2,26 miljoonaa euroa yhdeksän maakunnan alueelle kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja

Kalastonhoitomaksuista sai tukea 115 kalataloutta edistävää hanketta

Hankehakemuksia lähetettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukselle yhteensä 150 kpl ja avustuksia haettiin yhteensä noin 1 212 000 euroa. Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi avustusta 115 hankkeelle yhteensä noin 560 000 eurolla. Hankkeiden omarahoitusosuus (toteuttajan oma raha tai talkootyö) oli keskimäärin 45 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hakuaika on vuosittain tammikuussa.

Tukea myönnettiin mm. kalastusharrastuksen edistämiseen (210 000 €), viestintä- ja tiedotushankkeisiin (64 000 €), kalakantojen ja kalastuksen seurantaan (42 000 €), kalastuksen yhtenäislupa-alueiden kehittämiseen (30 000 €), kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämiseen ja muihin hankkeisiin (30 000 €) sekä kalastuksen valvontaan (184 000 €). Tarkempi erittely avustusta saaneista hankkeista maakunnittain löytyy tiedotteen liitteenä.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan ja korvauksia vesialueiden omistajille

Hankeavustusten lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi toimialueensa 40 kalatalousalueelle yhteensä lähes 487 000 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan vuodelle 2026. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen ja toimeenpano. Muita tehtäviä ovat mm. kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus. Kalastuslain mukaisesti osa kalastonhoitomaksuista kertyvistä varoista kohdennetaan kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Näitä korvauksia maksettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueelle yhteensä noin 1 211 000 euroa. Elinvoimakeskus myöntää varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen alueensa vesialueiden omistajille.

Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–69-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta yhdellä vavalla. Maksun suuruus on 47 euroa/vuosi, 16 euroa/viikko ja 6 euroa/päivä. Kalastonhoitomaksun voi maksaa esim. Metsähallituksen Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumeron 020 69 2424 kautta tai luvanmyyntipisteissä.

Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden, jonka mukana tulee kalastuskortti.