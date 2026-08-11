Insinööritoimisto Aavat aikoo tuplata henkilöstönsä liiketoiminnan kasvattamiseksi – Jarno Haikonen yhtiön toimitusjohtajaksi

Rakennusalan ulkopuolelta tuleva Jarno Haikonen (DI, MBA) on työskennellyt mm. taloyhtiöiden laajakaistapalveluita tarjoavassa DNA:ssa sekä taloyhtiöiden isännöintiin keskittyvässä Oiva Isännöinnissä. Hänen johdollaan DNA kasvoi laajakaistan markkinajohtajaksi ja Oiva Isännöinti kasvoi nollasta yhdeksi alansa johtavista yrityksistä.

”Aavat on rakennettu nykyiseen kokoonsa pitkään mukana olleiden osakkaiden voimin. Tämän hienon kasvutarinan myötä kertynyt osaaminen on jatkossakin yhtiön ydin. Seuraava kasvun vaihe vaatii kuitenkin sen rinnalle kokemusta nimenomaan kasvuyhtiön johtamisesta. Siksi lähdimme hakemaan johtoon uutta osaamista,” taustoittaa Insinööritoimisto Aavat Oy:n perustajaosakas Marko Liedes.

”Rekrytointiprosessin alusta saakka oli selvää, että emme rajoitu haussa vain rakennusalan sisään, sillä yrityksessä on jo erinomaista toimialaosaamista runsaasti. Toisaalta rakennusalaa ei voi pitää edelläkävijänä mm. asiakaskokemuksessa, joka on strategiamme keskeinen teema, joten oli luontevaa laajentaa toimitusjohtajahaku laajemmalle. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme Jarno Haikosen johtamaan Aavatia seuraavaan kasvun vaiheeseen,” toteaa Insinööritoimisto Aavat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Joe Hamari.

” Aavatista rakennetaan korjausrakentamisen ykköstoimija. Kaikki lähtee liikkeelle rautaisesta asiantuntijaporukasta, joka on valmis haastamaan alan totuttuja tekemisen tapoja. Sen varaan rakentuu erinomainen asiakaskokemus, ja siitä puolestaan seuraa kasvu. Ala itsessään on myös aidosti merkityksellinen. Suomen rakennuskanta vanhenee, korjausvelka kasvaa ja energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät. Suomalaisten suurin varallisuus on kiinni seinissä ja katoissa, joten niistä kannattaa pitää hyvää huolta. Hyvän porukan kanssa, asiakaskokemus edellä kohti kunnianhimoisia kasvutavoitteita merkityksellisellä alalla - juuri tällaisista haasteista minä innostun," kuvailee Jarno Haikonen

Aavatilla on kunnianhimoinen kasvutavoite, joka rakentuu rautaisen asiantuntijaporukka ja tyytyväisten asiakkaiden varaan. Myös ala on aidosti merkityksellinen. Suomen rakennuskanta vanhenee, korjausvelka kasvaa ja energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät. Suomalaisten suurin varallisuus on kiinni seinissä ja katoissa, joten niistä kannattaa pitää hyvää huolta. Kunnianhimoinen tavoite, hyvä porukka ja merkityksellinen ala. Juuri tällaisista haasteista minä innostun," kuvailee Jarno Haikonen

Insinööritoimisto Aavat Oy tarjoaa korjausrakentamisen suunnittelu-, valvonta- ja projektinjohtopalveluita taloyhtiöille ja kiinteistöomistajille pääosin Etelä-Suomessa ja työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä. Yhtiö rekrytoi jatkuvasti korjausrakentamisen kehityshakuisia ammattilaisia.