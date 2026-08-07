Teos-kustantamo

Jyrki Kiiskisen uusi romaani kysyy, voiko sukupolvelta toiselle siirtyvän myrkyllisen miehen mallin katkaista

10.8.2026 10:04:06 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

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Kolme päivää, kolme yötä tutkii, mitä patriarkaatti tekee pikkupojille. Tuleeko heistä väistämättä uusia patriarkkoja tai epäonnistuneita miehiä? Kirja on heti arvosteluvapaa.

Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä kysyy, voiko perittyjen roolien ketjun katkaista.
Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä kysyy, voiko perittyjen roolien ketjun katkaista. Kuva: Liisa Takala

Kainin äiti on kuollut, isä elämänsä loppusuoralla ja vaimo viimeisillään raskaana. Kain matkustaa isänsä luo, joka vielä elinpäiviensä reunalla takertuu kovakätiseen auktoriteettiinsa, jolla on perhettään hallinnut.

Tilanne repii esiin muistoja: suuren sormenjäljen ruokapöydän maalipinnassa, isän opettamassa poikaansa uimaan ja päivän, jona pikkupojat innostuivat vaaralliseen leikkiin laiturilla. Mitä oikeasti tapahtui tuolloin?

Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä kuvaa hetkeä, jolloin ihminen seisoo yhtä aikaa vanhempiensa menettämisen ja uuden elämän alun äärellä.

Kain joutuu kohtaamaan pelkonsa siitä, että lapsuuden haavat ja väkivallan mallit siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Jos myrkyllinen miehen malli on hänessäkin, voiko ketjua katkaista?

Kiihkeärytmisessä kertomuksessa perheensisäiset tapahtumat sekoittuvat Raamatun kohtauksiin. Raamatun isät ja pojat, uhrit ja vallankäyttäjät muodostavat peilin, jonka kautta romaani tarkastelee suomalaisen mieheyden, vallan ja perinnön kysymyksiä.

"Halusin tehdä näkyväksi, kuinka patriarkaatti syö nahkoineen päivineen pieniä lempeitä poikia ja kuinka tuhoisat käyttäytymismallit uusiutuvat miesten ja poikien vuorovaikutuksessa. Nämä mallit ovat iskostuneet syvälle kulttuuriimme. Ne ovat läsnä myös Raamatun kertomuksissa, joita huomaamatta yhä jäljitellään", Kiiskinen sanoo.

Romaanin taustaksi Kiiskinen luki Raamatun uudelleen ja perehtyi miehisyyttä käsittelevään tutkimukseen sekä kulttuurihistoriaan. Varsinainen kirjoittaminen eteni kuitenkin ennen kaikkea kielen rytmin ehdoilla.

"Annoin rytmin viedä. Elin päähenkilön tajunnassa, kun hänen mielensä vaelsi nykyisyydestä muistoihin ja raamatullisiin sitaatteihin ja takaisin nykyhetkeen. Nautin kielestä kokonaisvaltaisesti."

Kolme päivää, kolme yötä on heti arvosteluvapaa.

Kirjailijasta

Jyrki Kiiskinen (s. 1963) on palkittu kirjailija ja kääntäjä, joka on julkaissut runokokoelmia, romaaneja ja lastenkirjoja. Hän toimii Kriittisen korkeakoulun Kirjoittajakoulun vastaavana opettajana.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

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Kuvat

Jyrki Kiiskinen
Jyrki Kiiskinen
Liisa Takala
Lataa
Jyrki Kiiskinen
Jyrki Kiiskinen
Liisa Takala
Lataa
Kolme päivää, kolme yötä
Kolme päivää, kolme yötä
Kirjan ulkoasu: Tom Backström
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Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

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