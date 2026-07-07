Pararatsastaja Laura Kangasniemi MM-kisoihin Aacheniin
30.7.2026 15:12:14 EEST | Laura Kangasniemi | Tiedote
Haapavedeltä kotoisin oleva parakouluratsastaja Laura Kangasniemi on valittu ratsastuksen kuuden lajin MM-kilpailuihin Aacheniin Saksaan osana ennätyssuurta suomalaisjoukkuetta.
Suomen Ratsastajainliitto lähettää 11.-23. elokuuta järjestettäviin kuuden lajin MM-kilpailuihin 16 urheilijaa ja 15 hevosta. Suomen tiimissä on edustajia viidessä lajissa; koulu-, parakoulu-, kenttä- ja esteratsastuksessa sekä vikellyksessä.
Kangasniemen osallistuminen MM-kisoihin tarkoittaa, että hän ja Goldprins-hevosensa ovat silloin kilpailleet kaikissa kansainvälisissä arvokisoissa. ” On niin hienoa, että on ehdottoman rakkaan ensimmäisen oman hevosen Prinssin kanssa päässyt näin pitkälle”, Kangasniemi iloitsee.
Kisojen järjestäminen Aachenissa tarkoittaa Saksaan muuttaneelle ja siellä harjoittelevalle Kangasniemelle kotikenttäetua, sillä kisapaikalle hänellä on vain noin tunnin ajomatka. Ratsukko valmentautuu tuleviin koitoksiin huippuvalmennuksessa McLean Reitsportissa kouluratsastuksen ja hevosalan ammattilaisten ympäröimänä.
”Täällä on erinomaiset puitteet kehittymiselle huipulle”, hän kuvaa.
Kangasniemen päätähtäin on Los Angelesin Paralympialaisissa vuonna 2028. Sitä edeltävät tämän kesän MM- ja vuoden 2027 EM-kilpailut. Kangasniemi kilpaili ensimmäisen paralympiadepyyttinsä Pariisin Paralympialaisissa vuonna 2024 hevosensa Goldprinsin kanssa.
Yhteyshenkilöt
Laura KangasniemiPuh:0453245198laura.kangasniemi@laurak.fi
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Laura Kangasniemi
Laura Kangasniemi on paralympiaurheilija ja puhuja. Hän loukkaantui 17-vuotiaana vakavassa ratsastusonnettomuudessa, mutta raivasi tiensä menestykseen määrätietoisen ja periksiantamattoman asenteensa avulla.
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