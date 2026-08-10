Pellonpiennarpäivä Hietalan luomutilalla Hirvensalmella 14.8.2026
12.8.2026 12:58:41 EEST | ProAgria | Tiedote
Hietalan luomutilalla Hirvensalmella (os. Kilkintie 936) pe 14.8.2026 klo 10-14 järjestettävä tapahtuma esittelee käytännössä laidun- ja rehunurmien maanparannusta kasviseosten avulla, tehokasta laidunkiertoa ja vieraslajitorjuntaa laiduntamalla. Tapahtuma on suunnattu etenkin viljelijöille, mutta on avoin kaikille ympäristöystävällisemmästä maataloudesta kiinnostuneille.
Tapahtuma on maksuton ja tapahtumassa on kahvitarjoilu. Lisäksi myynnissä on Hietalan tilan tuoretta luomulihaa mukaan ostettavaksi, joten jos ostokset kiinnostavat, varauduhan kylmälaukulla.
Ohjelma:
Hietalan maatalousyrittäjä Tanja Kyckling kertoo tilan toimintastrategiasta ja minkälaisilla käytännön toimenpiteillä toivottuihin tavoitteisiin päästään. Kohteilla mukana ovat myös ProAgria Etelä-Savon luomukasvintuotannon erityisasiantuntija Juha-Antti Kotimäki, luomukasvintuotannon asiantuntija Sami Tiihonen, kasvintuotannon asiantuntija Atso Mehto ja maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen.
Käyntikohteita on tilalla ja lähiympäristössä.
Klo 10-12 Kokoontuminen pihassa, josta lähtö kimppakyydeillä, tutustuminen lähiympäristön peltokohteisiin;
Klo 12-14 Pellonpiennarkahvit, tutustuminen lähilaitumiin ja lopuksi mahdollisuus lihaostoksiin tilamyymälässä ennen tapahtuman päättymistä.
Tapahtuman järjestävät ProAgria Etelä-Savon hankkeet Vesiviisas maaseutu ja Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun, joita rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta.
Järjestävät ProAgria Etelä-Savon EU-osarahoitteiset hankkeet Vesiviisas maaseutu ja Uutta virtaa Järvi-Suomen luomuun.
Lisätietoa
Tanja Kyckling, Hietalan luomutila hietalanluomutila@gmail.com puh. 040 8676 561
Saara Ryhänen, ProAgria Etelä-Savo saara.ryhanen@proagria.fi puh. 040 4868 237
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