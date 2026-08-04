Miten Suomesta tuli metallimaa? Kaamos-dokumenttisarja sukeltaa suomalaisen raskaan musiikin historiaan

Ylen uusi dokumenttisarja Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa on raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo, millainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu yli puolen vuosisadan aikana 1970-luvulta tähän päivään. Viisiosainen sarja avaa, miten suomalaisesta marginaalimusiikista kasvoi kansainvälinen ilmiö.

Nightwishin Tuomas Holopainen toimii oppaana dokumenttisarjan Kaamos-jaksossa. Rabbit Films / Yle

– Kyseessä on kaikkien aikojen kattavin esitys suomalaisen metallimusiikin vaiheista ja sen suosiosta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, Ylen tuottaja Aki Forsman korostaa.

Kotimaisten artistien, bändien ja heviheimon keskeisten taustavaikuttajien lisäksi ääneen pääsevät kansainväliset musiikkialan toimijat, jotka kertovat suhteestaan Suomeen ja suomalaiseen metalliin.

Haastattelut avaavat suomalaisen metallin merkittävimmät virstanpylväät, kulissien takaiset tapahtumat, aallonpohjat ja menestystarinat ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Haastattelujen rinnalla nähdään ennennäkemätöntä kuvamateriaalia eri vuosikymmeniltä.

Lost Society -yhtyeen Samy Elbanna johdattelee katsojat suomalaisen metallin talveen. Rabbit Films / Yle

– Ydintekijöiden oma muusikkotausta ja pitkä historia metallimusiikin parissa auttoivat rakentamaan luottamuksen haastateltavien kanssa. Sen ansiosta haastatteluissa päästiin kairautumaan poikkeuksellisen syvälle suomalaisen metallin historiaan, toteaa sarjan tekijäkaartiin ja alkuperäisidean kehittäjiin kuuluva Vesa Ranta.

Sarjan jokaisessa jaksossa on äänessä vaihtuva metallikentän konkari. Kertojina toimivat Tuomas Holopainen / Nightwish, Noora Louhimo / ex-Battle Beast, Samy Elbanna / Lost Society, Juha Raivio / Swallow the Sun ja Janne Joutsenniemi / Stone.

Swallow the Sun -yhtyeen Juha Raivio toimii dokumenttisarjan syysjakson kertojana. Rabbit Films / Yle

Mukana muun muassa: HIM, Beherit, Nightwish, Amorphis, Sentenced, Demilich, Ensiferum, Disgrace, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Children of Bodom, Sepultura, Terveet Kädet, Stoned Statues, Havana Black, Lordi, Tarja Turunen, Waltari, Doro Pesch, Swallow the Sun, Sonata Arctica, Teemu Mäntysaari, Lost Society, Sarcofagus, Santa Lucia, Stratovarius, Luna Kills, Hanoi Rocks, Apocalyptica, Stone, Tarot, Battle Beast, Stam1na, Kotiteollisuus ja Lorna Shore.

Yle Areenassa 31.8. ja Yle Teemalla 3.9. alkaen.

Tuotanto: Rabbit Films

Tuottaja: Jasmine Patrakka, jasmine.patrakka@rabbitfilms.com

Tuottaja / Yle: Aki Forsman, aki.forsman@yle.fi

Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa -dokumenttisarjan ennakkokatselu sekä pressikuvat löytyvät Yle Pressistä.

Dokumenttisarjan alkuperäisideasta vastaavat Ykä Järvinen, Kimmo Perkkiö ja Vesa Ranta, ja ohjelma on osa Yle 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.

Ylen Metallikausi – syksyn 2026 kulttuuriteema

Ylen syksy on metallinen! Metallikausi kokoaa syksyllä 2026 Ylen kanaville suomalaisen metallikulttuurin ilmiöitä dokumenteista livekonsertteihin ja audiosta animaatioon. Kauden terävimpiin kärkiin kuuluvat Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa -dokumenttisarja, RSO Metalliklassikot -konsertti ja Belzebubs-animaatiosarja. Uusien ohjelmien lisäksi Ylen Metallikausi ulottuu laajasti Ylen muihin ajassa kiinni oleviin sisältöihin.

Lue lisää Ylen Metallikaudesta Yle Pressissä.

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