Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuma päättyi positiivisiin tunnelmiin

Asuntomessutapahtuman päätavoitteena oli luoda suuren tapahtuman kautta kiinnostusta, tunnettuutta ja myönteistä mielikuvaa Lempäälälle.

– Näin heti tapahtuman päättymisen jälkeen tuntuu siltä, että saimme tavoitteemme täytettyä. Medianäkyvyyttä on saatu laajasti ja kävijöille on saatu positiivinen kävijäkokemus sujuvien järjestelyiden myötä. Esimerkiksi isoilta liikenneruuhkilta on vältytty todella hyvin. Talokohteisiin syntyi jonkin verran ruuhkia vilkkaimpina päivinä, mutta sitä onkin lähes mahdoton välttää. Tapahtuman taloudelliset vaikutukset selviävät myöhemmin, kertoo Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen projektipäällikkö Pekka Seppänen ja jatkaa:

– Kuukausi sujui todella hienosti ja tapahtuma oli kaikkiaan hyvin onnistunut. Erityisen tyytyväinen olen siihen, minkä näköinen Saikan asuinalueesta tuli ja myös messuilla vierailleet ihmiset ovat huomioineet tämän. Alue on hyvin harmoninen ja monimuotoinen luonnonympäristö sopii tänne täydellisesti.

Toimivien liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle rakennettu Saikan alue kuvastaa sitä aktiivista asumista, jota Lempäälä tarjoaa laajemminkin nykyisille ja tuleville asukkaille.

– Olemme saaneet kiitosta Saikan alueen viihtyisyydestä sekä toimivista järjestelyistä, mutta myös iloisista kesätyöntekijöistämme, kertoo Pekka.

Asuntomessut Lempäälässä -tapahtumassa kävi noin 87 000 ihmistä, mikä on yli 30 prosenttia enemmän kuin viime vuonna Oulussa. Luvut ovat vahvistamattomat ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut julkaisee myöhemmin tapahtuman viralliset luvut. Asuntomessut on koko perheen tapahtuma ja Lempäälässä myös lapset viihtyivät erityisesti Lempäälän pupubongauspelin parissa, Saikan puistossa ja koulun pihassa.

– Viestinnän tavoitteena oli kerryttää tapahtumalle ja sen pääviesteille mahdollisimman laaja ja monipuolinen näkyvyys, kun markkinoinnin tavoitteena oli tukea Osuuskunta Suomen Asuntomessuja tapahtuman lipunmyynnissä ja näin saada alueelle optimaalinen määrä kävijöitä. Keinovalikoima sekä viestinnässä että markkinoinnissa oli monipuolinen ja teimme myös vaikuttavia toimenpiteitä, joita emme varmasti ihan hetkeen pääse toisintamaan. Mediaseurannasta näemme, että asuntomessuviesti on tavoittanut koko Suomen. Se miten Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuma vaikuttaa pitkällä aikavälillä Lempäälän imagoon, jää vielä nähtäväksi. Jatkossa meidät kuitenkin muistetaan yhtenä Asuntomessupaikkakuntana, sanoo Kirsi Pummila, Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen viestintävastaava.

– Asuntomessutapahtuma on ollut meille iso ponnistus kunnan kehittämisen näkökulmasta. Saikan alueen rakentaminen, ilmastoviisaat rakentamisratkaisut sekä itse messutapahtuman järjestämisessä mukana oleminen ovat opettaneet meille paljon uutta. Näitä oppeja voimme hyödyntää tulevien asuinalueiden suunnittelussa, sanoo kunnanjohtaja Noora Pajari ja jatkaa:

– Koko projekti ja etenkin messukesä ovat olleet kunnallemme hienoa ja yhteisöllistä aikaa. Monelle myös vain kerran elämässä koettava elämys. Kiitos koko henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneille sekä Saikan asukkaille yhteisestä matkasta!

Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuma oli auki 31 päivää 10.7.–9.8.2026 välisenä aikana. Osuuskunta Suomen Asuntomessut vastasi tapahtuman järjestämisestä. Kun messutoiminnot on purettu Saikasta ja alueen hallinta siirretty Osuuskunta Suomen Asuntomessuilta takaisin Lempäälän kunnalle, Saikan uusilla asukkailla voi alkaa arki. Saunat lämpiävät, kutsutaan perhettä ja ystäviä kylään, laitetaan ruokaa ja vain ollaan. Voi olla, että se on sitä asumisen lempäyttä. Tulevaisuudessa Saikan alue rakennetaan loppuun asemakaavan mukaisesti.

Lisätietoja: Pekka Seppänen, projektipäällikkö, Asuntomessut Lempäälässä 2026, pekka.seppanen@lempaala.fi, 044 486 3614