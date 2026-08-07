SDP:n Paula Werning: Sikarutto on uusi kriisi Kaakkois-Suomessa – Miten Essayah reagoi?

- Emme ehkä vielä ymmärrä, kuinka pitkät ja kauaskantoiset vaikutukset afrikkalaisen sikaruton torjunnalla voi olla Kaakkois-Suomen ihmisille ja elinkeinoille. Tilanne voi pitkittyä ja pahimmillaan myös merkittävästi vaikeutua. Nyt tarvitaan erittäin selkeää ja käytännönläheistä ohjeistusta alueen ihmisille: mitä maastossa saa tehdä, mitä pitää välttää ja miten jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä taudin leviämistä.

Samalla yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat tarvitsevat nopeasti tietoa siitä, miten he voivat turvata elinkeinonsa tilanteessa, jossa liikkumista tai toimintaa joudutaan rajoittamaan. Werning näkee, että korvauskysymyksiin on löydyttävä vastauksia ennen kuin ongelmat kasvavat. Jos tilanne pitkittyy, on pystyttävä keskustelemaan avoimesti siitä, millaisia taloudellisia menetyksiä eri elinkeinoille syntyy ja mikä on valtion vastuu niiden korvaamisesta.

- Sikatilallisten osalta korvausjärjestelmät ovat selkeämpiä, mutta entä viljelijä, metsänomistaja tai koneyrittäjä? Entä matkailuyrittäjät, tapahtumien järjestäjät, luonnontuotteiden kerääjät ja myyjät sekä muu luontoon perustuva yritystoiminta, joka voi rajoitusten vuoksi estyä tai vaikeutua? Näihin kysymyksiin on saatava vastauksia ennen kuin ihmiset joutuvat yksin kantamaan kriisin taloudelliset seuraukset.

Werning muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on ihmiselle vaaraton, mutta sioille erittäin vakava ja usein tappava tauti. Tautiin ei ole rokotetta, ja sen hävittäminen luonnonvaraisista villisioista on erittäin vaikeaa. Torjunta voi kestää pitkään.

- Ministeri Essayahilta odotan nyt napakkuutta ja konkreettisia toimia. Tilanteen vakavuus edellyttää johtajuutta, selkeää viestintää ja nopeita ratkaisuja. Nyt ei riitä tilanteen seuraaminen tai rauhoittelu. Ministerillä on tässä selkeästi petrattavaa, ja nyt on aika näyttää se myös teoilla.

Marjastus, metsästys, sienestys, sadonkorjuu, maastoharrastukset koirien kanssa ja erilaiset tapahtumat ovat juuri nyt sesongissa. Siksi tarvitaan nopeasti vielä selkeämpää, helposti löydettävää ja yhdenmukaista ohjeistusta.

- Kansalaisille tulisi avata myös erillinen neuvontapuhelin, josta saa vastaukset sikaruttoon, maastossa liikkumiseen ja rajoituksiin liittyviin kysymyksiin. Sikaruttoa on torjuttava tehokkaasti, mutta samalla on pidettävä huolta siitä, että torjuntatoimet aiheuttavat mahdollisimman vähän tarpeetonta haittaa.