Lähetysseuralta 50 000 euroa Kolumbian maanjäristyksen uhreille

Tämänhetkisten tietojen mukaan eilisessä 7,4 magnitudin maanjäristyksessä on kuollut noin 200 ihmistä, haavoittunut satoja ihmisiä, yli 1500 kotia on vaurioitunut ja 61 rakennusta on sortunut. Terveysinfrastruktuuria ja kouluja on vahingoittunut. Tiedot tuhoista päivittyvät jatkuvasti.

”Maanjäristys osui erityisesti Chocón alueelle, jossa Lähetysseura tekee kehitysyhteistyötä Luterilaisen maailmanliiton kautta. Työskentelemme siellä miinaonnettomuuksissa vammautuneiden ihmisten oikeuksien puolesta ja vahvistamme Quito-joen alueen yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Alueella on myös juuri päättynyt Lähetysseuran hanke Kolumbian luterilaisen kirkon kanssa. Saamiemme tietojen mukaan kumppaniemme työntekijät ovat turvassa”, sanoo Lähetysseuran Latinalaisen Amerikan aluejohtaja Miikka Kallio.

”Kumppanimme paikan päällä kartoittavat parhaillaan avun tarvetta. Maanjäristyksen jälkeen ihmiset, joiden koti on vaurioitunut, tarvitsevat suojaa. Myös veden ja sanitaation turvaaminen on tärkeää”, Kallio sanoo.

Maanjäristys tapahtui tilanteessa, jossa monet Kolumbian yhteisöt kärsivät jo ennestään köyhyydestä, syvästä eriarvoisuudesta ja vuosikymmeniä jatkuneen aseellisen konfliktin seurauksista. Yhteisöjen haavoittuvuutta lisäävät heikko infrastruktuuri, rajallinen pääsy palveluihin sekä sisäisen pakolaisuuden ja väkivallan aiheuttamat pitkäaikaiset vaikutukset.





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Keräyslupa: RA/2020/1538