Orimattilan kaupunki panostaa varautumiseen – Suomen Palopäällystöliiton kanssa toteutettava koulutus vahvistaa valmiuksia häiriötilanteisiin
12.8.2026 06:00:00 EEST | Suomen Palopäällystöliitto ry | Tiedote
Orimattilan kaupunki käynnistää syksyllä 2026 laajan varautumiskoulutuksen yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin kykyä turvata kuntalaisten palvelut erilaisissa häiriötilanteissa sekä kehittää organisaation päätöksentekoa ja johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä.
Varautumisen merkitys on kasvanut viime vuosina nopeasti. Sään ääri-ilmiöt, kyberturvallisuusuhat, infrastruktuurin häiriöt ja kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset korostavat kuntien vastuuta yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitäjänä.
”Orimattilan kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupunkilaisten arki toimii myös silloin, kun kohtaamme häiriötilanteita. Varautuminen näkyy kaupunkilaisille usein vasta silloin, kun jokin poikkeustilanne tapahtuu. Kyseessä voi olla myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot, tietoliikenneverkkojen häiriöt tai vesihuollon poikkeustilanteet. Varautumisella varmistamme, että pystymme ylläpitämään keskeiset palvelut, viestimään luotettavasti ja tekemään päätöksiä nopeasti myös muuttuvissa tilanteissa”, Orimattilan vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen toteaa.
Orimattilassa varautumista halutaan kehittää pitkäjänteisesti ja käytännönläheisesti. Kaupunki näkee varautumisen osana hyvää johtamista, ennakointia ja palveluiden jatkuvuuden turvaamista.
Koulutukseen osallistuu kaupungin johtoa ja palvelualueiden avainhenkilöitä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekuva kaupungin nykyisestä varautumisen tasosta sekä tunnistaa kehittämiskohteita eri palvelualueiden ja toimintojen välillä.
"Kunnan varautuminen ei ole vain suunnitelmia kansioissa vaan ennen kaikkea kykyä toimia, tehdä päätöksiä ja johtaa toimintaa silloin, kun olosuhteet muuttuvat nopeasti. Tavoitteena on vahvistaa tätä kykyä koko organisaatiossa", kertoo koulutusta koordinoiva kehittämispäällikkö Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta.
Varautumisen koulutus painottaa yhteistyötä ja suunnitelmien käytäntöön viemistä
Koulutus rakentuu useista vaiheista, joissa yhdistyvät ennakkotehtävät, yhteiset työskentelypäivät, omaan toimintaympäristöön liittyvät kehittämistehtävät sekä koulutuksen jälkeinen seuranta. Mallin tavoitteena on varmistaa, että opitut asiat näkyvät konkreettisina kehittämistoimina myös koulutuksen jälkeen.
"Koulutuksen sisältö huomioi kuntakohtaiset erityispiirteet niin hallinnon kuin toimintaympäristön kannalta", Poutala kuvailee koordinoimaansa mallia.
Erityistä huomiota kiinnitetään eri toimialojen ja palveluiden välisiin riippuvuuksiin sekä siihen, miten häiriöt yhdessä toiminnossa voivat vaikuttaa koko kaupungin palvelukykyyn. Koulutuksessa tarkastellaan myös johtamisen, päätöksenteon ja yhteistyön merkitystä erilaisissa häiriötilanteissa.
"Kaupungin palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa eri toimialat ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi pitkäkestoinen sähkö- tai tietoliikennehäiriö vaikuttaisi samanaikaisesti muun muassa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, ateria- ja puhtauspalveluihin, kiinteistöjen toimintaan, viestintään sekä digitaalisiin palveluihin. Siksi varautuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koko kaupunkiorganisaatiossa sekä keskeisten kumppaneidemme kanssa. Koulutuksen avulla vahvistamme yhteistä tilannekuvaa ja kykyämme toimia yhtenäisesti erilaisissa häiriötilanteissa”, Lilli Peltonen valaisee.
Varautumisen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, miten eri palvelut tukevat toisiaan ja miten yhden toiminnon häiriö voi heijastua laajasti koko kaupungin toimintaan.
”Koulutuksen avulla vahvistamme yhteistä toimintamallia, jotta pystymme turvaamaan kaupunkilaisten palvelut myös silloin, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti", Peltonen jatkaa.
