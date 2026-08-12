"Koko elämäni on ollut melkoista improvisointia" – Markku Toikan elämäkerta on avoin ja herkullinen teos monipuolisen näyttelijän, muusikon ja stand up -koomikon vaiherikkaasta elämästä

"Koko elämäni on ollut melkoista improvisointia. Harvoin olen tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, sillä minulla ei ole koskaan ollut mitään kunnianhimoista suunnitelmaa urani suhteen. Meikäläiseltä on löytynyt kuitenkin aina sen verran rohkeutta, että olen ottanut vastaan haasteen kuin haasteen ja pyrkinyt käyttämään estraditaiteilijan lahjakkuuttani. Koska kyllähän minulla lahjojakin on ollut."

Markku Toikka (s. 1955) on suomalaisen teatterin ja viihteen rohkea, omaehtoinen kulkija – näyttelijä, koomikko ja tarinankertoja, joka ei ole taipunut tallaamaan valmiiksi viitoitettuja polkuja.

Somerolta Helsinkiin lähtenyt karjalaisevakkojen poika päätyi Teatterikouluun, nousi näyttämöille ja osui keskelle suomalaisen kulttuurielämän murrosta. Hän näytteli Kalle Holmbergin ohjaamana Kullervoa, rikkoi rajoja Pete Q -kulttinäytelmässä ja valloitti yleisönsä

Lapinlahden Lintuna ja elokuvissa sekä tv-sarjoissa.

Avoin ja elävä kertomus vie 1970–80-lukujen boheemiin teatterimaailmaan, kapinallisten tekijöiden keskelle ja roolien taakse, miehen sisimpään, jossa herkkyys, huumori ja levottomuus kulkevat rinta rinnan, halki vuosikymmenten. Toikka pohtii myös, miten evakkojuuret ovat vaikuttaneet hänen uravalintoihinsa.

Teoksen kirjoittaja Mika Wickström kertoo, että idea kirjaan syntyi spontaanisti kumpulalaisessa pitseriassa.

"Toikka pohti, olisiko hänen tarinansa kertomisen arvoinen. Tarjouduin oitis kirjoittajaksi, kunhan vain kustantaja löytyy. Ja löytyihän se", kertoo Wickström.

"Tarkoituksenamme oli alusta lähtien kertoa mahdollisimman pidäkkeettömästi näyttelijä Toikan urasta, persoonasta ja elämästä", kuvailee Wickström.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Markku Toikka itse.

Markku Toikka ja Mika Wickström esiintyvät kirjan julkaisun yhteydessä useissa tapahtumissa, kuten Someron eläkeläisten juhlassa Somerolla (12.9.), Kumpulan Kylätilalla Helsingissä (13.9.) ja Sodankylän elokuvafestivaalit kylässä -tapahtumassa Karkkilan Ala-emalin kulttuurikeskuksessa (17.10.).

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