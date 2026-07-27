Suhdannebarometri: Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkunut ja laajentunut – myös näkymät vahvistuneet kansainvälisen talouden riskeistä huolimatta
27.7.2026 08:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui alkukesän aikana, vaikka tämänhetkistä tilannetta kuvataan vielä keskimääräistä heikommaksi. Teollisuuden tuotanto kasvoi laajalti, ja myös rakentamisen tuotanto kääntyi nousuun matalalta lähtötasolta. Palvelualoilla myynnin kasvu oli maltillista.
Samoin elinkeinoelämän näkymät lähikuukausille ovat kirkastuneet kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvun arvioidaan jatkuvan melko ripeänä koko loppuvuoden, ja myös henkilöstön pitkään jatkunut lasku kääntyisi loivaksi nousuksi.
”Suhdannebarometrin tulos kertoo, että Suomen talouskasvu on voimistunut ja laajentunut kansainvälisen talouden suurista epävarmuuksista huolimatta. Lyhyen aikavälin näkymät ovat myönteiset, ja erityisen ilahduttavaa on henkilöstöodotusten kääntyminen pieneen nousuun pitkän heikon vaiheen jälkeen”, kuvailee EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila.
Vahvistuvan nousun rinnalla suhdannekuvassa on myös suuria epävarmuuksia. Kustannusten nousupaine jatkuu edelleen voimakkaana, tosin kannattavuuden ennustetaan silti aavistuksen paranevan lähikuukausina. Vaikka suhdanteet ovat jo jonkin verran elpyneet, heikko kysyntä on yhä selvästi suurin kasvun este suomalaisyrityksissä – siitä kärsi edelleen 53 prosenttia vastaajista. Teollisuudessa kuitenkin myös työvoima- ja kapasiteettipula alkoivat yleistyä suhdannekäänteen myötä.
”Persianlahden tilanne on edelleen suuri riski globaalille talouskehitykselle. Vaikka sotatoimet ovat laantuneet keväästä, jännitteet pitkittyvät koko ajan lisää eikä selkeää näkymää kestävästä rauhasta tai energiamarkkinoiden palautumisesta ole. Inflaatiopaineet eivät hellitä ja korkonäkymä lähikuukausille on nouseva. Lisäksi kauppapolitiikan epävakaus ja Ukrainan sodan jatkuminen vaikuttavat yrityksiin. Nyt on tärkeää huolehtia mahdollisimman vakaasta toimintaympäristöstä kotimaisen talouskasvun jatkumiseksi”, Urrila arvioi.
EK:n Suhdannebarometri
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2026 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2026 toisella neljänneksellä sekä odotuksia lähikuukausille. Tiedusteluun vastasi 1 035 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 260 000 henkilöä.
Suhdannebarometri, heinäkuu 2026
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Yritysten talousluottamus jatkoi paranemista27.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Myös muiden toimialojen luottamusindikaattorit olivat nousutrendissä.
KUTSU: EK:n Suhdannebarometrin julkistuswebinaari ma 27.7. klo 10.00–10.3022.7.2026 14:03:18 EEST | Tiedote
EK:n Suhdannebarometri julkistetaan maanantaina 27.7. klo 8.00, ja julkistuswebinaari pidetään saman päivän aamuna klo 10.00–10.30. Tilaisuudessa taustoitetaan talouden tilannetta sekä suomalaisyritysten suhdannekehitystä. Talouden näkymiä ja Suhdannebarometrin tuloksia esittelee EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila. Ilmoittaudu webinaariin Lisätietoja: Teemu Lindfors, viestinnän asiantuntija, p. 0400 284 764
Komission päästökauppaehdotus tarjoaa jatkuvuutta ilmastotoimille ja huomioi myös yritysten kilpailukykyä17.7.2026 15:00:28 EEST | Tiedote
Komission tuore esitys päästökaupan uudistamisesta tarjoaa elinkeinoelämän kaipaamaa jatkuvuutta, jota yritykset tarvitsevat edetäkseen puhtaassa taloudessa ja energiasiirtymässä. Komissio haluaa säilyttää päästökaupan aseman vahvana, kun EU tähtää vuoden 2040 ilmastotavoitteeseensa. Myönteistä on, että yritysten kilpailukyky huomioidaan nyt aiempaa paremmin. Paljon vaikuttamista tarvitaan yhä, sillä jäsenmaiden ja parlamentin neuvotteluvaiheesta on tulossa ankara. EU:n päästökaupan (ETS 1) pelisääntöjä uudistetaan 2030-lukua varten, jotta EU:n vuodelle 2040 asetettu 90 prosentin nettopäästövähennystavoite saavutetaan. Suomen elinkeinoelämä on vaikuttanut päästökaupan jatkuvuuden puolesta: vaikka järjestelmässä on kehitettävää, tulisi päästökaupan suurista linjoista pitää kiinni sekä ilmastotavoitteen että kilpailukyvyn tukemisen suhteen. Suomi on edennyt pitkälle energiasiirtymässä ja siksi sääntelyn jatkuvuus on tärkeää niin maamme suhteellisen kilpailukyvyn, investointien houkuttelu
Yritysten suhdannenousu voimistuu29.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa. Paranemista tapahtui etenkin palveluissa ja vähittäiskaupassa sekä matalalla tasolla olevassa rakentamisessa. Teollisuuden luottamus pysyi edelliskuun lukemissa.
EK:n yrityskysely: Joka toinen työnantaja tähtää nyt yli 10 prosentin kasvuun; vientiyritysten määrä noussut tuhannella15.6.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Viidennes Suomen pk-sektorin työnantajista on onnistunut kasvattamaan yritystoimintaansa yli 10 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana. Lähes puolet asettaa tulevalle liikevaihdolle yli 10 prosentin kasvutavoitteita. Suomi on myös saanut vuoden aikana noin tuhat uutta vientiyritystä, mikä tarkoittaa positiivista haastetta vientipalveluiden tarjoajille. Lisäksi jopa 6.000 uutta yritystä harkitsee kansainvälistymistä. EK:n kasvuyrityskatsauksen kyselyyn vastasi lähes 1000 työnantajayritystä, jotka edustavat valtaosin pk-sektoria: Tulosten mukaan 19 prosenttia työnantajayrityksistä on kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan yli 10 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana (17 prosenttia vuosi sitten). 48 prosenttia tavoittelee jatkossa vähintään 10 prosentin vuotuista kasvua (43 prosenttia vuosi sitten). 16 prosenttia Suomen työnantajayrityksistä täyttää kasvuyrityksen molemmat kriteerit: ne ovat onnistuneet kasvattamaan liikevaihtoa vähintään 10 prosenttia edellisen 12 kuukauden aikana ja a
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme