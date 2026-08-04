Uusi Advisory Board vahvistaa Diakin ennakointikykyä

Uusi Advisory Board tukee Diakin strategian 2025–2028 toteuttamista, jonka keskeisenä päämääränä on katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa. Ryhmään on kutsuttu visionäärejä, jotka pystyvät tarkastelemaan Diakin toimintaa tuoreista näkökulmista.

– Diakilla on kokoaan suurempi yhteiskunnallinen tehtävä rakentaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja koko planeettamme kannalta kestävää maailmaa. Sitä ei rakenneta yksin vaan yhdessä. Kutsumme uuden Advisory Boardin rakentamaan sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta ja torjumaan eriarvoistumiskehitystä kanssamme, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.

Johdon ”kriittinen ystävä”

Advisory Boardin roolina on toimia Diakin johdon haastajana, joka pölyttää ajattelua ja haastaa nykyisiä toimintamalleja. Tärkeänä tehtävänä on myös tulevaisuuden ennakointi: heikkojen signaalien tunnistaminen ja skenaarioajattelun vahvistaminen osana korkeakoulun kehittämistä.

– Työskentelyn strategiset painopistealueet tällä kaudella ovat kansainvälisen osaamisen vahvistaminen, liiketoiminnan kasvattaminen, EU-vaikuttaminen sekä innovatiivisten kumppanuuksien löytäminen, Komulainen kertoo.

Advisory Boardin toimikausi kestää kaksi vuotta. Ryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa.

Advisory Boardin kokoonpano kaudelle 2026–2028

Uuteen Advisory Boardiin on nimetty laaja-alaisesti asiantuntijoita kirkon, sosiaali- ja terveysalan, elinkeinoelämän sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kentältä: