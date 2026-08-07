SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuppurainen: Kokoomuksen ylimielisyys ulottuu jo ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

7.8.2026 13:43:56 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kokoomuksen kannatuspaniikki aiheuttaa jo politikointia ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Ryhmäpuheenjohtaja Kopran lausunnot ovat oppikirjaesimerkki siitä, miten kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora aiheuttaa vauhtisokeutta, joka heikentää Suomen turvallisuutta, SDP:n Tuppurainen sanoo.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Tytti Tuppurainen on kokoomuksen Jukka Kopran lausunnoista (IS 7.8.2026) samaa mieltä siitä, että Euroopan pitäisi kyetä yhdessä sopimaan yhteinen linja koko unionin yhteisistä turvallisuusasioista, kuten rajaturvallisuudesta. Siihen yhteisymmärrys päättyykin.

Tuppuraisen mukaan kokoomuksen hallitusyhteistyö laitaoikeiston kanssa vaarantaa vahvan Euroopan rakentamisen, sillä perussuomalaisilla on tässäkin asiassa jalka jarrupolkimella. Yhteistyö estää ajamasta määräenemmistöpäätöksentekoa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Tuppurainen muistuttaa, että Suomen vahvuus on aina ollut hyvä kriisinkestävyys ja se on tällä hallituskokoonpanolla vaarannettu. Epäoikeudenmukaiseksi koetut leikkaukset leikkaavat myös kansan kriisinsietokykyä. Hän haistaa kokoomuksen toiminnassa epätoivoisen yrityksen kääntää keskustelun suuntaa pois hallituksen päätöksistä.

- Kopran ulostulos kertoo epätoivosta ja paniikista, joka kokoomuksen piirissä tällä hetkellä vallitsee. On ennenkuulumatonta, että turpo-teemoilla ryhdytään tällä tavalla politikoimaan, Tuppurainen hämmästelee.

Kopra arvostelee SDPtä niissä keskeisissä turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, joissa SDP on ollut oppositiopuolueena ratkaisijan asemassa.

- On päivänselvää, että SDPn eduskuntaryhmällä on yhteinen linja Suomen turvallisuuden kannalta keskeisissä kysymyksissä, Tuppurainen toteaa.

- Sen sijaan kokoomuksessa ei tunnuta ymmärtävän, että Suomen pitkäaikaisiin käytäntöihin kuuluu, että laajat ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjat on hyvästä syystä ollut tapana valmistella yhdessä puolueiden kesken. Ilmeisesti kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora on aiheuttanut vauhtisokeutta ja arvostelukyvyn heikkenemistä, Tuppurainen päättää.

Yhteyshenkilöt

Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

Puh:09 432 3186

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