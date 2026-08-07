SDP:n Paula Werning: Sikarutto on uusi kriisi Kaakkois-Suomessa – Miten Essayah reagoi?
10.8.2026 13:18:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sikarutto aiheuttaa Kaakkois-Suomessa epätietoisuutta ja pelkoa tulevaisuudesta. Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa, että ihmiset tarvitsevat nyt selkeitä ohjeita ja yrittäjät tietoa siitä, miten elinkeinoja voidaan turvata taudin torjunnan aikana.
- Emme ehkä vielä ymmärrä, kuinka pitkät ja kauaskantoiset vaikutukset afrikkalaisen sikaruton torjunnalla voi olla Kaakkois-Suomen ihmisille ja elinkeinoille. Tilanne voi pitkittyä ja pahimmillaan myös merkittävästi vaikeutua. Nyt tarvitaan erittäin selkeää ja käytännönläheistä ohjeistusta alueen ihmisille: mitä maastossa saa tehdä, mitä pitää välttää ja miten jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä taudin leviämistä.
Samalla yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat tarvitsevat nopeasti tietoa siitä, miten he voivat turvata elinkeinonsa tilanteessa, jossa liikkumista tai toimintaa joudutaan rajoittamaan. Werning näkee, että korvauskysymyksiin on löydyttävä vastauksia ennen kuin ongelmat kasvavat. Jos tilanne pitkittyy, on pystyttävä keskustelemaan avoimesti siitä, millaisia taloudellisia menetyksiä eri elinkeinoille syntyy ja mikä on valtion vastuu niiden korvaamisesta.
- Sikatilallisten osalta korvausjärjestelmät ovat selkeämpiä, mutta entä viljelijä, metsänomistaja tai koneyrittäjä? Entä matkailuyrittäjät, tapahtumien järjestäjät, luonnontuotteiden kerääjät ja myyjät sekä muu luontoon perustuva yritystoiminta, joka voi rajoitusten vuoksi estyä tai vaikeutua? Näihin kysymyksiin on saatava vastauksia ennen kuin ihmiset joutuvat yksin kantamaan kriisin taloudelliset seuraukset.
Werning muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on ihmiselle vaaraton, mutta sioille erittäin vakava ja usein tappava tauti. Tautiin ei ole rokotetta, ja sen hävittäminen luonnonvaraisista villisioista on erittäin vaikeaa. Torjunta voi kestää pitkään.
- Ministeri Essayahilta odotan nyt napakkuutta ja konkreettisia toimia. Tilanteen vakavuus edellyttää johtajuutta, selkeää viestintää ja nopeita ratkaisuja. Nyt ei riitä tilanteen seuraaminen tai rauhoittelu. Ministerillä on tässä selkeästi petrattavaa, ja nyt on aika näyttää se myös teoilla.
Marjastus, metsästys, sienestys, sadonkorjuu, maastoharrastukset koirien kanssa ja erilaiset tapahtumat ovat juuri nyt sesongissa. Siksi tarvitaan nopeasti vielä selkeämpää, helposti löydettävää ja yhdenmukaista ohjeistusta.
- Kansalaisille tulisi avata myös erillinen neuvontapuhelin, josta saa vastaukset sikaruttoon, maastossa liikkumiseen ja rajoituksiin liittyviin kysymyksiin. Sikaruttoa on torjuttava tehokkaasti, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että torjuntatoimet aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeetonta haittaa.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Piritta Rantanen: Sikaruton torjunnassa ratkaisevat oikea tieto, avoimuus ja selkeät ohjeet7.8.2026 14:15:05 EEST | Tiedote
Afrikkalaisen sikaruton vuoksi ihmisillä on tällä hetkellä paljon huolta ja kysymyksiä. Kansanedustaja Piritta Rantanen muistuttaa, että taudin leviämisen estäminen onnistuu vain, jos ihmisillä on käytössään oikeaa ja ajantasaista tietoa sekä selkeät toimintaohjeet.
SDP:n Tuppurainen: Kokoomuksen ylimielisyys ulottuu jo ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan7.8.2026 13:43:56 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kannatuspaniikki aiheuttaa jo politikointia ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Ryhmäpuheenjohtaja Kopran lausunnot ovat oppikirjaesimerkki siitä, miten kokoomuksen ulkopoliittinen värisuora aiheuttaa vauhtisokeutta, joka heikentää Suomen turvallisuutta, SDP:n Tuppurainen sanoo.
SDP:n Suhonen kysyy: Uhrataanko nyt jo palkkaturvajonossa kärvistelevät?7.8.2026 09:50:35 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Timo Suhonen on huolissaan yhä kasvavista palkkaturvajonoista ja on tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille.
SDP:n Joona Räsänen: Purran perinnöksi jää historialliset alijäämät ja viime töikseen tyhjennetty valtion kassa4.8.2026 19:37:35 EEST | Tiedote
Valtiovarainministerin ehdotus ensi vuoden budjetiksi ei sisällä isoja yllätyksiä. Ehdotuksen suurin uutinen onkin se, että julkisen talouden korjaaminen työnnetään seuraavan hallituksen syliin, SDP:n Joona Räsänen toteaa.
SDP:n Eveliina Heinäluoma vaatii pääministeriä irtisanoutumaan sisäministeri Rantasen puheista Ceutan kriisitilanteessa4.8.2026 16:30:00 EEST | Tiedote
Sisäministeri Rantasen ehdotukset Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat paitsi hätiköityjä myös Suomelle haitallisia. EU:n pisintä itärajaa vartioivalle Suomelle on erityisen tärkeää säilyttää muiden EU-maiden tuki ja ymmärrys rajaturvallisuuden vaikeissa oloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme