Suomalaisyritys avasi Pohjoismaiden ensimmäisen yksinomaan 0,0 % viineihin erikoistuneen verkkokaupan

Suomalainen alkoholittomien 0,0 % premium-viinien maahantuoja Ihannolla on avannut verkkokauppansa. Yrityksen tietojen mukaan kyseessä on Pohjoismaiden ensimmäinen verkkokauppa, jonka koko valikoima koostuu yksinomaan eri valmistajien aidoista 0,0 % viineistä. Valikoimassa ei ole lainkaan 0,2 % tai 0,5 % alkoholia sisältäviä tuotteita.

Ihannollan perustajat uskovat, että alkoholittomien viinien kehitys on vasta alussa. Samalla kun kuluttajien kiinnostus kasvaa, myös odotukset tuotteiden laadusta ovat nousseet nopeasti.

“Näimme markkinoilla mahdollisuuden. Alkoholittomien viinien kysyntä kasvaa kaikkialla Euroopassa, ja tietojemme mukaan Pohjoismaissa ei ollut aiemmin verkkokauppaa, jonka koko valikoima koostuisi yksinomaan eri tuottajien 0,0 % -viineistä.” – Mari Toivanen, MasterChef Suomi 2026 -voittaja ja yksi Ihannollan perustajista

Yrityksen mukaan alkoholittomien juomien tulevaisuus ei ole pelkästään alkoholin korvaamista, vaan kokonaan uuden juomakulttuurin rakentamista. Kuluttajat haluavat vaihtoehtoja, jotka sopivat niin arkeen, juhlaan, työelämään kuin hyvinvointia tukevaan elämäntapaan – ilman että mausta tarvitsee tinkiä.

Ihannollan valikoimaan kuuluu tällä hetkellä premium-luokan puna-, valko-, rosé- ja kuohuviinejä Euroopan tunnetuilta viinialueilta. Kaikki tuotteet ovat täysin alkoholittomia (0,0 %) ja monet niistä ovat lisäksi vegaanisia ja halal-sertifioituja.

“Olemme ylpeitä siitä, että verkkokauppamme avautuu ensimmäisenä juuri Suomessa. Usein ajatellaan, että ruokaan ja viiniin liittyvät innovaatiot tulevat suurista viinimaista. Me halusimme osoittaa, että myös pieni suomalainen yritys voi olla suunnannäyttäjä nopeasti kasvavalla kansainvälisellä markkinalla.” – Mari Toivanen

Yksi Ihannollan perustajista on tämän vuoden MasterChef Suomi -voittaja Mari Toivanen, joka yhdistelee mielellään kotimaisia raaka-aineita keskieurooppalaisten viinien kanssa. Yrityksen taustalla on ajatus siitä, että laadukkaat 0,0 % viinit ansaitsevat oman paikkansa ruokapöydissä, ravintoloissa ja juhlissa.

Verkkokaupan avaaminen on yritykselle ensimmäinen askel kohti laajempaa tavoitetta: tehdä laadukkaista alkoholittomista viineistä helposti saatavia koko Suomessa ja tulevaisuudessa myös kansainvälisesti.