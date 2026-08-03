Huipulle ei nousta yksin – Apollo Sports tukee Suomen seuraavaa urheilusukupolvea
12.8.2026 10:00:48 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Apollo Sports ja Suomen Olympiakomitean Next Generation Team Finland käynnistävät yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea nuoria suomalaisia huippu-urheilijoita matkalla kansainväliselle huipulle
Apollo Sports ja Suomen Olympiakomitean Next Generation Team Finland aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea nuoria suomalaisia urheilijoita matkalla kohti kansainvälistä huippua. Next Generation tiimissä on 21 urheilijaa, jotka edustavat monipuolista lajikirjoa.
Apollo Sports tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden harjoitteluun ulkomailla muun muassa syksyn 2026 aikana järjestettävän leirin muodossa sekä tukemalla urheilijoiden harjoittelua ulkomailla vuoden 2027 aikana. Apollo Sports -hotelleista parhaiten tunnettu on Playitas Resort Fuerteventuralla, joka tunnetaan loistavista harjoitteluolosuhteistaan. Powered by Playitas -hotellit, kuten Porto Myrina Kreikassa, tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tavoitteelliseen harjoitteluun lajista riippumatta.
Next Generation Team Finland on nuorille suomalaisille huippulupauksille rakennettu yksilötukiohjelma. Sen tavoitteena on tunnistaa tulevaisuuden menestyjiä varhaisessa vaiheessa ja auttaa heitä etenemään kohti maailman huippua.
- Nuoren urheilijan kehittyminen vaatii lahjakkuuden ja motivaation lisäksi laadukasta valmennusta, toimivaa tukiverkostoa sekä harjoittelua ja palautumista tukevia olosuhteita. Uusi Next Generation ohjelma on poikkeuksellinen mahdollisuus rakentaa suomalaista huippu-urheilua pitkäjänteisesti. Työmme tueksi tarvitsemme monipuolisia kumppaneita. Olen erittäin iloinen, että Apollo Sports tuo osaamisensa tukemaan seuraavaa urheilusukupolveamme, taustoittaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen.
Kansainväliset olosuhteet täydentävät laadukasta arkea
Urheilijan kehityksen perusta rakentuu päivittäisessä harjoittelussa kotimaassa. Ulkomailla toteutettavat harjoittelujaksot mahdollistavat tarvittavat optimaaliset lajikohtaiset olosuhteet sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntämisen.
Parhaimmillaan ulkomaanleiri on suunnitelmallinen osa urheilijan valmennuskokonaisuutta. Kun harjoittelu, palautuminen, ravinto ja käytännön järjestelyt toimivat, urheilija ja valmennustiimi voivat keskittyä olennaiseen.
- Huipulle kasvaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja laadukasta arkea. Kansainväliset harjoitusolosuhteet täydentävät kotimaassa tehtävää työtä ja mahdollistavat lajien tarpeisiin suunniteltuja harjoitusjaksoja. Haluamme auttaa rakentamaan kokonaisuuksia, joissa nuori urheilija voi harjoitella, palautua ja keskittyä kehittymiseensä, sanoo Apollon Head of Sports Daniel Giray
Erilaiset lajit, yhteinen tavoite
Next Generation Team Finland kokoaa yhteen eri lajien nuoria huippulupauksia. Lajien vaatimukset vaihtelevat, mutta urheilijoita yhdistävät laadukkaan harjoittelun, palautumisen, kansainvälisen kokemuksen ja vahvan tukiverkoston tarve.
Monilajinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten jakamisen sekä harjoitusolosuhteiden ja palveluiden kehittämisen yhdessä urheilijoiden, valmentajien ja lajien asiantuntijoiden kanssa.
- Next Generation ohjelma puhuttelee suomalaisia yrityksiä. Yritysten poikkeuksellisen suuri kiinnostus ohjelmaa kohtaan antaa uskoa suomalaisen urheilun tukijärjestelmän kehittämiselle. Nuorten matka huipulle on pitkä. Yritysten tuki nuorten ohjelmalle on avain asemassa avainasemassa, jotta suomalainen huippu-urheilu saadaan entistä vahvemmalle kasvu-uralle, sanoo Olympiakomitean kaupallinen johtaja Timo Ronkainen.
Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea | Karri Koivu
Apollomatkat | Satu Kontulainen
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Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
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