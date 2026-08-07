Pelastakaa Lapset: Afganistanissa joka kymmenes lapsi kärsii akuutista aliravitsemuksesta samalla kun satoja terveysasemia on suljettu rahoituksen romahtamisen vuoksi

Akuutista aliravitsemuksesta kärsivien lasten määrä on kasvanut suuressa osassa maata viimeisten kuukausien aikana verrattuna vuoden takaiseen. YK:n mukaan tapausten taustalla on infektiotautien lisääntyminen.

Viimeisten neljän vuoden aikana akuutista aliravitsemuksesta kärsivien alle viisivuotiaiden lasten määrä on YK:n seurantatietojen mukaan kasvanut 14 prosenttia, yhteensä 3,7 miljoonaan lapseen.

Samaan aikaan on Afganistaniin suunnattu humanitaarinen rahoitus romahtanut. Vuonna 2022 rahoituksen määrä ylsi 3,27 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Vuonna 2025 rahoitus oli kaventunut yhteen miljardiin dollariin, eli lähes 70 prosenttia vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Tämän vuoden puoliväliin mennessä humanitaarista rahoitusta oli varmistettu vain 457,2 miljoonaa dollaria. YK:n koordinoiman humanitaarisen avun suunnitelman rahoitusvaje on runsas 73 prosenttia.

Viime vuoden loppuun mennessä 455 terveysasemaa oli suljettu tai keskeyttänyt toimintansa humanitaarisen rahoituksen vähenemisen vuoksi. Tämän arvioitiin heikentäneen neljän miljoonan ihmisen, joista noin puolet on lapsia, terveyspalvelujen saatavuutta. Tämän vuoden aikana on vastaavasti käynyt noin 150 terveysasemalle.

Pelastakaa Lasten klinikat ovat monille ainoa mahdollisuus saada hoitoa

Pelastakaa Lapset on onnistunut pitämään 14 terveysklinikkaa auki avun leikkausten jälkeen lyhytaikaisella rahoituksella ja tarjoamaan välttämättömiä palveluja maan syrjäisimmillä alueilla, mutta näidenkin klinikoiden tulevaisuus on nyt vaarassa.

Afganistanin pohjoisosan vuoristoisella ja vaikeapääsyisellä alueella Pelastakaa Lapset on ainoa terveydenhuollon tarjoaja 10 000 ihmiselle. Klinikalla käy päivittäin yli sata potilasta, joista osa matkustaa kaksi tai kolme tuntia jalan päästäkseen lääkäreiden, ravitsemusterapeuttien ja kätilöiden vastaanotolle.

Kuljetusmahdollisuudet ovat rajalliset ja kalliit, ja harvat pystyvät maksamaan noin 60 Yhdysvaltain dollaria päästäkseen kaupungin sairaalaan. Jos klinikka suljetaan, ihmisten olisi käveltävä seitsemän tuntia seuraavalle klinikalle saadakseen hoitoa.

Sama*, 35, asuu miehensä ja seitsemän lapsensa kanssa. Perheen isä ansaitsee noin kolme Yhdysvaltain dollaria päivässä, ja perhe turvautuu Pelastakaa Lasten maksuttomaan klinikkaan lasten sairastuessa. Kun yhdeksän kuukautta vanhan Mustafan* vointi heikkeni, Sama vei hänet klinikalle. Pojalla todettiin aliravitsemus, ja hän sai tarvitsemaansa hoitoa. Samalle annettiin myös neuvoja ravitsevan ruoan valmistamiseen. Mustafan tila on nyt vakaa ja hän toipuu hyvin. Hoitamattomana akuutti aliravitsemus voi olla hengenvaarallista, mutta oikealla hoidolla lapset voivat toipua.

– Perheen nuorimpana lapsena hän on meille kaikille erityisen tärkeä. Kun hän voi huonosti, koko perhe huolestuu ja tekee kaikkensa hänen toipumisensa puolesta, kertoo Sama*.

– Ennen tämän klinikan perustamista lähin hoitopaikka oli piiriklinikka, jonne matka aasin selässä tai moottoripyörällä saattoi kestää useita tunteja. Vaihtoehtona oli kaupungin sairaala, johon pääsy oli usein lähes mahdotonta. Monilla yhteisön jäsenillä ei ollut varaa hoitokustannuksiin ja talvella tiet ovat usein tukossa lumen, sateen ja tulvien vuoksi, mikä tekee niiden ylittämisestä erittäin vaikeaa ja estää ihmisiä pääsemästä välttämättömien terveydenhuoltopalvelujen pariin, kertoo Pelastakaa Lasten sairaanhoitaja Marva*.

Avun tarve kasvaa, mutta rahoitus ja palvelut vähenevät

Noin 700 000 ihmistä, mukaan lukien 140 000 alle viisivuotiasta lasta, on menettänyt pääsyn perusterveydenhuollon palveluihin, koska Pelastakaa Lasten tukemien terveysasemien ja liikkuvien terveystiimien toiminta on lakannut tai supistunut vuoden 2025 alusta lähtien tehtyjen avustusleikkausten seurauksena.

Afganistanin väestö on syyskuusta 2023 lähtien kasvanut jopa 12 prosenttia maasta aiemmin pakenemaan joutuneiden ja nyt palanneiden ihmisten myötä. Tämä on lisännyt avun tarpeessa olevien määrää samalla, kun humanitaarisen avun rahoitus on romahtanut. Yli kuusi miljoonaa ihmistä on palannut Iranista ja Pakistanista, sillä molemmat maat soveltavat kriteerejä, jotka afganistanilaisten on täytettävä voidakseen jäädä maihin, tai heitä uhkaa karkotus.

– Tiedämme, mitä Afganistanin 22 miljoonaa lasta tarvitsee. Tiedämme, millä keinoilla voidaan katkaista heidän elämäänsä mullistavat, jatkuvasti pahenevat kriisit, mutta välttämättömät humanitaariset ohjelmat ovat uhattuna tuhoisan rahoituksen puutteen ja hallitusten pitkäjänteisen kehitysyhteistyön puuttumisen vuoksi, sanoo Pelastakaa Lasten Afganistanin maajohtaja Ashish Damle.

Pelastakaa Lapset on toiminut Afganistanissa vuodesta 1976 lähtien. Tällä hetkellä järjestö toteuttaa ohjelmia 20 Afganistanin 34 maakunnasta yhdessä kumppaneiden kanssa. Osana toimintaa edistetään muun muassa terveys- ja ravitsemuspalvelujen, koulutuksen, lastensuojelun, ja toimeentulon saatavuutta. Viime vuonna Pelastakaa Lapset tavoitti toiminnallaan yli kaksi miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet oli lapsia. Lähes 5 000 lasta sai hoitoa vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, ja 1,4 miljoonaa ihmistä sai hoitoa klinikoilla.