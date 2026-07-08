Uusi opintoseteli käyttöön tänään 5.8. – opintoseteli avaa tien korkeakouluopintoihin ilman opiskelupaikkaa jääneille
5.8.2026 08:15:00 EEST | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | Tiedote
Uusi opintoseteli tarjoaa toiselta asteelta valmistuneille ja ilman korkeakoulupaikkaa jääneille nuorille mahdollisuuden suorittaa 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja täysin maksutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen kokeilun tavoitteena on madaltaa kynnystä tutustua korkeakouluopiskeluun ja tukea nuoria oman opintopolun löytämisessä. Digivisio 2030 -hanke toteutti OKM:n toimeksiannosta Opintosetelin digitaalisen ratkaisun suomalaisten korkeakoulujen yhteiseen Opin.fi-palveluun.
Suomessa tuhannet nuoret jäävät vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Tilanteen helpottamiseksi ja välivuosien hyödyntämisen tukemiseksi otetaan käyttöön opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen opintosetelikokeilu.
Opintosetelin voivat saada ensimmäisen toisen asteen tutkinnon 1.12.2025–31.7.2028 välisenä aikana suorittaneet, valmistumispäivänä alle 29-vuotiaat ja korkeakoulujen kevään ensimmäisessä tai toisessa yhteishaussa tai syksyn yhteishaussa hakeneet nuoret, jotka eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.
Opintosetelit tulevat käyttöön tänään 5.8.2026 alkaen Opin.fi-palvelussa.
Helppo ja riskitön tapa tutustua korkeakouluopintoihin
Opintoseteli antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla eri tieteenaloja ja korkeakouluopiskelua ilman taloudellista riskiä tai pelkoa opintotukikuukausien hupenemisesta. Seteli on voimassa kaksi vuotta sen aktivoimisesta, ja sitä voi käyttää joustavasti omaan tahtiin.
”Avoin korkeakoulu on hyvä tapa tutustua eri aloihin ja löytää oma suunta. Opintoseteli mahdollistaa maksuttoman opiskelun, ja Opin.fi-palvelussa opintojen aloittaminen on tehty helpoksi. Palvelu kokoaa yhteen tuhansia korkeakoulujen avoimia opintoja käyttäjien helposti selailtavaksi ja vertailtavaksi”, kannustaa Digivisio 2030 -hankkeen johtaja Jonna Piiroinen.
Suomalaisten korkeakoulujen Digivisio 2030 -hanke on suunnitellut ja rakentanut opintoseteli-ratkaisun Opin.fi-palveluun. Suunnittelussa on ollut mukana niin korkeakoulujen asiantuntijoita ja järjestelmäkehityksen kumppaneita kuin myös oppijoita.
”Opintoseteliä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden ja oppijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut tehdä sen käytöstä mahdollisimman helppoa. Opin.fi-palvelussa opintoseteli toimii avoimen korkeakoulutuksen maksutapana: verkkopankkimaksun sijaan opiskelija voi vahvistaa maksun suoraan opintosetelin saldoltaan”, kertoo Piiroinen.
Suomalaisten korkeakoulujen ainutlaatuinen yhteinen palvelu: Opin.fi
Opin.fi on 37 suomalaisen korkeakoulun yhteinen palvelu, joka kokoaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimia opintoja yhteen paikkaan. Palvelu tarjoaa tuhansia kursseja, joiden avulla voi tutustua monipuolisesti eri aloihin ja korkeakouluihin.
Opintosetelin saamisen oikeuden voi tarkistaa Opin.fi-palvelussa 5.8.2026 alkaen. Palveluun kirjaudutaan turvallisesti Suomi.fi-tunnistuksella, ja opintoseteliin oikeutetut nuoret voivat aloittaa opintosetelin hyödyntämisen heti aktivoimalla setelin käyttöönsä. Setelillä maksettavat opinnot valitaan joko Opin.fi-palvelussa tai korkeakoulun verkkosivuilta, iirrytään ilmoittautumaan ja maksamaan korkeakoulujen verkkokauppaan.
Mikä on opintoseteli?
- Opintosetelillä voi 5.8.2026 alkaen maksaa suomalaisten korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiä avoimia opintoja.
- Arvo: 30 opintopistettä avoimia korkeakouluopintoja.
- Kenelle: Opintosetelin voivat saada ensimmäisen toisen asteen tutkinnon 1.12.2025–31.7.2028 välisenä aikana suorittaneet, valmistumispäivänä alle 29-vuotiaat ja korkeakoulujen kevään ensimmäisessä tai toisessa yhteishaussa tai syksyn yhteishaussa hakeneet nuoret, jotka eivät ole saaneet tai ottaneet vastaan opiskelupaikkaa.
- Voimassaolo: Kaksi vuotta myöntämisestä. Opintoseteliin oikeutetun tulee ilmoittautua opintoihin kahden vuoden kuluessa siitä, kun hänelle on syntynyt oikeus opintoseteliin. Opintosetelioikeus syntyy, kun korkeakoulujen yhteishaun kaikki tulokset ovat selvillä ja myös varasijoilta hyväksyminen on päättynyt. Setelin voi käyttää omaan tahtiin eikä sitä tarvitse käyttää kerralla.
- Miten toimia: Opintosetelioikeuden voi tarkistaa ja setelin aktivoida Opin.fi-palvelussa 5.8.2026 alkaen.
- Tausta: Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu, joka on voimassa 1.8.2026-31.7.2030.
- Lisätietoa opintosetelistä: opin.fi/opintoseteli
Mikä on Opin.fi?
Opin.fi on palvelu, joka kokoaa ensimmäistä kertaa kaikkien suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimet opinnot yhteen paikkaan. Palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan – oppia uusia taitoja, etsiä täydentävää koulutusta tai tutustua korkeakouluopintoihin.
Palvelussa voi selata laajaa avointen opintojen valikoimaa ja rajata hakua omien tarpeiden mukaan (esim. opiskelumuoto, tahti, opintopisteet, aihealue). Kun sopivat opinnot löytyvät, ilmoittautuminen tapahtuu suoraan korkeakoulun omassa palvelussa.
Palvelun rakentamisesta ja kehittämisestä vastaa korkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke, ja sen operoinnista huolehtii HigherEd Hub Finland Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jonna Piiroinen, hankejohtajaCSC, Digivisio 2030Puh:040 730 3044jonna.piiroinen@csc.fi
Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, viestintäpäällikköCSC, Digivisio 2030Puh:0405117903rauha.kiljunen-ruotsalainen@csc.fiopin.fi/fi
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Digivisio
Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.
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