Pitäjänmäentie välillä Haagan liikenneympyrä - Vanha viertotie suljetaan liikenteeltä 10.8. alkaen
24.7.2026 10:12:46 EEST | Infraohjelma Helsinki | Tiedote
Pitäjänmäentie suljetaan liikenteeltä Haagan liikenneympyrän ja Vanhan viertotien väliseltä osuudelta maanantaina 10.8. Pitäjänmäentien sulku kestää vuoden 2026 loppuun asti. Sulun aikana Pitäjänmäentiellä uusitaan kunnallistekniikkaa ja rakennetaan uutta Länsiympyrää.
Nykyinen Haagan liikenneympyrän alue laajenee tulevaisuudessa Länsiympyräksi (linkki katusuunnitelmaan), ja Länsiratikat toteuttaa katulinjauksen muutostyöt. Sulun aikana Pitäjänmäentien alikulkusilta puretaan osittain, alikulun korvaa tulevaisuudessa suojatie. Mittavat muutostyöt toteutetaan noin neljä kuukautta kestävän sulun aikana. Täysin suljettuna katualueen työt pystytään tekemään merkittävästi nopeammin, kuin väylän ollessa osittain auki. Rakentamistöiden keston lyhentämisestä kadun sulkemisella on saatu positiivista kokemusta aiemmilta raitiotiehankkeilta.
Ajoneuvoliikenne siirretään Vanhalle viertotielle ja Valimotielle Pitäjänmäentien sulun ajaksi
Pitäjänmäentien ollessa suljettuna Haagan liikenneympyrän ja Vanhan viertotien väliseltä alueelta ajoneuvoliikenne sekä jalankulun ja pyöräilyn reitit siirtyvät työnaikaisille kiertoreiteille. Pitäjänmäentielle tai sieltä Haagan ympyrän suuntaan pääsee kulkemaan joko Vanhan viertotien tai Valimotien kautta.
Sulun aikana Pitäjänmäentie ei ole käytettävissä ajoneuvoliikenteelle Haagan ympyrän ja Vanhan viertotien välisellä alueella. Jalankulun ja pyöräilyn väylä Piimäenpuiston kohdalta Vihdintieltä Pitäjänmäentielle on pois käytöstä sulun ajan, mutta Pitäjänmäentien eteläpuolen jalankulun ja pyöräilyn väylä on normaalisti käytössä. Pikaraitiotielinja 15 kulkee normaalisti sulun aikana.
Vanhan viertotien ja Huopalahdentien risteysalueella otetaan käyttöön väliaikainen liikenneympyrä
Vanhan viertotien ja Huopalahdentien risteysalueelle tehdään väliaikainen liikenneympyrä, joka sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä Pitäjänmäentien sulun ajan.
Väliaikainen liikenneympyrä otetaan käyttöön maanantaina 10.8. Ennen tätä Vanhan viertotien ja Huopalahdentien risteysalueella tehdään liikenneympyrän edellyttämiä muutostöitä, kuten asfaltointitöitä ja kaistamuutoksia.
Vaikutukset liikkumiseen
Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn väylä Piimäenpuiston kohdalta Vihdintieltä Pitäjänmäentielle on pois käytöstä sulun ajan.
Pitäjänmäentien eteläpuolella oleva kävelyn ja pyöräilyn väylä on normaalisti käytettävissä.
Pitäjänmäentieltä pääsee Vihdintielle Valimotien tai Höyläämötien läpi Karvaamokujan tai Valimokujan kautta.
Pitäjänmäentieltä pääsee Huopalahdentielle Vanhan viertotien kautta tai Pitäjänmäentien eteläpuolelta.
Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussit 59, 200, 227N, 231N ja 235N kulkevat sulun aikana molempiin suuntiin Valimotien, Karvaamokujan ja Vihdintien kautta. Kutomotien pysäkki (H1516) keskustan ja bussilla 59 Herttoniemen suuntaan jää pois reitiltä. Pysäkki säilyy kuitenkin bussin 30 käytössä.
Poikkeusreitin varrella käytössä ovat Karvaamokujan pysäkit (H1252, H1563) Vihdintiellä sekä Valimotien pysäkki (H1601) Valimotiellä.
Tarkat reitit ja aikataulut löydät HSL:n Reittioppaasta. HSL vastaa bussien poikkeusreittien suunnittelusta.
Moottoriajoneuvot
Pitäjänmäentielle suuntaavat liittymät Haagan liikenneympyrästä ovat suljettu.
Pitäjänmäentielle Vihdintien suunnasta pääsee Valimokujan tai Karvaamokujan kautta.
Huopalahdentien suunnasta Pitäjänmäentielle pääsee Vanhaa viertotietä pitkin.
Nykyinen Haagan ympyrä on tulevaisuudessa Länsiympyrä ja Länsi-Haagan aukio
Haagan ympyrän alue muuttuu merkittävästi Länsiratikat-projektin rakentamisen myötä. Nykyisen Haagan ympyrän pinta-ala laajenee ja sen sisäpuolelle rakentuu tilaa tulevalle Länsi-Haagan aukiolle. Nykyisin jo liikennöivä pikaraitiolinja 15 ja Länsiratikoiden pikaratikkalinja 14 tulevat kohtaamaan aukiolla, mikä mahdollistaa sujuvan vaihdon eri pikaratikkalinjojen välillä.
Tulevaisuuden Länsiympyrä on edelleen merkittävä liikenteen solmukohta Helsingissä. Nykyiseen Haagan ympyrään verrattuna alue muuttuu autoliikenteen kiertoliittymästä korttelimaiseksi alueeksi, jossa autoliikenne, joukkoliikenne ja jalankulku ovat samassa tasossa.
Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katerina ZaitsevaRakennuttamisjohtajaPääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne oyPuh:0415055028katerina.zaitseva@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Infraohjelma Helsinki
Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä läntisen kantakaupungin alueilla.
Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan Länsiratikat-projekti. Optiona suunnitellaan ja toteutetaan myös Länsisataman pikaraitiotie ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -projektit, mikäli kaupunginvaltuusto tekee näistä päätökset vuosien 2025–2026 aikana.
Tavoitteenamme on toteuttaa maailman parasta ja vastuullisinta kaupunkikehitystä.
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