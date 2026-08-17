Nimlas

Quattroservices toteutti talotekniikkaa kolmeen uuteen sairaalakohteeseen – viimeisimpänä Ohkolan oikeuspsykiatrian sairaalarakennus

1.9.2026 10:21:46 EEST | Nimlas | Tiedote

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Quattroservices on ollut mukana toteuttamassa taloteknisiä järjestelmiä kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa: Espoon Jorvissa, Hämeenlinnan Assissa sekä viimeisimpänä valmistuneessa Mäntsälän Ohkolassa. Hankkeet edustavat vaativaa sairaalarakentamista, jossa talotekniikan rooli on keskeinen: järjestelmien on toimittava luotettavasti ympäri vuorokauden ja mahdollistettava turvallinen hoitoympäristö. Quattroservices on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö Suomessa. 

Nimlaksen suurin yhtiö Quattroservices on ollut mukana kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa. Yhtiö toteuttaa vaativia taloteknisia järjestelmiä sairaala-, toimitila- ja datakeskushankkeisiin.
Nimlaksen suurin yhtiö Quattroservices on ollut mukana kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa. Yhtiö toteuttaa vaativia taloteknisia järjestelmiä sairaala-, toimitila- ja datakeskushankkeisiin. Kuva: Aki Rask

“On hienoa olla mukana hankkeissa, joissa pääsemme hyödyntämään vaativan talotekniikan osaamistamme. Sairaalakohteissa onnistuminen edellyttää syvää teknistä osaamista, suurten kokonaisuuksien hallintaa ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, sanoo Quattroservicesin toimitusjohtaja Mikael Forsblom.

Kaikissa kolmessa hankkeessa on hyödynnetty yhteistoiminnallisuutta hankkeen parhaaksi.

Ohkola osa Laakson yhteissairaala -hanketta

Mäntsälän Ohkolaan valmistunut oikeuspsykiatrinen uudisrakennus tarjoaa modernit tilat psykiatriseen hoitoon. Se on osa laajaa Laakson yhteissairaala -hanketta, joka on yksi Suomen suurimmista sairaalarakennushankkeista. Quattroservices vastasi Ohkolan LVI- ja sprinkleritöistä.

Noin 8 000 bruttoneliömetrin laajuiseen uudisrakennukseen sijoittuu 56 potilaspaikkaa sekä hoitoa tukevia tiloja. Elokuussa valmistunut oikeuspsykiatrian sairaalarakennus otetaan käyttöön syksyllä 2026. 

Ohkolan työmaalla turvallisuus on ollut keskeisessä roolissa läpi hankkeen. Työmaa palkittiin talonrakennusalan valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa vuonna 2025, mikä kuvastaa järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä turvallisuuden eteen. Laakson yhteissairaala -hankkeen työt Helsingissä jatkuvat vaiheittain vuoteen 2030 saakka.

Talotekniikan ala-allianssissa on mukana kolme toimijaa, ja Quattroservices vastaa yhtenä hankkeen talotekniikkakumppanina LVI-, sprinkleri- ja sähkötöistä.

Jorvin uusi osastorakennus uudistaa toimintaa

Espoon Jorvissa valmistunut HUSin uusi osastorakennus on noin 50 000 neliömetrin laajuinen kokonaisuus, jossa toimintoja keskitetään ja uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden hoidon tarpeita.

Quattroservices vastasi hankkeessa sähköurakoinnista allianssin jäsenenä. Uudisrakennus kokoaa yhteen erikoissairaanhoidon keskeisiä toimintoja ja korvaa vanhentuneita tiloja. Hanke oli suuri ja teknisesti vaativa kokonaisuus, jossa eri järjestelmien yhteensovittaminen korostuu.

Assi edustaa uuden sukupolven sairaalaa

Hämeenlinnaan valmistunut Ahveniston sairaala Assi on Kanta-Hämeen uusi keskussairaala, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2026 aikana.

Quattroservices toteutti hankkeessa rakennusosa kuuman sähköurakan. Kuuma toimii koko sairaalan teknisenä keskuksena, josta syötetään sähkö muun muassa leikkausosastolle sekä päivystys- ja tehohoidon yksiköihin.

“Assi oli mittakaavaltaan ja vaativuudeltaan poikkeuksellinen hanke. Tällaisessa kohteessa jokaisen ratkaisun on toimittava ilman katkoksia. Toimintavarmuus on kaiken tekemisen lähtökohta”, toteaa toimialajohtaja Jarkko Lemmetty.

