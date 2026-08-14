Ilmarisen suhdanneindeksi: Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta Länsi-Suomen kasvun kärjessä

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Suhdanneindeksin työntekijämäärä nousi heinäkuussa +0,1 prosenttia (kesäkuu -0,1 %) verrattuna vuodentakaiseen ajankohtaan. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat heinäkuussa kasvussa Länsi-Suomessa (+1,8 %), Itä-Suomessa (+0,1 %) ja Pohjois-Suomessa (+0,1 %). Etelä-Suomessa työntekijämäärä laski -0,5 prosenttia.

– Suomen talouden käänne näyttää tällä hetkellä erilaiselta eri puolilla maata. Länsi-Suomen vahvempi kehitys sopii yhteen teollisuus- ja investointivetoisen kasvun kanssa. Kasvu painottuu erityisesti Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan, mutta myönteistä kehitystä näkyy myös useissa muissa lännen maakunnissa, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.

Suhdanneindeksissä seuratuista toimialoista työntekijämäärät kasvoivat koko maassa asiantuntijapalveluissa (+0,6 %), majoitus- ja ravitsemisalalla (+0,3 %) sekä teollisuudessa (+0,1 %). Laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-1,9 %), sosiaali- ja terveysala (-1,4 %) sekä henkilöstövuokraus (-0,8 %).

Kasvun kärjessä kolme maakuntaa

Länsi-Suomen maakunnista työntekijämäärä kasvoi eniten Keski-Pohjanmaalla, jossa kasvua oli 8,5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla työntekijämäärä kasvoi 6,9 prosenttia ja Satakunnassa 3,8 prosenttia. Kasvua oli myös Keski-Suomessa 1,5 prosenttia, Varsinais-Suomessa 0,8 prosenttia ja Pirkanmaalla 0,2 prosenttia. Pohjanmaalla työntekijämäärä väheni 1,5 prosenttia.

– Pohjanmaa veti Länsi-Suomen kasvua vielä vuonna 2025. Nyt sen kehitys on tasaantunut, mutta kasvu on samalla vahvistunut erityisesti Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Tämä voi kertoa siitä, että lännen kasvu on siirtymässä maakunnasta toiseen, Smedlund sanoo.

Länsi-Suomessa kasvua kuudella seuratuista toimialoista

Länsi-Suomessa työntekijämäärä kasvoi teollisuudessa, rakentamisessa, kuljetuksessa, asiantuntijapalveluissa, hallinto- ja tukipalveluissa sekä henkilöstövuokrauksessa. Työntekijämäärä väheni kaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, viestinnässä ja tietotekniikassa sekä sosiaali- ja terveysalalla.

– Länsi-Suomen tuloksessa kiinnostavaa on, että työntekijämäärä kasvaa usealla erilaisella toimialalla. Myös henkilöstövuokraus on kasvussa. Olemme pitäneet sen kehitystä varhaisena merkkinä työvoiman kysynnän muutoksista, sillä vuokratyövoiman käyttö voi lisääntyä ennen pysyvien rekrytointien käynnistymistä, Smedlund sanoo.

Seuraava askel on rekrytointien laajeneminen

– Vienti ja investoinnit vetävät jo taloutta, ja Länsi-Suomessa myönteinen kehitys näkyy myös työntekijämäärässä. Seuraava ratkaiseva askel on kasvun jatkuminen ja rekrytointien laajeneminen nykyistä useampiin yrityksiin. Silloin talouskasvun hyödyt näkyvät vahvemmin myös kotien arjessa ja asuntomarkkinoilla, Smedlund sanoo.

Jo yli kymmenen vuoden seuranta

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

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