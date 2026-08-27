Jännityskertomus paneutuu Helsingin teosofiseen menneisyyteen ja uushenkiseen nykyisyyteen

Sini on uushenkinen wellness-yrittäjä. Hertta on avarakatseinen pappi ja toisia auttava perheenäiti, joka rakastaa talviöistä lumisadetta. Kai ponnistaa köyhästä lapsuudesta jääkiekkoilijoiden kisapapiksi ja menestyjäksi, kirkon johtoportaaseen asti.

Tuonenkylän sadan vuoden takaisen vaihtoehtoyhteisön arvoitukselliset paperit ja lähiomaisen kuolema sitovat Sinin, Hertan ja Kain elämänpolut yhteen. Omia traumojaan työstävä, peloton professori Kata yrittää ratkaista vyyhtiä, jonka taustat vievät siirtomaavaltojen kilpailuun Palestiinassa ja kansainväliseen juonitteluun konservatiivikristillisyyden suojissa.

Valtaistuinvaunu on cosy thriller, kiireetön jännitysromaani. Sen tapahtumat leviävät sadan vuoden ajalle ja tihentyvät idyllisen helsinkiläislähiön nykyhetkessä.

Teos on kahdella aikatasolla liikkuva jännitysromaani. Se paneutuu 1900-luvun alun Tuonenkylään, teosofien yhteisöön Helsingin Pakilassa. Nykyhetken päähenkilöt joutuvat kirkollisiin vehkeilyihin piispanvaalissa ja erilaisten ääriliikkeiden parissa. He pyrkivät hyvää kohti eri tavoin, mutta Tuonenkylästä lähteneet mysteerit ja traumat kahlitsevat heidän arkensa ja vaativat selvittämistä.

Viihteellinen kertomus tarjoaa runsaasti tietoa Helsingin vaihtoehtoyhteisöjen ja kirkollisen elämän menneisyydestä ja nykypäivästä. Se kuvaa myös suomalaisten erilaisia intohimoja sionismin ja Palestiinan asioissa.

Risto Saarinen on Helsingin yliopiston ekumeniikan professori. Katan tutkimuksista kertoi myös hänen aiempi kirjansa Laulujen laulu (Basam Books 2024)

Laulujen laulusta sanottua:

-Nyt on käsillä aivan poikkeuksellinen trilleri… Teologi Saarinen koukuttaa tavallisen

maallikonkin perimmäisten kysymysten äärelle. (Jorma Melleri, Uusi Suomi)

-Laulujen laulu on herkullista ja hykerryttävää luettavaa (Olli Seppälä, Kotimaa).

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Tuuli Peuraniemi

tuuli.peuraniemi@rosebud.fi