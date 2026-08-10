Kansanedustaja Piritta Rantanen vaatii tilannekatsausta ministeri Sari Essayahilta eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle pikaisesti

- Viestintä kansalaisille pitää saada kuntoon ja kansanedustajia pidettävä ajan tasalla. MTK:n eilinen kannanotto valtion viljaostoista tartunta-alueella on harkinnan arvoinen ja olisi syytä nopeasti arvioida onko ostoihin mahdollisuutta ja millä aikataululla. Ministeriö kertoi tänään, ettei se valmistele viljan tukiostoja millään tavalla.

- Afrikkalainen sikarutto on vakava asia ja Suomi on varautunut tilanteeseen pitkään. Nyt kun kriisi on päällä pitää kaivaa kaapista toimintasuunnitelmat ja ryhtyä hommiin. Kaakkois-Suomen elinkeinonharjoittajat, erityisesti maa- ja metsätaloudessa, ovat pulassa jo nyt kun tilanne on kestänyt viikon. Entä vuoden päästä? Viljelijät tarvitsevat apua heti, koska viljat on puitu ja ostajia ei löydy, Rantanen painottaa.