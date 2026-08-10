Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 18.8. klo 9
13.8.2026 07:45:21 EEST | Ilmarinen | Kutsu
Miten geopoliittinen epävarmuus heijastuu sijoitusmarkkinoihin ja eläkesijoittajan näkymiin? Miten eläkeuudistus vaikuttaa Ilmarisen sijoitustoimintaan? Tule kuulemaan Ilmarisen tammi-kesäkuun tuloksista sekä markkinanäkymistä.
Työeläkeyhtiö Ilmarinen julkistaa tuloksensa ajalta 1.1.–30.6.2026. Tervetuloa tulosinfoon tiistaina 18.8.2026 klo 9 Ilmariseen (Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki). Voit osallistua myös etäyhteydellä.
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo infossa Ilmarisen ensimmäisestä vuosipuolikkaasta ja eläkealan ajankohtaisista asioista. Sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo Ilmarisen sijoituksista sekä markkinanäkymistä Suomessa ja globaalisti. Tulosinfon avaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sami Ärilä.
Tilaisuudessa ja sen jälkeen on hyvin aikaa kysymyksille sekä mediakohtaisille haastatteluille. Tarjoamme taustaa ja näkökulmia ajankohtaisiin talous- ja eläkeaiheisiin sekä juttuideoita syksyn uutisointiin.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan perjantaihin 14.8. mennessä Ilmarisen viestintään Tiina Piensoholle (tiina.piensoho@ilmarinen.fi).
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etäyhteydellä. Myös etäosallistujana voit esittää kysymyksiä. Lähetämme etäosallistujille linkin sähköpostilla.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami ÄriläHenkilöstö- ja viestintäjohtajaPuh:0400271066sami.arila@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
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