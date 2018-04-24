Cuckoo ja Erimover yhdistyvät – tavoitteena tehdä aktiivisesta työpäivästä uusi normaali

Yhdistymisen taustalla on Cuckoon ja Erimoverin yhteinen näkemys: työuria ei pidennetä vain työuran loppupäässä eläkejärjestelmää muuttamalla, vaan jo paljon aiemmin pitämällä työikäiset toimintakykyisinä arjessa. Yritykset haluavat tuoda työurakeskusteluun uuden näkökulman: jos ihmisiltä odotetaan pidempiä työuria, myös työpäivien pitää tukea jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä nykyistä paremmin.

"Uskomme vahvasti, että tulevaisuudessa yhä useamman yrityksen on panostettava työntekijöiden hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi jo työpäivän aikana. Cuckoon siirtyminen osaksi Erimoveria tuo tähän poikkeuksellisen mahdollisuuden: voimme auttaa organisaatioita yhä paremmin rakentamaan työkykyä arjen keskellä, ennen kuin kuormitus ehtii kasvaa ongelmaksi”, kertoo Erimover Groupin hallituksen puheenjohtaja Lari Raitavuo.

Vuonna 2014 perustettu Cuckoo on vakiinnuttanut asemansa taukoliikunnan ja työkyvyn ylläpitämisen asiantuntijana Suomessa. Erimover on työpaikkaliikunnan toimija, joka on tuonut liikettä ja hyvinvointia osaksi organisaatioiden arkea jo vuodesta 2013 alkaen. Molemmat yritykset näkevät, että lisääminen työpäivään on konkreettinen keino tukea työkykyä arjessa.

“Asiantuntijatyössä liikkumattomuus ja palautumisen puute on merkittävä työkykyriski, joka lyhentää työuria. Jos Suomi haluaa pitää työntekijät töissä pidempään, keskustelun ei pitäisi alkaa vasta eläkeiästä. Sen pitäisi alkaa työpäivästä”, toteaa Cuckoon toimitusjohtaja Amel Gaily.

Nykyinen tapa tehdä töitä on terveydelle haitallinen: ihmiset ovat liian pitkiä aikoja paikallaan ja kognitiivinen kuorma kasaantuu. Samalla aktiivisuus ja palautuminen jää vapaa-ajan vastuulle. Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 33 prosentilla taustalla ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joita voisi ehkäistä säännöllisellä aktiivisuudella.

“Työpaikkaliikunta on konkreettinen tapa tukea toimintakykyä, ehkäistä kuormituksen kasautumista ja auttaa ihmisiä jaksamaan työelämässä pidempään. Liikkeen pitää olla niin helppoa ja luontevaa, että se mahtuu tavalliseen työpäivään”, tiivistää Erimover Groupin toimitusjohtaja Sonja Laurén.

Yhdistymisen myötä Cuckoo ja Erimover Group muodostavat jatkossa täysin poikkeuksellisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin talon, jossa työpaikkaliikunta, tauottaminen, palautuminen ja työkyvyn tukeminen tuodaan osaksi työn arkea.