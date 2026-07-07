Pararatsastaja Laura Kangasniemi MM-kisoihin Aacheniin

Tähtäimessä Los Angeles 2028 27.1.2026 09:18:02 EET | Tiedote

Parakouluratsastaja Laura Kangasniemen, 25, pitkän aikavälin päämäärä on jo ohjelmoitu syvälle hänen mieleensä: Los Angelesin Paralympialaiset vuonna 2028, ja sitä ennen vuoden 2026 MM-kilpailut ja vuoden 2027 EM-kilpailut. Saksassa asuvalla Lauralla on tällä hetkellä erinomaiset puitteet kehittymiselle pararatsastuksen maailman huipulle, mutta projekti tarvitsee ennen kaikkea taloudellista tukea kumppaneilta. “Haluan toimia esimerkkinä, motivaationa ja vertaistukena muille, että unelmien eteen kannattaa tehdä töitä ja niitä kannattaa tavoitella haasteista ja vastoinkäymisistä huolimatta”, Kangasniemi sanoo.