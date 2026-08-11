Ennakkotieto: Eriarvoisuuden tila Suomessa 2026 -raportti osoittaa Suomen siirtyneen uuteen eriarvoisuuden aikaan
12.8.2026 13:00:00 EEST | Kalevi Sorsa -säätiö | Tiedote
Kalevi Sorsa -säätiön tiistaina 18.8. julkaistavasta raportista käy ilmi muun muassa se, että kansalaisilla on edelleen laaja tuki tasa-arvolle. Se ei ole kuitenkaan näkynyt poliittisissa päätöksissä eikä ihmisten kokemuksissa viime vuosina.
Raportin seitsemässä artikkelissa 17 tutkijaa tarkastelee eriarvoisuuden tilaa tuoreiden tilastojen valossa. Artikkeleissa käsitellään suomalaisten suhtautumista tasa-arvoon, terveyden, koulutuksen ja koetun hyvinvoinnin eriytymistä, Orpon hallituksen leikkausten ja veronalennusten tulonjakovaikutuksia sekä tuloerojen mittaamista ja niiden muutoksia 1960-luvulta nykypäivään.
Eriarvoisuuden tila Suomessa 2026 -raportti julkaistaan tiistaina 18.8.2026 kello 7.30 osoitteessa sorsafoundation.fi. Materiaalit embargolla, kirjoittajien haastattelupyynnöt ja muut lisätiedot saa kirjan toimittaneilta Lauri Finériltä (lauri.finer@sorsafoundation.fi, 041 5012 317) ja Jussi Systältä (jussi.systa@sorsafoundation.fi, 050 363 8736).
Kirjan sisällys:
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Lauri Finér: Alkusanat: Uuden eriarvoisuuden ajan kynnyksellä
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Mikko Niemelä, Niko Eskelinen ja Markus Laaninen: Suomalaisten intohimo tasa-arvoon on edelleen vahvaa
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Sanni Kotimäki, Laura Salonen, Katri Aaltonen ja Hanna Rättö: Terveyshaasteet muuttuvat – terveyserot säilyvät
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Laura Heiskala, Elina Kilpi-Jakonen ja Jani Erola: Suomalaisten koulutusasenteet ja -polut eriytyvät edelleen
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Mikko Niemelä ja Markus Laaninen: Suomalaisten hyvinvointi ei ole toipunut 2020-luvun alun romahduksen jälkeen
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Merja Kauhanen ja Milla Nyyssölä: Orpon hallituksen sosiaaliturvan leikkaukset iskevät työttömien ja palkansaajien toimeentuloon
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Marja Riihelä ja Matti Tuomala: Radikaali veropolitiikka on hyödyttänyt suurituloisimpia
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Toni Juuti, Ohto Kanninen ja Terhi Ravaska: Jakaumatilinpito antaa aiempia tilastoja tarkemman kuvan tulonjaosta
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Jussi Systä: Loppusanat: Hyvinvointivaltio on tie ulos kriiseistä, ei parempien aikojen luksusta
Kirjan on kustantanut Vastapaino. Julkaisuun on saatu rahoitusta Palkansaajasäätiöltä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.
Eriarvoisuuden tila Suomessa 2026 -raportin julkaisutilaisuus järjestetään tiistaina 25.8. klo 17–19 Helsingin yliopiston Tiedekulman STAGElla. Se myös striimataan. Tilaisuudessa tutkijat esittelevät omia artikkeleitaan ja päättäjät keskustelevat konkreettisista keinoista eriarvoisuuden vähentämiseksi. Keskustelemassa muun muassa kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.) sekä keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Kalevi Sorsa -säätiön verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri FinérKalevi Sorsa -säätiöPuh:041 501 2317lauri.finer@sorsafoundation.fi
Jussi SystäKalevi Sorsa -säätiöPuh:050 3638736jussi.systa@sorsafoundation.fi
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Kalevi Sorsa -säätiö
Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatuspaja. Se edistää oikeudenmukaista ekologista siirtymää tuottamalla julkaisuja, tapahtumia ja puheenvuoroja julkiseen keskusteluun.
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