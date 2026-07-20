Satoisa puutarha - Syksyn avoimet puutarha - tapahtuma sunnutaina 20.9.
11.8.2026 18:00:00 EEST | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Satoisa puutarha - Syksyn avoimet puutarha - tapahtuma sunnutaina 20.9. järjestetään ensi kertaa tänä syksynä - ilmoittaudu nyt mukaan valtakunnalliseen, mukaansa tempaavaan ja ajankohtaiseen tapahtumaan.
Syksyn odotetuin puutarhatapahtuma, Avoimet Puutarhat, kutsuu sunnuntaina 20. Syyskuuta klo 15-20. vierailemaan mielenkiintoisissa puutarhoissa ympäri Suomea! Tapahtumaa on järjestetty jo 16. kertaa kesällä ja nytsuosittu tapahtuma laajenee ja puutarhat avaavat ovensa ensimmäistä kertaa syksyllä.
Puutarha on aina kokemisen arvoinen -vuodenajasta riippumatta
Tapahtuman parasta antia ovat kohtaamiset muiden harrastajien kanssa. Samalla omaan puutarhaan voi löytää ideoita ja vinkkejä muun muassa kasvien hoitoon liittyen. Kynnystä osallistua tapahtumaan on haluttu keventää teemalla ”Puutarha ei ole koskaan valmis, mutta se on aina kokemisen arvoinen.”
Puutarhoja on moneksi
Tervetulleita osallistumaan ovat erityyppiset puutarhat luonnon metsäpuutarhoista kompakteihin pikkupihoihin, julkisia puutarhoja unohtamatta. Kannattaa myös vinkata sopivien kohteiden omistajille ja houkutella uusia puutarhoja mukaan!
Ilmoittaudu mukaan 13.9. mennessä
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan tapahtumaan, jonka teemana on Satoisa Puutarha. Tapahtumaan ilmoittautuminen jatkuu aina 13. syyskuuta asti. Jo aikaisemmin mukana olleet puutarhat lisäävät vain omaan puutarhaprofiiliinsa tiedon mukana olemisesta vuonna 2026 syksy. Samalla tietenkin voi päivittää profiiliaan tekstein ja kuvin.
Uudet osallistujat luovat puolestaan oma puutarhan esittelyn www.avoimetpuutarhat.fi -sivuille. Taustatietoa ja ohjeet osallistujille löytyvät samoilla sivuilla, joilta on lisäksi mahdollisuus tilata 13. syyskuuta mennessä tapahtumapaketti, joka auttaa osallistujia muun muassa opastamaan vierailijoita.
Tapahtuman järjestää Puutarhaliitto ry yhteistyössä Svenska Trädgårdsförbundet rf:n kanssa. Mukana tapahtumassa ovat Martat, Kotipuutarha-lehti, Nikolai ja Ljudmila Borisoffin puutarhasäätiö ja Trädgårdsnytt-lehti.
Lisätietoa tapahtumasta:
www.avoimetpuutarhat.fi
avoimetpuutarhat@puutarhaliitto.fi
Tapahtumavastaava Saara Hyttinen, saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi p. 050 309 8382
Yhteyshenkilöt
Saara HyttinenPuutarhaliitto ryPuh:050 309 8382saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi
Kuvat
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
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