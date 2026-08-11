Atena

Humoristinen työpaikan selviytymisopas

14.8.2026 10:58:46 EEST | Atena | Tiedote

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Mustan huumorin värittämä selviytymisopas tarjoaa kokoelman työpaikkojen raivostuttavimpia vakiohahmoja. Tätä kirjaa ei pitäisi lukea työpaikalla, mutta juuri siellä sitä luetaan.

Mikko Valkeinen: Töissä m*lkkujen kanssa (Atena)
Mikko Valkeinen: Töissä m*lkkujen kanssa (Atena)

Strategia-Seppo, Draama-Daniela, Jargon-Jaska, Viivyttelijä-Veera. Työelämä vilisee herkullisia hahmoja, jotka jokainen tunnistaa – ja saattaa löytää jopa itsensä.

Mustan humoristinen ja viiltävän teräväkielinen teos esittelee työpaikkojen arkkityypit, jotka tekevät työpäivistä sietämättömiä mutta tarjoavat mehukasta viihdettä. Kirja toimii vertaistukena, kun Palaveri-Pirjo on taas järjestänyt turhan kokouksen, johon Tulipalo-Tommi juoksee viime tipassa ja jossa Hajuvesi-Heidi tainnuttaa kanssakokoustajat tuoksullaan. 

Tämä kirja on kaikille, jotka ovat joskus olleet töissä.

Nyt julkaistan kirjan on kirjoittanut Mikko Valkeinen. Hän on mustan huumorin ystävä ja työelämän selviytyjä, joka on kiertänyt yli toistakymmentä työpaikkaa ja nähnyt m*lkun jos toisenkin lähietäisyydeltä. Esikoiskirja syntyi tarpeesta käsitellä kaikkea sitä, mitä terapia ei yksin jaksaisi kantaa.

Töissä M*lkkujen kanssa julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 20.8.2026.

PDF-vedokset ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Avainsanat

tietokirjahuumorityökulttuurikirjallisuustyöpaikka

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Mikko Valkeinen: Töissä m*lkkujen kanssa (Atena)
Mikko Valkeinen: Töissä m*lkkujen kanssa (Atena)
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Tietoja julkaisijasta

Atena on osa Otava-konsernia. 

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