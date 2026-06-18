Sairaanhoitajapäivät avaa keskustelun hoitotyön tulevaisuudesta – ohjelmassa vaalipaneeli, kriisivalmiutta ja käytännön koulutusta
11.8.2026 08:12:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Suomen suurin hoitotyön täydennyskoulutus- ja näyttelytapahtuma Sairaanhoitajapäivät järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–11.9.2026. Tapahtuman teemana on Tulevaisuuden hoitotyön ratkaisijat, ja ohjelmassa yhdistyvät ammatillinen täydennyskoulutus, käytännön harjoittelu sekä kevään 2027 eduskuntavaaleihin kytkeytyvä yhteiskunnallinen keskustelu.
Tapahtumassa harjoitellaan myös potilasluokittelua Puolustusvoimien TRIAGE-pelin avulla ja julkistetaan vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saaja.
Vaalipaneeli avaa keskustelun hoitotyön tulevaisuudesta
Yksi Sairaanhoitajapäivien ajankohtaisimmista ohjelmanumeroista on torstaina 10.9. järjestettävä kaikille näyttelykävijöille avoin Puoluejohtajien ja sairaanhoitajien 220 päivää vaaleihin -paneelikeskustelu.
Paneeli käynnistää keskustelun kohti kevään 2027 eduskuntavaaleja teemalla Maailma ilman sairaanhoitajia – ei kiitos. Keskustelussa nostetaan esiin sairaanhoitajien kriittinen rooli yhteiskunnassa sekä alan tulevaisuuteen, työoloihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä polttavia kysymyksiä.
– Toivomme, että paneelissa keskusteltavat teemat nousevat esiin myös puolueiden omissa ohjelmissa, jotta hoitotyön veto- ja pitovoimaa rakennetaan järkevillä ratkaisuilla tulevaisuudessa, sanoo Anne Pienimaa Suomen Sairaanhoitajista.
Paneeliin osallistuvat Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar, Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman sekä Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
Puoluejohtajien ja sairaanhoitajien 220 päivää vaaleihin -paneelikeskustelu järjestetään torstaina 10.9. klo 10.10–11.00.
Puolustusvoimat tuo poikkeusolojen ensihoitoaseman osan Messukeskukseen
Poikkeusoloihin varautuminen näkyy tänä vuonna konkreettisesti myös näyttelyalueella, kun Puolustusvoimat esittelee osan poikkeusoloihin suunnitellusta ensihoitoasemasta.
Osastolla kävijät pääsevät tutustumaan triage-moduuliin eli potilasluokitteluun keskittyvään kokonaisuuteen sekä kokeilemaan tietokoneella toteutettavaa TRIAGE-peliä. Pelissä harjoitellaan traumapotilaiden kiireellisyyden arviointia, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista paineen alla.
– Konkreettinen havainnointi auttaa ymmärtämään, miten nopeasti muuttuvissa tilanteissa toimitaan ja miten rajalliset resurssit kohdennetaan oikein, kertoo ylihoitaja Lieselotte Sneitz-Varjakoski Puolustusvoimien Sotilaslääketieteen keskuksesta.
Sneitz-Varjakosken mukaan potilasluokittelun merkitys korostuu kriisitilanteiden lisäksi myös terveydenhuollon arjessa.
– Potilasluokittelu tukee potilasturvallisuutta, resurssien tehokasta käyttöä ja laadukasta hoitoa muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä.
TRIAGE-peliin ja ensihoitoaseman triage-moduuliin voi tutustua Puolustusvoimien osastolla 3h59.
Ihmisen parhaaksi -tunnustus nostaa esiin hoitotyön kehittämistä
Sairaanhoitajapäivillä jaetaan myös Ihmisen parhaaksi -tunnustus. Vuodesta 2008 lähtien jaetulla tunnustuksella tehdään näkyväksi edistyksellistä kehittämistyötä ja innovaatioita hoitoalalla.
Tunnustus voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt väestön hyvinvointia ja terveyttä. Vuoden 2026 Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saaja julkistetaan Sairaanhoitajapäivien avajaisten yhteydessä 10.9.
Koulutusta sairaanhoitajien monipuolisiin osaamistarpeisiin
Sairaanhoitajapäivien koulutusohjelmassa käsitellään ajankohtaisia teemoja akuuttihoitotyöstä ja mielenterveydestä digitalisaatioon sekä kriisi- ja ensihoitovalmiuteen. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan johtamista, psykologista turvallisuutta, resilienssiä, hoitotyön vaikuttavuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon taloutta ja ohjausta. Maksuton alan näyttely tarjoaa katsauksen alan uusiin tuotteisiin, palveluihin ja innovaatioihin.
Suomen suurin hoitotyön ammattitapahtuma
Suomen suurin hoitotyön ammattitapahtuma kokoaa vuosittain yhteen tuhansia sairaanhoitajia, opiskelijoita, esihenkilöitä, tutkijoita ja alan yrityksiä eri puolilta Suomea. Tulevaisuuden hoitotyön ratkaisijat -teeman mukaisesti tapahtuma nostaa esiin sekä hoitotyön ajankohtaisia haasteita että ratkaisuja, joilla alan osaamista, vaikuttavuutta ja vetovoimaa voidaan vahvistaa. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa, käytännön koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja näkökulmia hoitotyön tulevaisuuteen. Sairaanhoitajapäivät järjestetään yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien ja Helsingin Messukeskuksen kanssa.
Lisätietoja:
Helsingin Messukeskus
viestinnän asiantuntija
Milla Moore, 040 664 6547, milla.moore@messukeskus.com
Suomen Sairaanhoitajat
Anne Pienimaa, kansainvälisen toiminnan ja koulutuspolitiikan erityisasiantuntija, 010 321 3337, anne.pienimaa@sairaanhoitajat.fi
Lisätietoja ja ohjelma: https://sairaanhoitajapaivat.messukeskus.com/
Akkreditoidu tapahtumaan median edustajana: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Kuvia aiemmista Messukeskuksen tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön:
https://mediabank.messukeskus.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla MooreBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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