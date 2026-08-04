Opintoseteli avaa ovet korkeakouluopintoihin ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille Itä-Suomessa

Yhteishaun tulosten selvitessä tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Tilanteen helpottamiseksi ja välivuosien hyödyntämistä varten Suomessa käynnistetään elokuussa 2026 määräaikainen opintosetelikokeilu.

Opintoseteli on 30 opintopisteen arvoinen sähköinen maksuväline, jolla nuori voi maksaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja. Sen voivat saada ne alle 29-vuotiaat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen toisen asteen tutkinnon (lukio tai ammatillinen oppilaitos) 1.12.2025 jälkeen ja hakeneet kevään 2026 yhteishaussa, mutta eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.

Monipuolinen koulutustarjonta sote-, kirkon ja tulkkauksen aloilla

Diak Itä-Suomessa opintosetelillä voi opiskella eriasteisia ja -muotoisia opintokokonaisuuksia, jotka tarjoavat selkeän väylän ammattikorkeakoulututkintoon tai työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen.

Diak tarjoaa opintosetelillä muun muassa seuraavia opintovaihtoehtoja:

Tutkintoon tähtäävät AMK-polkuopinnot (30 op): Opintosetelillä voi aloittaa opiskelun tutkintoryhmän mukana syksyllä. Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, ja ne tarjoavat mahdollisuuden hakeutua myöhemmin Diakin tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n erillishaun kautta täysin ilman pääsykoetta.

Opintosetelillä voi aloittaa opiskelun tutkintoryhmän mukana syksyllä. Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, ja ne tarjoavat mahdollisuuden hakeutua myöhemmin Diakin tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n erillishaun kautta täysin ilman pääsykoetta. Diakin avoimen AMK:n opintojaksot ja perusopinnot: Opintoja on tarjolla Diakin ydinaloilta eli sosiaalialalta, terveysalalta, kirkon alalta ja tulkkausalalta. Opiskelija voi valita eri teemoista koostuvia kokonaisuuksia tai vapaasti valittavia opintojaksoja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Opintoja on tarjolla Diakin ydinaloilta eli sosiaalialalta, terveysalalta, kirkon alalta ja tulkkausalalta. Opiskelija voi valita eri teemoista koostuvia kokonaisuuksia tai vapaasti valittavia opintojaksoja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Korkeakouluopetukseen perehdyttävät orientaatio-opinnot: Orientaatio-opintojen avulla voi matalalla kynnyksellä kokeilla, miltä korkeakouluopiskelu tuntuu ja miten opiskelurytmi rakentuu ilman aiempaa kokemusta ammattikorkeakoulusta.

Avoimen AMK:n opintoja toteutetaan Itä-Suomen alueella joustavasti monimuoto- ja verkko-opintoina sekä kampustoteutuksina. Avoimessa suoritetut opintopisteet voidaan hyödyntää myöhemmin osana AMK-tutkintoa.

– Avoimessa korkeakoulussa opiskelu on loistava tapa testata, onko jokin ala todella sitä, mitä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Opintosetelin ansiosta nuoren ei tarvitse kantaa taloudellista riskiä eri alojen kokeilemisesta. Toivotamme kaikki opintosetelin saajat lämpimästi tervetulleiksi Diak Itä-Suomen avoimille kursseille ja verkko-opintoihin, kannustaa Diakin jatkuvan oppimisen päällikkö Rosa Dahlqvist.

Seteli on voimassa kaksi vuotta sen aktivoimisesta, ja sitä voi käyttää joustavasti omaan tahtiin siten, että 30 opintopistettä voi kerryttää useammasta erillisestä opintojaksosta.

Kaikki palvelut yhdestä osoitteesta

Opintoseteli otetaan käyttöön ja sitä käytetään Opin.fi-palvelun kautta. Opin.fi on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen palvelu, joka kokoaa 37 yliopiston ja ammattikorkeakoulun avoimet opinnot yhteen paikkaan.

Oikeutensa opintoseteliin voi tarkistaa Opin.fi-palvelussa 5.8.2026 alkaen. Palveluun kirjaudutaan turvallisesti Suomi.fi-tunnistuksella, ja oikeutetut nuoret voivat aktivoimisen jälkeen ilmoittautua Diakin opintosetelitarjonnassa mukana oleviin koulutuksiin suoraan palvelussa.

Diak järjestää opintosetelin saajille maksuttoman Opintoseteli-infon keskiviikkona 12.8. klo 17–17.45 (Teams), jossa avoimen AMK:n asiantuntijat antavat käytännön neuvoja sopivien opintojen valintaan ja setelin hyödyntämiseen.

Mikä on opintoseteli?