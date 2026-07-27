Yritysten talousluottamus jatkoi paranemista
27.7.2026 08:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä.
”Suomen suhdannekäänne jatkuu ja voimistuu kansainvälisen talouden epävarmuuksista huolimatta”, sanoo EK:n pääekonomisti Penna Urrila.
Teollisuuden luottamusindikaattori nousi heinäkuussa. Sen uusin lukema on +7, kun edelliskuun saldoluku oli +4. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (0) korkeammalla.
Rakentamisen luottamus parani selvästi. Indikaattorin saldoluku kohosi heinäkuussa tasolle -5, kun se oli vielä kesäkuussa -17. Luottamus nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa (-9) paremmaksi.
Palveluiden luottamusindikaattori pysyi melko vakaana heinäkuussa. Uusin saldoluku on +7, kun kesäkuun tulos oli +6. Luottamus on yhä hieman alempana kuin pitkän aikavälin keskiarvo (+11).
Vähittäiskaupan luottamus pysyi ennallaan. Heinäkuun luottamusindikaattorilukema on +12, eli sama kuin edelliskuussa. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvon (-2) yläpuolella.
”Lähikuukausien tuotanto-odotukset ovat suotuisia erityisesti teollisuudessa, mutta kasvuodotuksia on ilahduttavasti koko yrityskentässä”, arvioi Urrila.
Luottamusidikaattori, heinäkuu 2026
Luottamusindikaattorin keskeiset tulokset animaationa
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
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