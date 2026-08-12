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Oikaisu tiedotteeseen Suomalaiset lukivat kesällä: Painettujen kirjojen myynti kasvussa – jännitys, elämäkerrat ja runot kiinnostivat
13.8.2026 11:29:34 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Kirjakauppaliitto | Tiedote
OIKAISU: Kesä-heinäkuun Mitä Suomi lukee -listoilla havaittiin virheitä. Tiedot on korjattu: www.mitasuomilukee.fi.
Tiedotteen 12.8. tekstistä poiketen Eino Leinon Tuoksut vanamon ja varjot veen - Valikoima runoja (Tammi 2025) Riitta Tuluston Runoja ja ryppyjä eletystä elämästä (Kirjapaja 2024) ja Runoja ja (vanhuuden) iloja (Kirjapaja 2026) eivät löydy tuoreimmalta painettujen kotimaisten kaunokirjojen myyntilistalta. Kyseiset kirjat ovat esiintyneet myyntilistoilla aiemmin tänä vuonna.
Korjattu versio tiedotteesta
Suomalaiset lukivat kesällä: Painettujen kirjojen myynti kasvussa – jännitys, elämäkerrat ja runot kiinnostivat
Tuoreimmat Mitä Suomi lukee -listat kokoavat yhteen sekä kesä- että heinäkuun kirjamyynnit. Kirjamyynneissä korostuivat jännitys, elämäkerrat ja runous. Toisen kvartaalin painettujen kirjojen myynti oli vahvasti kasvussa.
Kirjamyynnin kärjessä kesällä olivat Max Seeckin Varjeltu (Tammi 2026), Olga Temosen ja Anneli Juutilaisen Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY 2026) sekä Freida McFaddenin Vuokralainen (Otava 2026).
Elämäkertoja ja Eeva Kilven runoja
Painettujen kotimaisten kirjojen myyntilistalta löytyy kesän ajalta useampi Eeva Kilven kirja: Perhonen ylittää tien (WSOY 2020) sekä mietelmiä ja tuokiokuvia sisältävä Elämää kaikki päivät (WSOY 2022). Kilpi kuoli kesäkuussa, ja heinäkuussa vietettiin hänen kaikille avointa muistotilaisuutta, joka sai satoja ihmisiä mukaan.
”Eeva Kilven muiston laaja kunnioittaminen ja hänen teoksiensa kysyntä osoittavat, miten syvästi kirjallisuus voi koskettaa”, kertoo Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson ja jatkaa:
”Myös kesän juhlasesonki ja merkkipäivät saavat ihmiset runojen pariin. Runokirja on lahja, joka kestää aikaa.”
Tietokirjojen listoille nousi useita elämäkertoja ja henkilötarinoita. Olga Temonen. Aika jonka sain (WSOY 2026) on sekä äänikirjalistan että painettujen tietokirjojen kärkisijoilla. Lisäksi esimerkiksi Remu - Henry Aaltosen ihmeellinen elämä (Tammi 2026) ja Nico Lingman - Sodassa ja rakkaudessa (Otava 2026) löytyvät sekä äänikirjojen että painettujen kirjojen listoilta.
Pokkarilistalla kutkuttavaa jännitystä
Pokkarilistalle nousi useita yhdysvaltalaisen kirjailijan Freida McFaddenin teoksia: Kotiapulainen (Otava 2024), Kotiapulaisen salaisuus (Otava 2024) sekä Työkaveri (Otava 2026). Teokset ovat psykologisia trillereitä, jotka ovat nousseet ilmiöksi monessa maassa.
Myös muiden kirjailijoiden jännittävät pokkarit kävivät kaupaksi kesällä. Listalla esiintyy kotimaisia suosikkeja, kuten Max Seeckin Petetty (Tammi 2026), Reijo Mäen Tyynysotamies (Otava 2026) sekä Satu Rämön Rakel (WSOY 2025) ja Rósa & Björk (WSOY 2024).
Sosiaalisen median tähdet sekä kirjasarjat kiinnostavat nuoria lukijoita
Lasten ja nuorten painettujen kirjojen kärjestä löytyvät Rambon talli: Kateus vai ystävyys? (WSOY 2026) sekä ReissuBroidit ja Suomen 7 ihmettä (Otava 2026). Kirjailijat Venny Helén, Juho Flow sekä Satusetä tunnetaan kaikki kirjojen lisäksi myös sosiaalisen median kanavistaan.
Äänikirjojen listalla näkyvät tutut, suositut kirjasarjat. Esimerkiksi Vitsipitsa, Kookosbanaani sekä Harry Potter ovat kaikki edustettuina listalla.
Painetun kirjan myynti kasvussa
Toisen kvartaalin kirjamyynti kehittyi positiivisesti. Tietokirjojen myynti kasvoi huhti-kesäkuussa 8 % ja kaunokirjojen 6,6 %. Lasten ja nuorten kirjamyynti kasvoi 2,4 %. Kokonaisuudessaan yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi 4,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
”Erityisesti tietokirjojen myynnin kasvu ilahduttaa, sillä se oli pitkään laskussa. Se ja suomenkielisen kaunokirjallisuuden myynnin vahva kasvu antavat odottaa myös erinomaista syksyä kirjamyynnin kannalta”, Karlsson arvioi.
Mitä Suomi lukee -tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin kivijalka- ja verkkokaupoissa, lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin sekä Lehtipisteen ja markettien myyntiin.
Tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto ja niistä viestitään Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Mitä Suomi lukee -sivulla.
Tutustu kaikkiin tilastoihin ja kirjalistoihin! www.mitasuomilukee.fi
Yhteyshenkilöt
Laura KarlssonToimitusjohtajaPuh:+358 50 571 5511laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kirjakauppaliitto on kirja- ja paperikauppojen järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä edistää lukemista. www.kirjakauppaliitto.fi
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