Quattroservicesillä on kokemusta myös muista sairaalaprojekteista ja se on toteuttanut muun muassa HUSin Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen talotekniset työt. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä Laakson yhteissairaalahankkeen lisäksi toimitila- ja datakeskushankkeita. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Mikael Forsblom, toimitusjohtaja, Quattroservices Oy, mikael.forsblom@quattroservices.fi, 040 9031 255

Tuomas Mänttäri, toimialajohtaja, LVISPR, Quattroservices Oy, tuomas.manttari@quattroservices.fi, 040 9031 358

Jarkko Lemmetty, toimialajohtaja, sähkö, Quattroservices Oy, jarkko.lemmetty@quattroservices.fi, 040 9031 360

Kuvat

Mäntsälän Ohkolaan valmistunut oikeuspsykiatrinen uudisrakennus on osa Laakson yhteissairaala -hanketta. Quattroservices toteutti kohteen LVI- ja sprinklerityöt.
Mäntsälän Ohkolaan valmistunut oikeuspsykiatrinen uudisrakennus on osa Laakson yhteissairaala -hanketta. Quattroservices toteutti kohteen LVI- ja sprinklerityöt.
Kuva: Aki Rask
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Ohkolan uudisrakennuksessa aloitetaan oikeuspsykiatrinen sairaalatoiminta syksyllä 2026. Quattroservices toteutti kohteen LVI- ja sprinklerityöt.
Ohkolan uudisrakennuksessa aloitetaan oikeuspsykiatrinen sairaalatoiminta syksyllä 2026. Quattroservices toteutti kohteen LVI- ja sprinklerityöt.
Kuva: Aki Rask
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Jorvin uusi osastorakennus valmistui vuonna 2026. Quattroservices toteutti hankkeen sähköurakan allianssin jäsenenä.
Jorvin uusi osastorakennus valmistui vuonna 2026. Quattroservices toteutti hankkeen sähköurakan allianssin jäsenenä.
Kuva: HUS/Pietari Hatanpää
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Jorvin uuden osastorakennuksen avara pääaula palvelee sairaalaan saapuvia potilaita ja vierailijoita. Quattroservices toteutti hankkeen sähköurakan osana allianssia.
Jorvin uuden osastorakennuksen avara pääaula palvelee sairaalaan saapuvia potilaita ja vierailijoita. Quattroservices toteutti hankkeen sähköurakan osana allianssia.
Kuva: HUS/Pietari Hatanpää
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Ahveniston sairaalan kuumaan rakennusosaan sijoittuvat muun muassa leikkausosasto, päivystys ja tehohoidon yksiköt. Quattroservices vastasi hankkeessa vaativista sähköasennuksista
Ahveniston sairaalan kuumaan rakennusosaan sijoittuvat muun muassa leikkausosasto, päivystys ja tehohoidon yksiköt. Quattroservices vastasi hankkeessa vaativista sähköasennuksista
Kuva: Aki Rask
Lataa
Ahveniston sairaalan kuuma rakennusosa toimii koko sairaalan teknisenä keskuksena, josta syötetään sähkö muun muassa leikkausosastolle sekä päivystys- ja tehohoidon yksiköihin. Quattroservices vastasi hankkeen sähköasennuksista.
Ahveniston sairaalan kuuma rakennusosa toimii koko sairaalan teknisenä keskuksena, josta syötetään sähkö muun muassa leikkausosastolle sekä päivystys- ja tehohoidon yksiköihin. Quattroservices vastasi hankkeen sähköasennuksista.
Kuva: Aki Rask
Lataa
Nimlaksen suurin yhtiö Quattroservices on ollut mukana kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa. Yhtiö toteuttaa vaativia taloteknisia järjestelmiä sairaala-, toimitila- ja datakeskushankkeisiin.
Nimlaksen suurin yhtiö Quattroservices on ollut mukana kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa. Yhtiö toteuttaa vaativia taloteknisia järjestelmiä sairaala-, toimitila- ja datakeskushankkeisiin.
Kuva: Aki Rask
Lataa

Linkit

Nimlas Finland Oy

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 800 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana Pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi

Quattroservices Oy

Vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunut LVIS-urakointia toteuttava Quattroservices Oy on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö Suomessa. Vuonna 2025 sen liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 200 talotekniikka-ammattilaista ja sillä on kattava yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkosto.

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