SDP:n Piritta Rantanen: Sikaruton torjunnassa ratkaisevat oikea tieto, avoimuus ja selkeät ohjeet
7.8.2026 14:15:05 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Afrikkalaisen sikaruton vuoksi ihmisillä on tällä hetkellä paljon huolta ja kysymyksiä. Kansanedustaja Piritta Rantanen muistuttaa, että taudin leviämisen estäminen onnistuu vain, jos ihmisillä on käytössään oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä selkeät toimintaohjeet.
– Tässä tilanteessa tärkeintä ei ole se, kuinka monta tapausta löytyy, vaan se, että kaikki tapaukset löydetään. Jokainen havainto auttaa viranomaisia muodostamaan oikean tilannekuvan ja kohdentamaan torjuntatoimet oikein. Pahin vaihtoehto olisi, että havaintoja jäisi ilmoittamatta epävarmuuden tai pelon vuoksi, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Rantanen sanoo.
Rantasen mukaan viranomaisten, metsästäjien, maanomistajien, maa- ja metsätalouden toimijoiden sekä kaikkien luonnossa liikkujien yhteistyö on nyt ratkaisevan tärkeää.
– Ihmisille on annettava selkeät, ymmärrettävät ja ajantasaiset ohjeet. Kun tiedämme, miten toimia eri tilanteissa, pystymme ehkäisemään taudin leviämistä tehokkaammin.
– Jos tauti pääsisi leviämään laajasti, seuraukset näkyisivät nopeasti sikatiloilla, eliantarviketeollisuudessa, kuljetuksissa, metsätaloudessa ja monien ihmisten työssä. Siksi jokainen onnistunut torjuntatoimi on samalla investointi suomalaisiin työpaikkoihin, maaseudun elinvoimaan ja huoltovarmuuteen.
Rantanen korostaa myös, että tilanteeseen on varauduttava pitkäjänteisesti.
– Toivomme kaikki, että tauti saadaan nopeasti hallintaan. Samalla on kuitenkin varauduttava siihen, että tilanne voi pitkittyä tai laajentua. Siksi ohjeistuksen on oltava selkeää, helposti saatavilla ja sitä on päivitettävä nopeasti tilanteen muuttuessa. Epätietoisuus lisää huolta, mutta selkeä tieto lisää turvallisuutta.
Lopuksi Rantanen kiittää viranomaisia, metsästäjiä sekä maa- ja metsätalouden toimijoita nopeasta yhteistyöstä.
– Suomessa on vahva osaaminen eläintautien torjunnassa. Kun tieto kulkee avoimesti, havainnoista ilmoitetaan viipymättä ja kaikki toimivat yhteisten ohjeiden mukaisesti, meillä on parhaat mahdollisuudet estää taudin leviäminen ja suojella sekä suomalaista ruoantuotantoa että niitä tuhansia ihmisiä, joiden työ ja toimeentulo ovat siitä riippuvaisia.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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