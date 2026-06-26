Hartela toteuttaa Novus Family Homesille rivitalokohteen Kirkkonummen Sarvvikiin
12.8.2026 08:20:53 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela rakentaa Kirkkonummen Sarvvikiin rivitalokohteen Novus Family Homesille ja Kuuskodit Investment Managementille. Asunto Oy Metsätähdenkuja nousee kehittyvälle Sarvvikin alueelle ja tarjoaa moderneja vuokra-asuntoja luonnon ja meren läheisyydessä.
Hanke käsittää yhteensä 57 asuntoa, jotka sijoittuvat seitsemään rivitaloon. Lisäksi kohteeseen rakennetaan erillinen väestönsuojarakennus. Osaan asunnoista toteutetaan parviratkaisuja sekä korkeita huonekorkeuksia, jotka tuovat ilmavuutta ja lisätilaa asumiseen. Jokaiselle asunnolle toteutetaan huoneistokohtainen varasto, ja pihapiiriin tulee yhteisiä leikki- ja oleskelualueita. Myös sähkö- ja hybridiautojen latausmahdollisuudet on huomioitu kohteen suunnittelussa.
Kohde vastaa kasvavaan vuokra-asuntojen kysyntään kehittyvällä Sarvvikin alueella. Suunnittelussa on painotettu toimivia ja tehokkaita pohjaratkaisuja sekä viihtyisää ja modernia asumista.
“Sarvvik on erittäin vetovoimainen ja kehittyvä asuinalue, jossa yhdistyvät merellisyys, luonnonläheisyys ja sujuva arki. Metsätähdenkujalle toteutettava kohde tarjoaa laadukkaita ja ajassa kestäviä koteja, joiden arvo säilyy hyvin myös pitkällä aikavälillä”, sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Emma Grönlund.
“Haluamme kehittää vuokrakoteja, jotka vastaavat perheiden asumistarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Metsätähdenkujan kohteessa korostuvat monipuolinen asuntotarjonta, laadukkaat asunnot ja viihtyisä pihaympäristö sekä energiatehokkaat ratkaisut. Rakennusten A-energialuokka, maalämpö, aurinkopaneelit ja EU-taksonomian mukainen toteutus tukevat vastuullista kiinteistösijoittamista”, sanoo Markku Jääskeläinen, Kuuskodit Investment Managementin toimitusjohtaja.
Sarvvik on merellinen ja luonnonläheinen asuinalue Espoon ja Kirkkonummen rajalla, jossa yhdistyvät rauhallinen ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet. Alueella merenranta, golfkenttä ja laajat ulkoilumaastot ovat aivan lähellä, ja esimerkiksi Helsingin keskustaan pääsee Länsiväylää pitkin alle puolessa tunnissa. Läheiset palvelut, kuten Kivenlahden metroasema ja kaupalliset palvelut, tekevät arjesta sujuvaa.
Rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2026, ja hanke valmistuu vuoden 2027 aikana.
Asunnoista kiinnostuneet voivat varata ja vuokrata uuden kotinsa Kuuskotien kotisivuilta osoitteesta www.kuuskodit.fi.
Yhteyshenkilöt
Emma GrönlundHankekehitysjohtajaHartelaPuh:050 414 4187emma.gronlund@hartela.fi
Markku JääskeläinenToimitusjohtajaKuuskodit Investment ManagementPuh:040 5199 576markku.jaaskelainen@kuuskodit.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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