Uusi Advisory Board vahvistaa Diakin ennakointikykyä
11.8.2026 14:30:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diak on nimittänyt uuden Advisory Boardin kaksivuotiskaudelle 2026–2028. Syksyllä työnsä aloittava monimuotoinen asiantuntijaryhmä tulee toimimaan korkeakoulun johdon strategisena kumppanina, sparraajana ja haastajana.
Uusi Advisory Board tukee Diakin strategian 2025–2028 toteuttamista, jonka keskeisenä päämääränä on katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa. Ryhmään on kutsuttu visionäärejä, jotka pystyvät tarkastelemaan Diakin toimintaa tuoreista näkökulmista.
– Diakilla on kokoaan suurempi yhteiskunnallinen tehtävä rakentaa inhimillisesti, sosiaalisesti ja koko planeettamme kannalta kestävää maailmaa. Sitä ei rakenneta yksin vaan yhdessä. Kutsumme uuden Advisory Boardin rakentamaan sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta ja torjumaan eriarvoistumiskehitystä kanssamme, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Johdon ”kriittinen ystävä”
Advisory Boardin roolina on toimia Diakin johdon haastajana, joka pölyttää ajattelua ja haastaa nykyisiä toimintamalleja. Tärkeänä tehtävänä on myös tulevaisuuden ennakointi: heikkojen signaalien tunnistaminen ja skenaarioajattelun vahvistaminen osana korkeakoulun kehittämistä.
– Työskentelyn strategiset painopistealueet tällä kaudella ovat kansainvälisen osaamisen vahvistaminen, liiketoiminnan kasvattaminen, EU-vaikuttaminen sekä innovatiivisten kumppanuuksien löytäminen, Komulainen kertoo.
Advisory Boardin toimikausi kestää kaksi vuotta. Ryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa.
Advisory Boardin kokoonpano kaudelle 2026–2028
Uuteen Advisory Boardiin on nimetty laaja-alaisesti asiantuntijoita kirkon, sosiaali- ja terveysalan, elinkeinoelämän sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen kentältä:
- David Caceres del Castillo – toimitusjohtaja, CWaves Digital Oy; puheenjohtaja, Helsingin kaupungin digitalisaatiotoimikunta; Diakin alumni
- Virpi Holmqvist – toimitusjohtaja, Attendo Oy
- Kari Kanala – kirkkoherra, Paavalin seurakunta
- Anne Larilahti – Senior Vice President Sustainability, Amer Sports Oy
- Elina Moisio – toimitusjohtaja, Motiva Oy
- Pauliina Seppälä – luova asiantuntija ja kehittäjä, viestijä; Aalto yliopisto, Pyhtään kunta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointijohtajaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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