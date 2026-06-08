Orimattilan kaupunki panostaa varautumiseen – Suomen Palopäällystöliiton kanssa toteutettava koulutus vahvistaa valmiuksia häiriötilanteisiin

Varautumisen merkitys on kasvanut viime vuosina nopeasti. Sään ääri-ilmiöt, kyberturvallisuusuhat, infrastruktuurin häiriöt ja kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset korostavat kuntien vastuuta yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitäjänä.

”Orimattilan kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupunkilaisten arki toimii myös silloin, kun kohtaamme häiriötilanteita. Varautuminen näkyy kaupunkilaisille usein vasta silloin, kun jokin poikkeustilanne tapahtuu. Kyseessä voi olla myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot, tietoliikenneverkkojen häiriöt tai vesihuollon poikkeustilanteet. Varautumisella varmistamme, että pystymme ylläpitämään keskeiset palvelut, viestimään luotettavasti ja tekemään päätöksiä nopeasti myös muuttuvissa tilanteissa”, Orimattilan vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen toteaa.

Orimattilassa varautumista halutaan kehittää pitkäjänteisesti ja käytännönläheisesti. Kaupunki näkee varautumisen osana hyvää johtamista, ennakointia ja palveluiden jatkuvuuden turvaamista.

Koulutukseen osallistuu kaupungin johtoa ja palvelualueiden avainhenkilöitä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen tilannekuva kaupungin nykyisestä varautumisen tasosta sekä tunnistaa kehittämiskohteita eri palvelualueiden ja toimintojen välillä.

"Kunnan varautuminen ei ole vain suunnitelmia kansioissa vaan ennen kaikkea kykyä toimia, tehdä päätöksiä ja johtaa toimintaa silloin, kun olosuhteet muuttuvat nopeasti. Tavoitteena on vahvistaa tätä kykyä koko organisaatiossa", kertoo koulutusta koordinoiva kehittämispäällikkö Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta.

Varautumisen koulutus painottaa yhteistyötä ja suunnitelmien käytäntöön viemistä

Koulutus rakentuu useista vaiheista, joissa yhdistyvät ennakkotehtävät, yhteiset työskentelypäivät, omaan toimintaympäristöön liittyvät kehittämistehtävät sekä koulutuksen jälkeinen seuranta. Mallin tavoitteena on varmistaa, että opitut asiat näkyvät konkreettisina kehittämistoimina myös koulutuksen jälkeen.

"Koulutuksen sisältö huomioi kuntakohtaiset erityispiirteet niin hallinnon kuin toimintaympäristön kannalta", Poutala kuvailee koordinoimaansa mallia.

Erityistä huomiota kiinnitetään eri toimialojen ja palveluiden välisiin riippuvuuksiin sekä siihen, miten häiriöt yhdessä toiminnossa voivat vaikuttaa koko kaupungin palvelukykyyn. Koulutuksessa tarkastellaan myös johtamisen, päätöksenteon ja yhteistyön merkitystä erilaisissa häiriötilanteissa.

"Kaupungin palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa eri toimialat ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi pitkäkestoinen sähkö- tai tietoliikennehäiriö vaikuttaisi samanaikaisesti muun muassa varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, ateria- ja puhtauspalveluihin, kiinteistöjen toimintaan, viestintään sekä digitaalisiin palveluihin. Siksi varautuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koko kaupunkiorganisaatiossa sekä keskeisten kumppaneidemme kanssa. Koulutuksen avulla vahvistamme yhteistä tilannekuvaa ja kykyämme toimia yhtenäisesti erilaisissa häiriötilanteissa”, Lilli Peltonen valaisee.

Varautumisen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää, miten eri palvelut tukevat toisiaan ja miten yhden toiminnon häiriö voi heijastua laajasti koko kaupungin toimintaan.

”Koulutuksen avulla vahvistamme yhteistä toimintamallia, jotta pystymme turvaamaan kaupunkilaisten palvelut myös silloin, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti", Peltonen jatkaa.

Orimattilassa panostetaan turvallisuuteen ja jatkuvuudenhallintaan

Orimattila toimii samalla yhtenä ensimmäisistä kunnista, joissa Palopäällystöliiton kehittämää kuntien varautumiskoulutusmallia toteutetaan laajemmin käytännössä. Mallin tavoitteena on tukea kuntia siirtämään varautumisen painopistettä suunnitelmista osaamiseen, yhteistyöhön ja käytännön toimintakykyyn.

”Kunnan palveluilla on suora kosketuspinta ihmisiin. Siksi kuntien varautumisella on valtava merkitys koko kansakunnan kriisinsietokykyyn. Hyvin varautuneet kunnat tuottavat valtavan paljon turvallisuutta yhteiskuntaamme", Poutala alleviivaa.

Orimattilan kaupungin vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen on korostanut varautumisen olevan yksi kunnan toimintakyvyn keskeisistä peruspilareista. Orimattilassa turvallista arkea rakennetaan yhdessä henkilöstön, päättäjien, tytäryhtiöiden, kyläyhteisöjen ja kuntalaisten kanssa.

Syksyn 2026 aikana toteutettava koulutus on osa kaupungin pitkäjänteistä työtä turvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa.