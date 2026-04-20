MEKOn toimitusjohtaja Pehr Oscarson Spark the Future -seminaarin keynote-puhujana Jyväskylässä
29.7.2026 13:22:12 EEST | MEKO | Tiedote
MEKOn toimitusjohtaja Pehr Oscarson osallistuu perjantaina 31.7. Jyväskylässä järjestettävään kansainväliseen Spark the Future -seminaariin, joka kokoaa yhteen kestävän liikkumisen, teknologian, liiketoiminnan ja moottoriurheilun asiantuntijoita osana Secto Rally Finland -tapahtumaa.
Jyväskylän Paviljongissa järjestettävä Spark the Future on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisenä keskusteluareenana, jossa tarkastellaan tulevaisuuden liikkumista, vastuullisia teknologioita sekä kestävää liiketoimintaa. Tämän vuoden puhujakaartiin kuuluu liiketoiminta-, tutkimus-, teknologia- ja moottoriurheilualan vaikuttajia Suomesta ja maailmalta.
Oscarson pitää tapahtumassa keynote-puheenvuoron perjantaina iltapäivällä sekä osallistuu kestävää johtamista ja liiketoimintaa käsittelevään keskusteluun.
Haastattelumahdollisuus medialle
Pehr Oscarson on Suomen vierailunsa yhteydessä median tavattavissa Jyväskylässä torstaina 30.7. ja perjantaina 31.7. ennakkoon sovittavina aikoina.
Haastatteluajat ja lisätiedot:
Leena Honkajuuri
MEKO Finland
leena.honkajuuri@fi.meko.com
040 195 5943
Median akkreditointi
Secto Rally Finlandin media-akkreditointi:
https://sectorallyfinland.fi/media/
Spark the Future -foorumi järjestetään perjantaina 31.7.2026 Jyväskylän Paviljongissa osana Secto Rally Finlandin ohjelmaa.
Lisätietoa tapahtumasta:
https://sectorallyfinland.fi/en/spark-the-future/
Spark the Future järjestetään neljättä kertaa – kansainvälinen vastuullisuusseminaari osana Secto Rally Finlandin juhlavuotta – Secto Rally Finland
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MEKO
MEKO on Pohjois-Euroopan johtavia autoalan jälkimarkkinatoimijoita, joka toimii kahdeksassa maassa. MEKOn tavoitteena on olla kattavin kumppani kaikille, jotka ajavat, huoltavat tai korjaavat ajoneuvoja Pohjois-Euroopassa.
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