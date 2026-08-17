Quattroservices toteutti talotekniikkaa kolmeen uuteen sairaalakohteeseen – viimeisimpänä Ohkolan oikeuspsykiatrian sairaalarakennus
1.9.2026 10:21:46 EEST | Nimlas | Tiedote
Quattroservices on ollut mukana toteuttamassa taloteknisiä järjestelmiä kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa: Espoon Jorvissa, Hämeenlinnan Assissa sekä viimeisimpänä valmistuneessa Mäntsälän Ohkolassa. Hankkeet edustavat vaativaa sairaalarakentamista, jossa talotekniikan rooli on keskeinen: järjestelmien on toimittava luotettavasti ympäri vuorokauden ja mahdollistettava turvallinen hoitoympäristö. Quattroservices on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö Suomessa.
“On hienoa olla mukana hankkeissa, joissa pääsemme hyödyntämään vaativan talotekniikan osaamistamme. Sairaalakohteissa onnistuminen edellyttää syvää teknistä osaamista, suurten kokonaisuuksien hallintaa ja saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, sanoo Quattroservicesin toimitusjohtaja Mikael Forsblom.
Kaikissa kolmessa hankkeessa on hyödynnetty yhteistoiminnallisuutta hankkeen parhaaksi.
Ohkola osa Laakson yhteissairaala -hanketta
Mäntsälän Ohkolaan valmistunut oikeuspsykiatrinen uudisrakennus tarjoaa modernit tilat psykiatriseen hoitoon. Se on osa laajaa Laakson yhteissairaala -hanketta, joka on yksi Suomen suurimmista sairaalarakennushankkeista. Quattroservices vastasi Ohkolan LVI- ja sprinkleritöistä.
Noin 8 000 bruttoneliömetrin laajuiseen uudisrakennukseen sijoittuu 56 potilaspaikkaa sekä hoitoa tukevia tiloja. Elokuussa valmistunut oikeuspsykiatrian sairaalarakennus otetaan käyttöön syksyllä 2026.
Ohkolan työmaalla turvallisuus on ollut keskeisessä roolissa läpi hankkeen. Työmaa palkittiin talonrakennusalan valtakunnallisessa työturvallisuuskilpailussa vuonna 2025, mikä kuvastaa järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä turvallisuuden eteen. Laakson yhteissairaala -hankkeen työt Helsingissä jatkuvat vaiheittain vuoteen 2030 saakka.
Talotekniikan ala-allianssissa on mukana kolme toimijaa, ja Quattroservices vastaa yhtenä hankkeen talotekniikkakumppanina LVI-, sprinkleri- ja sähkötöistä.
Jorvin uusi osastorakennus uudistaa toimintaa
Espoon Jorvissa valmistunut HUSin uusi osastorakennus on noin 50 000 neliömetrin laajuinen kokonaisuus, jossa toimintoja keskitetään ja uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden hoidon tarpeita.
Quattroservices vastasi hankkeessa sähköurakoinnista allianssin jäsenenä. Uudisrakennus kokoaa yhteen erikoissairaanhoidon keskeisiä toimintoja ja korvaa vanhentuneita tiloja. Hanke oli suuri ja teknisesti vaativa kokonaisuus, jossa eri järjestelmien yhteensovittaminen korostuu.
Assi edustaa uuden sukupolven sairaalaa
Hämeenlinnaan valmistunut Ahveniston sairaala Assi on Kanta-Hämeen uusi keskussairaala, joka otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2026 aikana.
Quattroservices toteutti hankkeessa rakennusosa kuuman sähköurakan. Kuuma toimii koko sairaalan teknisenä keskuksena, josta syötetään sähkö muun muassa leikkausosastolle sekä päivystys- ja tehohoidon yksiköihin.
“Assi oli mittakaavaltaan ja vaativuudeltaan poikkeuksellinen hanke. Tällaisessa kohteessa jokaisen ratkaisun on toimittava ilman katkoksia. Toimintavarmuus on kaiken tekemisen lähtökohta”, toteaa toimialajohtaja Jarkko Lemmetty.
Quattroservicesillä on kokemusta myös muista sairaalaprojekteista ja se on toteuttanut muun muassa HUSin Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen talotekniset työt. Yhtiöllä on parhaillaan käynnissä Laakson yhteissairaalahankkeen lisäksi toimitila- ja datakeskushankkeita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael Forsblom, toimitusjohtaja, Quattroservices Oy, mikael.forsblom@quattroservices.fi, 040 9031 255
Tuomas Mänttäri, toimialajohtaja, LVISPR, Quattroservices Oy, tuomas.manttari@quattroservices.fi, 040 9031 358
Jarkko Lemmetty, toimialajohtaja, sähkö, Quattroservices Oy, jarkko.lemmetty@quattroservices.fi, 040 9031 360
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Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 800 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana Pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
Quattroservices Oy
Vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunut LVIS-urakointia toteuttava Quattroservices Oy on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö Suomessa. Vuonna 2025 sen liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 200 talotekniikka-ammattilaista ja sillä on kattava yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkosto.
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