Orimattilassa panostetaan turvallisuuteen ja jatkuvuudenhallintaan
Orimattila toimii samalla yhtenä ensimmäisistä kunnista, joissa Palopäällystöliiton kehittämää kuntien varautumiskoulutusmallia toteutetaan laajemmin käytännössä. Mallin tavoitteena on tukea kuntia siirtämään varautumisen painopistettä suunnitelmista osaamiseen, yhteistyöhön ja käytännön toimintakykyyn.
”Kunnan palveluilla on suora kosketuspinta ihmisiin. Siksi kuntien varautumisella on valtava merkitys koko kansakunnan kriisinsietokykyyn. Hyvin varautuneet kunnat tuottavat valtavan paljon turvallisuutta yhteiskuntaamme", Poutala alleviivaa.
Orimattilan kaupungin vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen on korostanut varautumisen olevan yksi kunnan toimintakyvyn keskeisistä peruspilareista. Orimattilassa turvallista arkea rakennetaan yhdessä henkilöstön, päättäjien, tytäryhtiöiden, kyläyhteisöjen ja kuntalaisten kanssa.
Syksyn 2026 aikana toteutettava koulutus on osa kaupungin pitkäjänteistä työtä turvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.
Yhteyshenkilöt
Lilli Peltonenvs. kaupunginjohtaja, hallintojohtajaOrimattilan kaupunkiPuh:044 781 3602lilli.peltonen@orimattila.fi
Mikko PoutalakehittämispäällikköSuomen Palopäällystöliitto
vastuualue: turvallisuuskoulutukset, tulityöt, kuntien varautuminen,
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Palopäällystöliitto on pelastus- ja turvallisuusalan koulutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen.
Palopäällystöliiton jäsenistö koostuu pelastusalan päällystöstä, alipäällystöstä ja sopimuspalopäällystöstä sekä varautumisen, ensihoidon ja turvallisuuden asiantuntijoista ja esihenkilöistä, sekä pelastus- ja turvallisuusalan opiskelijoista. Liitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.
Suomen Palopäällystöliitto on arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija sekä avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava yhteistyöjärjestö, joka tuottaa asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalveluja. Liiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palopäällystöliitto ry
Miksi parvekkeilla on syttynyt huomattavan paljon tulipaloja viime aikoina?8.6.2026 14:35:39 EEST | Tiedote
Parvekkeilla syttyvien tulipalojen yleisimmät syyt liittyvät tupakointiin, ruoanlaittoon ja grillaamiseen, sähkölaitteisiin sekä huolimattomaan avotulen käyttöön. Palon nopea leviäminen johtuu usein siitä, että parvekkeille on varastoitu helposti syttyvää materiaalia, ja tuuli voi voimistaa liekkejä hetkessä. Lisäksi joissakin tapauksissa parvekkeiden rakenteissa on havaittu olevan puutteita ja virheellisiä rakenteita. Näitä ovat lähinnä puutteellisesti tiivistetyt rakenteiden läpiviennit, joiden kautta palokaasut pääsevät leviämään ja levittämään paloa rakennuksessa nopeasti. Suomen Palopäällystöliitosta muistutetaan turvalliseen parvekkeiden käyttöön.
Ruskon VPK on palokuntien suomenmestari 202623.5.2026 20:56:09 EEST | Tiedote
Palokuntien suomenmestaruudesta on kisattu tänään 23.5.2026 Turussa.
Palokuntien SM-kilpailut 23.5.2026 Turussa15.5.2026 14:56:33 EEST | Tiedote
Palokuntien suomenmestaruudesta kilpaillaan lauantaina 23.5.2026 Turussa. Kilpailun järjestävät Suomen Palopäällystöliitto ja tämän vuotisena yhteistyökumppanina Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Opetusalan turvallisuuspalkinto 2026 Turun Ammattiopistosäätiölle27.4.2026 18:29:12 EEST | Tiedote
Vuosia jatkunut määrätietoinen turvallisuustyö huomioitiin valtakunnallisella Opetusalan turvallisuuspalkinnolla Opetusalan turvallisuusfoorumissa.
Väestö suojataan yhdessä – Pääpuhujina Jyri Kosola ja Lilly Korpiola Varautumisen foorumissa 14.4. Tampere-talossa9.4.2026 14:30:46 EEST | Kutsu
Väestön suojaaminen on koko yhteiskunnan yhteispeliä. Kuntien ja hyvinvointialueiden varautuminen sekä hybridiuhat, uudet teknologiat ja tiedolla johtaminen pelastusalalla ovat pääteemoina valtakunnallisilla Palopäällystöpäivillä Tampereella 14.–16.4. Päivät aloitetaan Varautumisen foorumilla. Tervetuloa tiedotustilaisuuteen!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme